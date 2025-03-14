3 911 19
Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 14 марта российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области - угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 19:38.
"Группы вражеских ударных БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северный", - сообщалось в 20:23.
"Сумская область – угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 20:39.
"Вражеские ударные БпЛА в акватории Черного моря, вектор движения Одесса", - сообщалось в 21:12.
Обновление по движению вражеских БпЛА
По состоянию на 21:29 ВС сообщали о:
- БПЛА в центральной части Сумщины, курс западный (Черниговщина);
- БпЛА на юго-западе Сумщины, курс юго-западный (Черниговщина и Полтавщина);
- БпЛА на юге и юго-востоке Сумщины, курс на Полтавщину и Харьковщину;
- БПЛА на юго-западе Харьковщины, курс на Полтавщину;
- БПЛА на востоке Николаевщины, курс северо-западный;
- Группы БпЛА в акватории Черного моря, курс западный в направлении Черноморска.
Обновление
В 22:49 ВС сообщили о:
- БПЛА на Черниговщине курс западный (Киевщина);
- БПЛА на западе Сумщины, курс на Черниговщину;
- БПЛА на севере Сумщины, курс южный;
- БПЛА на севере Полтавщины, курс западный;
- БпЛА западнее Полтавы, курс юго-западный и южный;
- БпЛА на севере Днепропетровщины, юго-западный;
- БпЛА на северо-западе Херсонщины, курс на Николаевщину;
- БпЛА на севере Николаевщины и юга Кировоградщины, курс северо-западный и западный;
- БПЛА на востоке Кировоградщины, курс западный.
Топ комментарии
+1 Erlich Bachman
показать весь комментарий14.03.2025 20:40
+1 Breezg
показать весь комментарий14.03.2025 20:48
+1 Tierre
показать весь комментарий14.03.2025 21:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоч по області тривога.
Мабуть Незламному БоНеВтіка не подобаються часті та довгі тривоги...
Хоча звуки ППО чути...
Мир, труд, хай.