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Новости Война Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

россияне атакуют шахедами вечером 14 марта

Вечером 14 марта российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области - угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 19:38.

"Группы вражеских ударных БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северный", - сообщалось в 20:23.

"Сумская область – угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 20:39.

"Вражеские ударные БпЛА в акватории Черного моря, вектор движения Одесса", - сообщалось в 21:12.

Обновление по движению вражеских БпЛА

По состоянию на 21:29 ВС сообщали о:

  • БПЛА в центральной части Сумщины, курс западный (Черниговщина);
  • БпЛА на юго-западе Сумщины, курс юго-западный (Черниговщина и Полтавщина);
  • БпЛА на юге и юго-востоке Сумщины, курс на Полтавщину и Харьковщину;
  • БПЛА на юго-западе Харьковщины, курс на Полтавщину;
  • БПЛА на востоке Николаевщины, курс северо-западный;
  • Группы БпЛА в акватории Черного моря, курс западный в направлении Черноморска.

Обновление

В 22:49 ВС сообщили о:

  • БПЛА на Черниговщине курс западный (Киевщина);
  • БПЛА на западе Сумщины, курс на Черниговщину;
  • БПЛА на севере Сумщины, курс южный;
  • БПЛА на севере Полтавщины, курс западный;
  • БпЛА западнее Полтавы, курс юго-западный и южный;
  • БпЛА на севере Днепропетровщины, юго-западный;
  • БпЛА на северо-западе Херсонщины, курс на Николаевщину;
  • БпЛА на севере Николаевщины и юга Кировоградщины, курс северо-западный и западный;
  • БПЛА на востоке Кировоградщины, курс западный.

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Автор: 

беспилотник (3544) Воздушные силы (2259) Шахед (945) война в Украине (3546)


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Топ комментарии
+1
********** простягнута рука знову пропонує мир
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14.03.2025 20:40
+1
Зеля, мир, тру, май.
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14.03.2025 20:48
+1
ЗСУ у цьому на 2 голови попереду, бо українські дрони щоночі влучають у кацапські НПЗ, Нафтобази і заводи, а кацапські дрони влучають кудись дуже рідко.
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14.03.2025 21:44
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********** простягнута рука знову пропонує мир
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14.03.2025 20:40 Ответить
Скоть, запустила? Украіна в попі?
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14.03.2025 20:46 Ответить
Зеля, мир, тру, май.
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14.03.2025 20:48 Ответить
ЗСУ у цьому на 2 голови попереду, бо українські дрони щоночі влучають у кацапські НПЗ, Нафтобази і заводи, а кацапські дрони влучають кудись дуже рідко.
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14.03.2025 21:44 Ответить
Звісно: ударні дрони, які масово і промислово виробляють на заводах - то фігня. Звісно, вони нікуди не влучають... Нашим кустарним дронам з гімна та палок до "Шахедів" рости і рости
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15.03.2025 02:19 Ответить
У нас такі саме промислові дрони, причому виготовляють їх дорослі люди, а не студенти, як в РФ. А з гімна і палок ти зроблене.
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15.03.2025 03:03 Ответить
Зрозуміло: чергове хамло і невіглас)) Такі самі? )))))))) Жєсть...
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15.03.2025 04:58 Ответить
Хамло та неіглас у нас ти, шмат лайна чорноротий, яки сам нічого не робить, але принижує працю тих, хто працює заради захисту України.
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15.03.2025 13:06 Ответить
Чорноморськ повністю знеструмлено в наслідок атаки дронів, йолопе)) Ах, я ж забув - це електрику почали продавати раптово, а дрони нікуди не влучають. Збіговисько довб@***** зазвичай так вважає)
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15.03.2025 06:12 Ответить
В Сумах несколько взрывов было слышно... То ли прилеты, то ли сбития.
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14.03.2025 22:11 Ответить
Це вони були сбиті ППО, інші були втрачені локаційно.
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15.03.2025 03:30 Ответить
Давайте відповідь по москві. Смерть кацапам!
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15.03.2025 00:28 Ответить
В Києві тривогу відмінили.
Хоч по області тривога.
Мабуть Незламному БоНеВтіка не подобаються часті та довгі тривоги...
Хоча звуки ППО чути...
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15.03.2025 00:53 Ответить
Березня? Ті ошиблья. Марта!
Мир, труд, хай.
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15.03.2025 03:23 Ответить
Потужним видосиком? В КВН? Всьо ч что біла, не прошло.
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15.03.2025 03:26 Ответить
Нам и черт не сташен. Мі чьорти. Чьорт побьери.
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15.03.2025 03:28 Ответить
Украінці запустили мілліон. А в абудабе все не запускают.
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15.03.2025 03:58 Ответить
*****************!...
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15.03.2025 05:41 Ответить
 
 