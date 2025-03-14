Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 14 марта российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области - угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 19:38.

"Группы вражеских ударных БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северный", - сообщалось в 20:23.

"Сумская область – угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 20:39.

"Вражеские ударные БпЛА в акватории Черного моря, вектор движения Одесса", - сообщалось в 21:12.

Обновление по движению вражеских БпЛА

По состоянию на 21:29 ВС сообщали о:

БПЛА в центральной части Сумщины, курс западный (Черниговщина);

БпЛА на юго-западе Сумщины, курс юго-западный (Черниговщина и Полтавщина);

БпЛА на юге и юго-востоке Сумщины, курс на Полтавщину и Харьковщину;

БПЛА на юго-западе Харьковщины, курс на Полтавщину;

БПЛА на востоке Николаевщины, курс северо-западный;

Группы БпЛА в акватории Черного моря, курс западный в направлении Черноморска.

Обновление

В 22:49 ВС сообщили о:

БПЛА на Черниговщине курс западный (Киевщина);

БПЛА на западе Сумщины, курс на Черниговщину;

БПЛА на севере Сумщины, курс южный;

БПЛА на севере Полтавщины, курс западный;

БпЛА западнее Полтавы, курс юго-западный и южный;

БпЛА на севере Днепропетровщины, юго-западный;

БпЛА на северо-западе Херсонщины, курс на Николаевщину;

БпЛА на севере Николаевщины и юга Кировоградщины, курс северо-западный и западный;

БПЛА на востоке Кировоградщины, курс западный.

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