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Новости Взрывы в Кривом Роге
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Взрывы прогремели в Кривом Роге: Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении города

взрыв в Кривом Роге

Вечером 14 марта в Кривом Роге прогремели взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщалось в 20:03.

"В Кривом Роге слышны повторные звуки взрывов", - сообщалось в 20:04.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юго-востока.

"Скоростная цель в направлении Кривого Рога", - сообщили ВС в 20:03.

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Автор: 

взрыв (6727) Кривой Рог (1389) Воздушные силы (2259) Днепропетровская область (3896) Криворожский район (108)


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Навіть в Полтавські області було чутно 4 вибухи
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14.03.2025 20:47 Ответить
Попередили. За дві хвилини після второго прилету.
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15.03.2025 11:17 Ответить
 
 