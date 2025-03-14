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Взрывы прогремели в Кривом Роге: Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении города
Вечером 14 марта в Кривом Роге прогремели взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщалось в 20:03.
"В Кривом Роге слышны повторные звуки взрывов", - сообщалось в 20:04.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юго-востока.
"Скоростная цель в направлении Кривого Рога", - сообщили ВС в 20:03.
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stathunt80 777
показать весь комментарий14.03.2025 20:47 Ответить Мне нравится 0
Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий15.03.2025 11:17 Ответить Мне нравится 0
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