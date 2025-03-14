Взрывы прогремели в Кривом Роге: Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении города

Вечером 14 марта в Кривом Роге прогремели взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщалось в 20:03.

"В Кривом Роге слышны повторные звуки взрывов", - сообщалось в 20:04.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юго-востока.

"Скоростная цель в направлении Кривого Рога", - сообщили ВС в 20:03.

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