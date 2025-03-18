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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Переговоры Трампа и Путина
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Договорился с Путиным быстро работать над завершением ужасной войны в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с диктатором РФ Владимиром Путиным о "немедленном прекращении огня" по всей энергетике и инфраструктуре в Украине.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, наконец, над завершением этой ужасной войны между Россией и Украиной", - подчеркнул Трамп.

Он в очередной раз заявил, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло если бы он стал президентом США раньше.

"Мы обсудили многие элементы мирного договора, включая тот факт, что тысячи солдат гибнут, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы она закончилась. Этот процесс сейчас в полной силе, и мы, надеюсь, ради человечества, завершим это!" - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, - Белый дом

Трамп прокомментировал разговор с Путиным 18 марта

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Автор: 

путин владимир (31231) россия (95441) США (26528) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+30
Договорился договариваться ещё пару-тройку раз договорится и будет петь песню, путин *****...
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18.03.2025 21:12
+28
.. 👉 домовились швидко працювати )) .. Офігенний результат двомісячних пєрєговоров по завершенню війни за 24 години .
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18.03.2025 21:14
+24
потужно! швидке завершення то мабудь капітуляція України по вимогам 2022-го року
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18.03.2025 21:12
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А можно ли верить Трампу ? -- Вряд ли.!!
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18.03.2025 22:25 Ответить
За такі "трампона" домовленості з куйлом "салю...а куйла ,йому на комірець ,а не українські корисні копалини"
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18.03.2025 22:34 Ответить
Демони....
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18.03.2025 22:36 Ответить
Тупой рыжий дед ни с кем ни о чем не может договориться. Все на него кладут болт, а он все равно рассказывает свои придуманные истории про великую Америку. Главное 100 раз повторить, что войны не было бы, если бы он был президентом и что Украина ему должна 350 млрд. Иран уже прямо послал его на йух, ждём Китай.
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18.03.2025 22:40 Ответить
Якби путін хотів завершення війни, то не заставляв би Трампа чекати цілу годину на телефонний дзвінок. Думаю далі вже не було про що говорити...
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18.03.2025 22:45 Ответить
Нафіг енергетичне чи інфраструктурне перемир'я? Щоб кацапські нпз і склади не горіли? Україні це не потрібно
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18.03.2025 22:59 Ответить
Напрацюють ... Так що від України нічого не залишиться
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18.03.2025 23:00 Ответить
Заїпісь домовився! Зараз над Києвом - то празднічний салют!!!
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18.03.2025 23:01 Ответить
Цікаво а є війни не жахливі. Це труднощі перекладу чи дійсно таку пургу несе.
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18.03.2025 23:05 Ответить
Трамп сів з шулером в карти грати
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18.03.2025 23:28 Ответить
два андонія з геополітичним вивіхом в голові ... третій сі ...
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18.03.2025 23:51 Ответить
Трамп не способен вести с дьяволом такие серьезные переговоры как о войне и мире в силу своего скудоумия. Не тот калибр. Президент Рональд Рейган быстро поставил бы на колени Кремлёвского карлика. Такие люди сейчас в дефиците.
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18.03.2025 23:51 Ответить
Трамп марионетка Кушнеров. Как в принципе и Пуйло.
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19.03.2025 01:24 Ответить
Ми домовились, що будемо домовлятись - таке й очікувалось від клоуна-маразматика.
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19.03.2025 00:26 Ответить
Приїхав би Трамп на одну ніч в Україну, послухав би як Х7йло "дотримується домовленості" та "прагне миру"....
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19.03.2025 01:08 Ответить
Скаже, що х*йло бомбить військові цілі, а обломки падають на енергетичні об'єкти.
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19.03.2025 11:11 Ответить
Оформил первую версию договора о разделе сфер влияния. РФ не вмешивается в преступления Израиля, а США не вмешиваются в преступления РФ. Вин вин ситуейшн.
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19.03.2025 01:18 Ответить
У Израиля нетпреступлений.... Так что УКраина слита задаром
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19.03.2025 12:42 Ответить
Ну по вашему мнению у русни тоже нет преступлений. Да и немцы во вторую мировую исключительно свои интересы защищали, так как евреи не признавали право на существование третьего рейха. Так?
Украину сливают по договоренности с израилем. При Байдене ее не сливали но и с израилем особо сильно не цацкались. Пришел ручной трамп и сразу израилю стало разрешено совершать преступления без угрозы наказания и Украину слили.
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19.03.2025 13:48 Ответить
это ваши домыслы. я сказал то, что сказал... не фик искать там то чего не сказано
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19.03.2025 13:57 Ответить
Один теревенив про "Кеннеді", друге - про "полавцєв з пєчінєгамі" - "продуктивно" посмоктали один у одного.
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19.03.2025 01:34 Ответить
два працуна підвищеної швидкості вже давно перегнали незламного потужника
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19.03.2025 05:01 Ответить
Один пиз...н поговорив з другим і в результаті отримався пиз...тий результат...
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19.03.2025 05:24 Ответить
Короче, потрындели, похлопали по плечу и разошлись.
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19.03.2025 05:59 Ответить
Два старых идиота за хоккей. Уже только поэтому мне больше нравится футбол.
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19.03.2025 06:51 Ответить
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19.03.2025 08:21 Ответить
тампон-я,я, я. головка от ...уя.
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19.03.2025 08:52 Ответить
"спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, комментируя телефон разговор Трампа и президента России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимира Путина, https://lenta.ru/news/2025/03/19/uitkoff-nazval-trampa-i-putina-dvumya-velikimi-liderami/ назвал их великими лидерами, которые объединились ради блага человечества. Уиткофф отметил, что отношения между https://lenta.ru/tags/geo/moskva/ Москвой и https://lenta.ru/tags/geo/vashington/ Вашингтоном развиваются в позитивном ключе".
Велика демократична Америка перетворилася в якесь лайно шизофренічне! Хочеться, щоб ЦЕ був сон. Але це не сон...
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19.03.2025 09:05 Ответить
Так. Це звичайний *******.
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19.03.2025 10:26 Ответить
Сьогодні я оголосив ІСТОРИЧНЕ ПЕРЕМИР'Я між Росією та Україною. Так, друзі, я зупинив війну. ЛЮДИ КАЗАЛИ - це неможливо. Вони сміялися. Вони казали: «Це занадто складно, Дональде!» Але потім я прийшов - і БУМ! - за 15 хвилин телефоном усе владнано. Це найшвидше перемир'я в історії, можливо, навіть в історії людства. Швидше, ніж піца приїжджає у Нью-Йорку.
Я подзвонив Путіну - він відповів миттєво. Не те, що Сонному Джо. Я сказав: «Володя, вистачить. Війна - це погано. Світ любить мир. Я люблю мир. Я ще більше люблю великі угоди, а мир - це НАЙБІЛЬША угода». І він послухав! Сказав: «Дональде, ти як Наполеон, тільки високий!» Дуже приємно.
Потім я подзвонив Зеленському - дуже емоційний дзвінок. Він плакав. Каже: «Містер Президенте, ви неймовірний. Ви врятували нас». І я такий: «Зеленський, заспокойся. Ми підпишемо мою фірмову УГОДУ - вона називатиметься Trump Peace Deluxe Plus™. Дуже ексклюзивна угода, тільки для обраних. І вона принесе мир, прибутки, і нову гольф-зону у Харкові».
За умовами перемир'я:

Росія отримує музей у Донецьку, де буде тільки одна статуя - МЕНЕ. У золоті. В повен зріст. Україна отримує Крим - але на умовах франшизи Trump Hotels. Всі танки замінюються на лімузини. ЛІМУЗИНИ МИРУ. НАТО тепер називається TRUMPO - The Really Unbeatable Military Peace Organization. І головне: ПУТІН І ЗЕЛЕНСЬКИЙ обіцяють, що щороку на моє день народження запускають 77 салютів - один за кожен мільярд доларів, які я начебто не задекларував. Це буде ТРАДИЦІЯ.
Журналісти кажуть: «Це неможливо». Але я зробив. Я зробив неможливе знову. Люди плачуть. Птахи співають. Світ знову в безпеці, бо я, ДОНАЛЬД ДЖЕЙ ТРАМП, СТВОРИВ МИР. І знаєте що? Це лише початок.
АМЕРИКА БУДЕ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ. І СВІТ - ТЕЖ. Дякуйте мені. Можете навіть поставити пам'ятник.
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19.03.2025 09:51 Ответить
це надпотужно! +1000
треба вам це надіслати сценаристам в Голлівуд, вони знімуть фільм який принесе мільярди прибутку, візьме всі Оскари
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19.03.2025 10:06 Ответить
В головній ролі Трампа, зніметься сам Трамп.
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19.03.2025 11:20 Ответить
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19.03.2025 10:25 Ответить
"Потужно-сраколизливо а-ля трамп".
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19.03.2025 14:45 Ответить
Ми всі вже настільки втомлені, що навіть скептики, десь там в глибині глибин, надіються на якесь чудо в перемовинах Трампа. Навіть розуміючи, що його не може бути. Це як розум кажем одне, а емоції інше.
Ну просто дуже не хотілося вірити в реальність. Як в лютому 22, коли все казало що буде війна, а емоції казали - такого не може бути в 21 сторіччі. Ну просто не може бути в центрі Європи війни з бомбардуванням міст, ударами ракетами, розстрілом цивільного населення і тортурами. Може.

Так і з Трампом, коли дії і розум каже одне, а емоції та втома дуже хочуть чуда. Не може одна людина перекреслити напрямок політики країни за 100 років. Ну не може він стати союзником РФ. Ну не може кинути і зрадити всіх союзників.
Може. Може і робить.
І не важливі причини, мотиви і діагнози.

Наш найбільший союзник нас зрадив. Все. Крапка. Ні, поки що він не дає зброю росіянам і не допомагає нас вбивати. Але очевидно, що в процесі "замирення", як він бачить, інтереси росії для нього важливіші.
Можна не хотіти в це вірити, можна злитися, але факт є факт.
Наш учорашній союзник бачить інший варіант закінчення війни ніж ми. Йому насрати на не те що на нас напали.
Йому не важливо що він цим підтримує майбутні війни та агресії. Він великий і сильний. "Зі мною такого не буде" вважає Трамп. Побачимо. Каже історія імперій.
Він створює новий світопорядок. І РФ йому цікавіша ніж ми. Бо ми малі, бідні і слабкі. РФ теж не торт, але там ядерка. І Китай під боком.

Я надіюсь що не дійде до того, що Трамп оголосить нас терористами та "укрохуситами" і не вдарить американською зброєю по нам. Хоча я і не виключаю такого.
Америка то не Трамп. Звісно. Але зараз Трамп приймає рішення від яких залежится життя кожного з нас і наших дітей. І збурених голосів "америки" я не дуже чую. Там яєць не стало. В прямому та переносному.

Можливо, можливо, щось потім і зміниться. Бо життя бентежне, а росія завжди зраджує. Але зараз є факт.
За нас, без нас вирішують нашу долю не на нашу користь.
Того як ми хотіли та мріяли, що нас завалять зброєю і створять нам вигідні умови для перемовин не буде.
В нас поки що обіцяють забрати останнє і не давати те, за що вже проголосовано конгресом США.
Ну, життя не справедливе. Але ми це знаємо як ніхто інший.
Це дуже не приємно, боляче і зовсім несподівано в площині наших надій і останніх 10 років війни. Але це факт.
Ми потрібні тільки самим собі. Ми, найдосвідченіша армія Європи і світу, яка протистоїть в повноцінній війні ворогу що має тотальну перевагу.
І ми робимо те, що не під силу іншим. І це вже є. І цього у нас не відняти.
Нічого критичного та фатального не трапилось. Просто американська влада нас зрадила. Таке вже бувало.
Тому збираємось до купи і шукаємо інші варіанти. Росія 2022 і 2025, це вже інше.
Але є і гарні новини.

Ряд країн ЄС і Канада (і ще кілька країн) всерйоз розмірковує про відмову від літаків F-35. Американцям треба готуватися до того, що їх президент втратить всіх покупців новітньої американської зброї в Європі.
А ВПК Америки це дуже великі кошти. Але навряд чи вони зможуть повернути довіру до штатів.
Кидал ніде не *******. Задню в Європі «круті чуваки» вмикати не будуть тому будуть шукати збут серед не дуже демократичних країн. І Росія тут Трампу зрозуміла і комфортна. Але грошей там не буде.

Тому Американці будуть своїми податками фінансувати закупівлю американської зброї в борг Росією. Ну, а в кінці росіяни кинуть Америку і вʼїбуть її разом з Китаєм. Бо Америка то далеко і там всякі заморочки. А Китай ось він, близенько, зрозумілий і вже вмонтований в економіку.

Де ми в цій схемі? Там де і вся Європа. Коли Путін наїбе Трампа і разом з Китаєм почне діяти проти США, ми будемо нейтрально спостерігати. Ну, якщо будуть гарні пропозиції, то може допоможем. Але це не точно.
Але то про дуже довгий період.
Нам зараз треба пережити чергову турбулентність (в першу чергу емоційну) і вигребсти. І не наробити помилок всередині країни. Бо шансів оплачених такою високою ціною, раз на кілька сторіч випадає.
Роман Доник, фб
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19.03.2025 10:15 Ответить
перемовини з терористами
з москви?
вони що, рівня?
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19.03.2025 10:19 Ответить
бла-бла-бла...
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19.03.2025 10:50 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/D29npgqdmbk Обманутый россиянин: Вся суть переговоров с путиным за 40 секунд
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19.03.2025 11:28 Ответить
Внимание! Зыбкое прекращение огня / Аналитик: Украина и Европа могут обойтись без Трампа /№917/ Швец

https://www.youtube.com/watch?v=Zl8TbXEP84Y

Трампу не дадут премию мира ,но героя России он уже заслужил.

Чикатило договорился с милицией координировать свои убийства.

Какой цинизм агресор жертве виставляет,,Условия,,

Боже, мир сошел с ума, был один сумасшедший, теперь стало два...

Нельзя разговаривать с военным преступником ,Все равно как Рузвельт звонил бы Гитлеру во время второй мировой
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19.03.2025 11:34 Ответить
Вся история Московии это постоянные войны, обман, предательство, смерть и нищета. Вся история и современное название Россия краденные. Путин говорит на белое - черное, на черное - белое. Все его заверения, обещания, договора не стоят ломаного гроша. Поэтому удивляет Трамп, который верит Путину, вызывает беспокойство здоровья Трампа
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19.03.2025 12:20 Ответить
Трамп организолвывает сделку по редкозему - и это всё, что его интересует.
Он подпишет редкоземы с зелей на территории Украины и подпишет добычу редкоземов с х**лом...тоже - на территории Украины этим самым х**лом захваченной .
Будет грести бабло с двух сторон и кричать Суперсделка !
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19.03.2025 12:30 Ответить
тебе зелеботу Конституцию бы почитать - это раз. Порох говорит никаких выборов пока война - это признание легитимности зели - это два... Но вам платным долбодятлам всё равно как на самом деле...Вам за темники башлябют, а не за правду. Это три
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19.03.2025 12:32 Ответить
Факта никуда не денешь: что зеленский - тот же Бенеш.
Как чехословакию делили без ее президента Бенеша в 1938.
Так Украину два клоуна делят без третьего в 2025.
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19.03.2025 12:35 Ответить
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