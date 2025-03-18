Договорился с Путиным быстро работать над завершением ужасной войны в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с диктатором РФ Владимиром Путиным о "немедленном прекращении огня" по всей энергетике и инфраструктуре в Украине.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, наконец, над завершением этой ужасной войны между Россией и Украиной", - подчеркнул Трамп.

Он в очередной раз заявил, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло если бы он стал президентом США раньше.

"Мы обсудили многие элементы мирного договора, включая тот факт, что тысячи солдат гибнут, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы она закончилась. Этот процесс сейчас в полной силе, и мы, надеюсь, ради человечества, завершим это!" - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, - Белый дом

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.