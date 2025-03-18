Договорился с Путиным быстро работать над завершением ужасной войны в Украине, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с диктатором РФ Владимиром Путиным о "немедленном прекращении огня" по всей энергетике и инфраструктуре в Украине.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня на всех объектах энергетики и инфраструктуры, с пониманием того, что мы будем быстро работать над полным прекращением огня и, наконец, над завершением этой ужасной войны между Россией и Украиной", - подчеркнул Трамп.
Он в очередной раз заявил, что вторжение РФ в Украину никогда бы не произошло если бы он стал президентом США раньше.
"Мы обсудили многие элементы мирного договора, включая тот факт, что тысячи солдат гибнут, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы она закончилась. Этот процесс сейчас в полной силе, и мы, надеюсь, ради человечества, завершим это!" - добавил Трамп.
Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
В Белом доме рассказали о результатах телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украину сливают по договоренности с израилем. При Байдене ее не сливали но и с израилем особо сильно не цацкались. Пришел ручной трамп и сразу израилю стало разрешено совершать преступления без угрозы наказания и Украину слили.
Велика демократична Америка перетворилася в якесь лайно шизофренічне! Хочеться, щоб ЦЕ був сон. Але це не сон...
Я подзвонив Путіну - він відповів миттєво. Не те, що Сонному Джо. Я сказав: «Володя, вистачить. Війна - це погано. Світ любить мир. Я люблю мир. Я ще більше люблю великі угоди, а мир - це НАЙБІЛЬША угода». І він послухав! Сказав: «Дональде, ти як Наполеон, тільки високий!» Дуже приємно.
Потім я подзвонив Зеленському - дуже емоційний дзвінок. Він плакав. Каже: «Містер Президенте, ви неймовірний. Ви врятували нас». І я такий: «Зеленський, заспокойся. Ми підпишемо мою фірмову УГОДУ - вона називатиметься Trump Peace Deluxe Plus™. Дуже ексклюзивна угода, тільки для обраних. І вона принесе мир, прибутки, і нову гольф-зону у Харкові».
За умовами перемир'я:
Росія отримує музей у Донецьку, де буде тільки одна статуя - МЕНЕ. У золоті. В повен зріст. Україна отримує Крим - але на умовах франшизи Trump Hotels. Всі танки замінюються на лімузини. ЛІМУЗИНИ МИРУ. НАТО тепер називається TRUMPO - The Really Unbeatable Military Peace Organization. І головне: ПУТІН І ЗЕЛЕНСЬКИЙ обіцяють, що щороку на моє день народження запускають 77 салютів - один за кожен мільярд доларів, які я начебто не задекларував. Це буде ТРАДИЦІЯ.
Журналісти кажуть: «Це неможливо». Але я зробив. Я зробив неможливе знову. Люди плачуть. Птахи співають. Світ знову в безпеці, бо я, ДОНАЛЬД ДЖЕЙ ТРАМП, СТВОРИВ МИР. І знаєте що? Це лише початок.
АМЕРИКА БУДЕ ВЕЛИКОЮ ЗНОВУ. І СВІТ - ТЕЖ. Дякуйте мені. Можете навіть поставити пам'ятник.
треба вам це надіслати сценаристам в Голлівуд, вони знімуть фільм який принесе мільярди прибутку, візьме всі Оскари
Ну просто дуже не хотілося вірити в реальність. Як в лютому 22, коли все казало що буде війна, а емоції казали - такого не може бути в 21 сторіччі. Ну просто не може бути в центрі Європи війни з бомбардуванням міст, ударами ракетами, розстрілом цивільного населення і тортурами. Може.
Так і з Трампом, коли дії і розум каже одне, а емоції та втома дуже хочуть чуда. Не може одна людина перекреслити напрямок політики країни за 100 років. Ну не може він стати союзником РФ. Ну не може кинути і зрадити всіх союзників.
Може. Може і робить.
І не важливі причини, мотиви і діагнози.
Наш найбільший союзник нас зрадив. Все. Крапка. Ні, поки що він не дає зброю росіянам і не допомагає нас вбивати. Але очевидно, що в процесі "замирення", як він бачить, інтереси росії для нього важливіші.
Можна не хотіти в це вірити, можна злитися, але факт є факт.
Наш учорашній союзник бачить інший варіант закінчення війни ніж ми. Йому насрати на не те що на нас напали.
Йому не важливо що він цим підтримує майбутні війни та агресії. Він великий і сильний. "Зі мною такого не буде" вважає Трамп. Побачимо. Каже історія імперій.
Він створює новий світопорядок. І РФ йому цікавіша ніж ми. Бо ми малі, бідні і слабкі. РФ теж не торт, але там ядерка. І Китай під боком.
Я надіюсь що не дійде до того, що Трамп оголосить нас терористами та "укрохуситами" і не вдарить американською зброєю по нам. Хоча я і не виключаю такого.
Америка то не Трамп. Звісно. Але зараз Трамп приймає рішення від яких залежится життя кожного з нас і наших дітей. І збурених голосів "америки" я не дуже чую. Там яєць не стало. В прямому та переносному.
Можливо, можливо, щось потім і зміниться. Бо життя бентежне, а росія завжди зраджує. Але зараз є факт.
За нас, без нас вирішують нашу долю не на нашу користь.
Того як ми хотіли та мріяли, що нас завалять зброєю і створять нам вигідні умови для перемовин не буде.
В нас поки що обіцяють забрати останнє і не давати те, за що вже проголосовано конгресом США.
Ну, життя не справедливе. Але ми це знаємо як ніхто інший.
Це дуже не приємно, боляче і зовсім несподівано в площині наших надій і останніх 10 років війни. Але це факт.
Ми потрібні тільки самим собі. Ми, найдосвідченіша армія Європи і світу, яка протистоїть в повноцінній війні ворогу що має тотальну перевагу.
І ми робимо те, що не під силу іншим. І це вже є. І цього у нас не відняти.
Нічого критичного та фатального не трапилось. Просто американська влада нас зрадила. Таке вже бувало.
Тому збираємось до купи і шукаємо інші варіанти. Росія 2022 і 2025, це вже інше.
Але є і гарні новини.
Ряд країн ЄС і Канада (і ще кілька країн) всерйоз розмірковує про відмову від літаків F-35. Американцям треба готуватися до того, що їх президент втратить всіх покупців новітньої американської зброї в Європі.
А ВПК Америки це дуже великі кошти. Але навряд чи вони зможуть повернути довіру до штатів.
Кидал ніде не *******. Задню в Європі «круті чуваки» вмикати не будуть тому будуть шукати збут серед не дуже демократичних країн. І Росія тут Трампу зрозуміла і комфортна. Але грошей там не буде.
Тому Американці будуть своїми податками фінансувати закупівлю американської зброї в борг Росією. Ну, а в кінці росіяни кинуть Америку і вʼїбуть її разом з Китаєм. Бо Америка то далеко і там всякі заморочки. А Китай ось він, близенько, зрозумілий і вже вмонтований в економіку.
Де ми в цій схемі? Там де і вся Європа. Коли Путін наїбе Трампа і разом з Китаєм почне діяти проти США, ми будемо нейтрально спостерігати. Ну, якщо будуть гарні пропозиції, то може допоможем. Але це не точно.
Але то про дуже довгий період.
Нам зараз треба пережити чергову турбулентність (в першу чергу емоційну) і вигребсти. І не наробити помилок всередині країни. Бо шансів оплачених такою високою ціною, раз на кілька сторіч випадає.
Роман Доник, фб
з москви?
вони що, рівня?
https://www.youtube.com/watch?v=Zl8TbXEP84Y
Трампу не дадут премию мира ,но героя России он уже заслужил.
Чикатило договорился с милицией координировать свои убийства.
Какой цинизм агресор жертве виставляет,,Условия,,
Боже, мир сошел с ума, был один сумасшедший, теперь стало два...
Нельзя разговаривать с военным преступником ,Все равно как Рузвельт звонил бы Гитлеру во время второй мировой
Он подпишет редкоземы с зелей на территории Украины и подпишет добычу редкоземов с х**лом...тоже - на территории Украины этим самым х**лом захваченной .
Будет грести бабло с двух сторон и кричать Суперсделка !
Как чехословакию делили без ее президента Бенеша в 1938.
Так Украину два клоуна делят без третьего в 2025.