Зеленський обговорив з прем’єром Швеції Крістерссоном збільшення тиску на Росію та оборонне співробітництво

Зеленський зустрівся з Крістерссоном

У п'ятницю, 16 травня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, щоб обговорити перемовини у Стамбулі та скоординувати подальші кроки.

Про це інформує пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Очільник держави подякував за спільну заяву країн Північної Європи та Балтії на підтримку повного, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів і прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні.

Зеленський наголосив на своїй готовності до переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним, про що свідчить візит президента України до Туреччини в четвер, 15 травня. Попри низький рівень російської делегації Україна направила свою команду для участі в перемовинах, сказано в заяві.

Дивіться також: Зеленський зустрівся з Коштою та фон дер Ляєн: говорили про тиск на РФ та рух України до ЄС. ВIДЕО

Окрім цього, президент поінформував очільника уряду Швеції про зустріч у Стамбулі та свою спільну з лідерами Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Зазначається, що Зеленський і Крістерссон узгодили подальші кроки та обговорили необхідність збільшення тиску на Росію. Окрему увагу лідери приділили співпраці в межах коаліції охочих, напрацюванню гарантій безпеки та оборонному співробітництву.

Читайте також: Росія має сказати "так" переговорам, без жодних "якщо" й "але", - прем’єр-міністр Швеції Крістерссон

Зеленський Володимир (25203) Швеція (989) Крістерссон Ульф (16)
час підписувати гарантії безпеки по другому кому щоб задарма не кататися
16.05.2025 21:07 Відповісти
Варіанти відповіді: озабочення, глибоке озабочення, дуже глибоке озабочення, адське озабочення, надзвичайне озабочення, рішуче озабочення, стрімке озабочення і так надалі. Багатий спектр.
16.05.2025 21:05 Відповісти
Шось у мене аж в голові зашуміло від кількості розмов про необхіднісь тиску, якби не розчавило...
16.05.2025 21:09 Відповісти
"Обговорили" - де результати?
16.05.2025 21:02 Відповісти
Шведи це серйозно , вікінги. Бодай північна Європа нам допоможе
16.05.2025 21:22 Відповісти
Згідно Кримінального кодексу України, державна зрада - це умисно вчинене діяння, громадянином України, на шкоду суверенітету, національній цілісності та недоторканості, а також державній, економічній чи інформаційній безпеці та обороноздатності країни.
16.05.2025 21:08 Відповісти
в албанії?
16.05.2025 21:09 Відповісти
А про "посилення ППО"?
16.05.2025 21:10 Відповісти
Цікава інфа , яку треба поширювати
16.05.2025 21:23 Відповісти
Простіше кажучи, виявилось, що навіть якщо раша не бере участі - вона примудряється запустити свої мацаки максимально глибоко. Залучення учасників до партійної агітації і до легітимізації анексії українських територій, успішна пропагандистська обробка учасників, авторство пісень - знов ж таки, з чіткою проросійською ідеологічною складовою, постановка виступів, підведення росіянок для "надихання", чит. ідеологічної обробки учасників (класична "медова пастка" КГБ)...
16.05.2025 21:25 Відповісти
Цю клоунаду він уже 2 роки по хмарафону крутив про 29 безпекових угод найпотужніших , Лапша пішла по третьому кругу
показати весь коментар
