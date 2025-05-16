Зеленський обговорив з прем’єром Швеції Крістерссоном збільшення тиску на Росію та оборонне співробітництво

У п'ятницю, 16 травня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, щоб обговорити перемовини у Стамбулі та скоординувати подальші кроки.

Очільник держави подякував за спільну заяву країн Північної Європи та Балтії на підтримку повного, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів і прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні.

Зеленський наголосив на своїй готовності до переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним, про що свідчить візит президента України до Туреччини в четвер, 15 травня. Попри низький рівень російської делегації Україна направила свою команду для участі в перемовинах, сказано в заяві.

Окрім цього, президент поінформував очільника уряду Швеції про зустріч у Стамбулі та свою спільну з лідерами Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Зазначається, що Зеленський і Крістерссон узгодили подальші кроки та обговорили необхідність збільшення тиску на Росію. Окрему увагу лідери приділили співпраці в межах коаліції охочих, напрацюванню гарантій безпеки та оборонному співробітництву.

