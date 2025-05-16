Данія готує 26-й пакет військової допомоги для України, - Зеленський зустрівся з прем’єркою Фредеріксен
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорили про продовження військової підтримки та прямих інвестицій в український ОПК. Данія – одна з лідерів у підтримці нашої держави й готує вже 26-й пакет військової допомоги для України. Ця підтримка допомагає захищати життя. Надзвичайно цінуємо це", - зазначив він.
Сторони також обговорили переговори Україна-РФ в Стамбулі, координацію дипломатичних зусиль із США і партнерами Європи.
"Маємо спільне бачення, що тиск на Росію важливий у разі її відмови від припинення вогню. У липні цього року Данія розпочне головування в Раді ЄС. Ми розраховуємо на підтримку в європейській інтеграції та обговорили це під час зустрічі. Дякую уряду та всьому народу Данії за всі прояви допомоги для нашої держави, за непохитну підтримку наших людей", - додав Зеленський.
Тільки є одне... ну, особливість.
Пакет від Данії, наприклад (та й інших країн) - вартістю від пару мільйонів до пару десятків мільйонів євриків за ринковими цінами.
А от пакети від Байдена були від ста мільйонів баксів до півтора мільярда, причому в цінах з врахуванням амортизації БУ зброї; в середньому двісті-триста-чотириста мільйонів....
А зараз допомога від США призупинилась.... А змала би збільшитись з-за влади республіканців... тільки республіканців рейганівського штибу, як ото Ніккі Хейлі... але ж американці обрали собі в правителі клоуна зі своєю труппою...