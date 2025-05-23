Румыния сделала четкий выбор в пользу ЕС и НАТО. Помощь Украине будет продолжаться, - новоизбранный президент Дан

Президент Румынии Никушор Дан сказал, что, проголосовав за него, страна сделала четкий выбор в пользу Европейского Союза, НАТО и преданного союзника Украины. Бухарест останется частью европейских усилий по оказанию помощи Украине в достижении справедливого и прочного мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом новоизбранный президент заявил в интервью Financial Times.

Мы будем оставаться частью европейских усилий, чтобы помочь Украине достичь наиболее разумного мира... Это означает продолжение поддержки Украины и участие в европейских усилиях по взятию ее безопасности в свои руки", - отметил президент Румынии.

По его словам, Румыния готова увеличить свои расходы на свою оборону и достичь новой цели НАТО в 3,5% ВВП, а также выделить еще 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность, предложенную генеральным секретарем оборонной организации Марком Рютте.

"Да, это то, что я поддерживаю", - сказал Дан.

Он добавил, что планирует более активно привлекаться к работе ЕС, НАТО и США.

Дан также подчеркнул поддержку сроков интеграции Молдовы в ЕС до 2030 года, ссылаясь на опыт Румынии во время предвступительной фазы.

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Также он рассказал, что новое правительство будет сформировано в течение месяца. Одна из основных целей - стремиться к бюджетному дефициту в 7,5% ВВП в этом году.

"В этом году нам придется сократить расходы на 6 млрд евро. Я думаю, мы можем это сделать. Я хочу участвовать в обсуждениях", - сказал он.

Напомним, ранее Дан заявлял о поддержке дальнейшей помощи Украине, однако выступал против участия румынских военных в миссии в зоне боевых действий.