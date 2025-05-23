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Новости Поддержка Украине
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Румыния сделала четкий выбор в пользу ЕС и НАТО. Помощь Украине будет продолжаться, - новоизбранный президент Дан

Никушор Дан об Украине и Румынии

Президент Румынии Никушор Дан сказал, что, проголосовав за него, страна сделала четкий выбор в пользу Европейского Союза, НАТО и преданного союзника Украины. Бухарест останется частью европейских усилий по оказанию помощи Украине в достижении справедливого и прочного мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом новоизбранный президент заявил в интервью Financial Times.

Мы будем оставаться частью европейских усилий, чтобы помочь Украине достичь наиболее разумного мира... Это означает продолжение поддержки Украины и участие в европейских усилиях по взятию ее безопасности в свои руки", - отметил президент Румынии.

По его словам, Румыния готова увеличить свои расходы на свою оборону и достичь новой цели НАТО в 3,5% ВВП, а также выделить еще 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность, предложенную генеральным секретарем оборонной организации Марком Рютте.

"Да, это то, что я поддерживаю", - сказал Дан.

Он добавил, что планирует более активно привлекаться к работе ЕС, НАТО и США.

Дан также подчеркнул поддержку сроков интеграции Молдовы в ЕС до 2030 года, ссылаясь на опыт Румынии во время предвступительной фазы.

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Также он рассказал, что новое правительство будет сформировано в течение месяца. Одна из основных целей - стремиться к бюджетному дефициту в 7,5% ВВП в этом году.

"В этом году нам придется сократить расходы на 6 млрд евро. Я думаю, мы можем это сделать. Я хочу участвовать в обсуждениях", - сказал он.

Напомним, ранее Дан заявлял о поддержке дальнейшей помощи Украине, однако выступал против участия румынских военных в миссии в зоне боевых действий.

Автор: 

Румыния (1114) Дан Никушор (4)


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Топ комментарии
+8
Нікушору Дану за здоровий глузд та позицію-респект...
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23.05.2025 06:33
+4
Це чудово АЛЕ як сказав митець - день ото дня ростет процент жиров у масли, тобто від року в рік росте популяоність неофашизму - рашизму в Європі і на наступних виборах багато де різні уйобіки таки дорвутся до влади.
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23.05.2025 06:55
+4
Дякуємо пане президент Румунії.
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23.05.2025 07:11
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нікушору Дану за здоровий глузд та позицію-респект...
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23.05.2025 06:33 Ответить
Мулцумеск фрумос, домнуле Дан!
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23.05.2025 06:34 Ответить
Румунії респект !
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23.05.2025 06:39 Ответить
Це чудово АЛЕ як сказав митець - день ото дня ростет процент жиров у масли, тобто від року в рік росте популяоність неофашизму - рашизму в Європі і на наступних виборах багато де різні уйобіки таки дорвутся до влади.
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23.05.2025 06:55 Ответить
Дякуємо пане президент Румунії.
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23.05.2025 07:11 Ответить
Тепер у Польщі прокацаплений лізе до влади.
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23.05.2025 07:19 Ответить
Якась хєрня заголовок.Румунія вже давно зробила цей вибір її туди прийняли,інтегрують з усіма перевагами та недоліками...Це не сьогодні хочу0,а завтра напевно ні,бо це стратегічний вибір.
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23.05.2025 07:42 Ответить
Дякуємо румунам ❤️ 🇷🇴 , вони свій шанс не впустили ...по приколу...
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23.05.2025 08:24 Ответить
А могли якогось дурачка обрати
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23.05.2025 09:02 Ответить
А що там той сіміон з дуровим - вже пролетіли, чи таки готують судовий позов?
"Скажи мені, хто твій друг..."
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23.05.2025 10:09 Ответить
А тепер пришвидшуйте будувати автостраду А7(Серет-Плоєшті), щоб нам менше залежати від поляків
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23.05.2025 10:15 Ответить
 
 