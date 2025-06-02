Науседа, Дуда та Дан: Саміт НАТО у Гаазі має продемонструвати відданість Україні

Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда та Румунії Нікушор Дан заявили, що майбутній саміт НАТО у Гаазі, який відбудеться наприкінці червня, має стати сигналом незмінної підтримки та відданості Альянсу Україні.

Про це йдеться у їхній спільній заяві за підсумками зустрічі у Вільнюсі з лідерами Бухарестської дев’ятки та Північної Європи, передає Цензор.НЕТ.

"Саміт у Гаазі має продемонструвати постійну підтримку та відданість НАТО Україні", - підкреслили лідери.

Вони наголосили на необхідності незворотного шляху України до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. "Україна має право обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання", - зазначено у заяві.

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