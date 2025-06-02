Науседа, Дуда и Дан: Саммит НАТО в Гааге должен продемонстрировать приверженность Украине
Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда и Румынии Никушор Дан заявили, что предстоящий саммит НАТО в Гааге, который состоится в конце июня, должен стать сигналом неизменной поддержки и преданности Альянса Украине.
Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Вильнюсе с лидерами Бухарестской девятки и Северной Европы, передает Цензор.НЕТ.
"Саммит в Гааге должен продемонстрировать постоянную поддержку и преданность НАТО Украине", - подчеркнули лидеры.
Они подчеркнули необходимость необратимого пути Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. "Украина имеет право выбирать собственные механизмы безопасности и решать свое будущее, свободное от внешнего вмешательства", - говорится в заявлении.
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