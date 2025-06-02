На саммите в Гааге мы должны показать, что НАТО поддерживает Украину, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал на саммите в Гааге послать четкий сигнал о том, что Альянс поддерживает Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Науседа заявил после Саммита стран Бухарестской девятки и Нордических стран в Вильнюсе.

"Мы должны показать, что НАТО поддерживает Украину путем постоянной поддержки ее вооруженных сил и евроатлантических стремлений. В ближайшие месяцы одной из ключевых задач будет существенное увеличение военной поддержки Украины, чтобы обеспечить сдерживание на местах и подготовить условия для будущих переговоров о мире", - отметил он

Также Науседа отметил, что сила Украины должна быть значительно усилена, и "сейчас эта задача лежит преимущественно на европейцах и ближайших соседях и друзьях Украины". Кроме того Украина также "нуждается в наших инвестициях в свою оборонную промышленность".

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"Мы должны перейти от реактивной поддержки к надежной военной поддержке, заранее запланированным поставкам дальнобойной артиллерии, современных систем противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов", - призвал президент Литвы.

По его словам, все еще нужно достичь прогресса в усилении военной поддержки Украины со стороны ЕС, с целью поставки ей обещанных 2 миллионов артснарядов.

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