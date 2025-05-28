Зеленский: Отсутствие Украины на саммите НАТО станет победой Путина над Альянсом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие Украины на саммите НАТО будет победой для российского президента Путина, но не над Украиной, а над Альянсом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы получили сигналы от партнеров относительно участия Украины на саммите НАТО, но мы бы хотели иметь абсолютно открытый разговор с нашими партнерами. Важно, какое участие и какой результат для Украины участия в этом саммите. Я думаю, что это правильно и честно. На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение - за партнерами", - подчеркнул президент.

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