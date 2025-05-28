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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Зеленский: Отсутствие Украины на саммите НАТО станет победой Путина над Альянсом

Зеленский и премьер Албании Эди Рама провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие Украины на саммите НАТО будет победой для российского президента Путина, но не над Украиной, а над Альянсом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы получили сигналы от партнеров относительно участия Украины на саммите НАТО, но мы бы хотели иметь абсолютно открытый разговор с нашими партнерами. Важно, какое участие и какой результат для Украины участия в этом саммите. Я думаю, что это правильно и честно. На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победа Путина, но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение - за партнерами", - подчеркнул президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров связывался с Мединским, но "меморандума" от РФ мы так и не дождались, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) НАТО (10048) путин владимир (31510)


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Топ комментарии
+18
Кому ти там надо чепушило. Переговорник потужній, щоб своїм небритим іпалом там всіх роздратовував?
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28.05.2025 15:47
+11
Це точно, як це саміт НАТО без вави?
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28.05.2025 15:47
+10
А задіяти дипломатів: Порошенка, Єлісєєва, Чалого, Клімкіна...?
Нє?
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28.05.2025 15:50
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Правила форума Совет форумчан
Це точно, як це саміт НАТО без вави?
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28.05.2025 15:47 Ответить
Кому ти там надо чепушило. Переговорник потужній, щоб своїм небритим іпалом там всіх роздратовував?
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28.05.2025 15:47 Ответить
А задіяти дипломатів: Порошенка, Єлісєєва, Чалого, Клімкіна...?
Нє?
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28.05.2025 15:50 Ответить
із порошенка такий "дипломат". чуманадан він обриганий
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28.05.2025 18:39 Ответить
Ну що ж будуємо НАТО в Україні .Сильна Україна то хто спокуситься Зуби поломає , більше аж ніяк.
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28.05.2025 15:50 Ответить
Сильна Україна без вільних заможних українців не можлива..а влада 30 років видавлювала людей батрачити по всьому світі
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28.05.2025 15:57 Ответить
У нас усі були і комуністи і красні директора і демократи і трижди судимі і підприємці .но вони мінялись тіль но получили збагачення собі і своїм дітям.а росія і білорусь ні.і живуть не дуже.В нас демократія. Стоїть вопрос не тільки вибрать а й проконтроліровать .Систему управління потрібно міняти , а щоб її змінити потрібно змінити мінталітет підхода. Ох і дісталось нам як кажуть наслєдіє від комуністів , досіх пор відмитись не можемо.Все буде Україна.
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28.05.2025 16:13 Ответить
демократії кажеш ???та нашій демократії до демократії при совдепії як до Київа раком. і дісталось нам 52 млн. Українців (які до речі 90,32% за Незалежність). В космос літали... Ракети будували
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28.05.2025 16:22 Ответить
З якого боку дивитись- В космос літали ...ракети будували , а жили як старці на всю ссср 1 магазин бєрьозка , а в магазинах як у курчат все одинакове.автомобіль тільки через 5 і більше і то відро з болтами. кгбісти бігали по магазинах ,- питали що ви тут робите марш на роботу.Ну демократія це не вседозволенність , а порядок якого в нас на данний час немає згідний. но час мине і все облаштується. А то все пропало.
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28.05.2025 19:54 Ответить
Я бачу чим молодша людина тим краще вона знає як погано жилось при совдепії🤣🤣🤣
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28.05.2025 20:06 Ответить
Сначала я був там де знімався фільм - Біле сонце пустелі.А далі уже не важно.
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28.05.2025 20:13 Ответить
В якому році був??в 2001??
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28.05.2025 20:16 Ответить
Служив кв КСАПо і набагато раньше.
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28.05.2025 20:18 Ответить
Символічна перемога. Значить, НАТО дослухається до думки *****, і через цей важіль можна розширювати вплив.
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28.05.2025 15:53 Ответить
Яка там перемога, сказав аби сказати!
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28.05.2025 15:56 Ответить
В них НАТО, в нас ТЦК. Какаяразніца?
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28.05.2025 15:56 Ответить
"Відсутність України на саміті НАТО стане перемогою Путіна над Альянсом"

За законами логіки це =

"Присутність України на саміті НАТО стане перемогою Альянсу над Путіним"
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28.05.2025 16:00 Ответить
о чём говорить с тобой просроченный фсбэшный узурпатор ???
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28.05.2025 16:06 Ответить
пукін переміг тоді коли ти стало презедентом.
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28.05.2025 16:10 Ответить
Вова,ты плохо себя вел прошлый раз,тем более доверять тебе секреты.Вот это правильно и честно.
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28.05.2025 16:10 Ответить
де обіцяний мільйон дронів? нахєра твої "тусняки" потрбні?
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28.05.2025 16:52 Ответить
Відсутність України на саміті НАТО стане черговим ЗЕЛЕНИМ " антиукраїнським про,,,обом,яких за правління "зелідора""вагон з причепним возом"
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28.05.2025 17:12 Ответить
Пора перестать унижаться перед подонками.
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28.05.2025 17:33 Ответить
Стратег, ля... Хєнєрал!
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28.05.2025 17:53 Ответить
Отсутствие зеленского в качестве президента станет победой Украины над путиным
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28.05.2025 18:40 Ответить
Та кому ти там треба, чмо обкурене.
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28.05.2025 20:26 Ответить
 
 