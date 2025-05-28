Умеров связывался с Мединским, но "меморандума" от РФ мы так и не дождались, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила от РФ предложений по урегулированию войны.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции в Берлине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы действительно ждали того, что они (РФ. - Ред.) скажут адженду с их стороны, что им нужно. Да, прекращение огня, а затем адженда для встречи лидеров. Мы ждали до обмена, потом они сказали, адженда или меморандум, я не знаю, что они там придумают, сразу после обмена. После обмена мы не дождались.

Наша сторона с русскими связывалась. Министр обороны (Рустем Умеров. - Ред.) звонил Мединскому. Они сказали, что будет, но мы так и не дождались", - рассказал он.

По словам Зеленского, Украина связывалась с США, они также ждут этого.

"Все ждут. Надо не ждать наверняка, а делать более серьезные шаги", - добавил президент.

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