Умеров связывался с Мединским, но "меморандума" от РФ мы так и не дождались, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила от РФ предложений по урегулированию войны.
Об этом президент заявил во время пресс-конференции в Берлине, передает Цензор.НЕТ.
"Мы действительно ждали того, что они (РФ. - Ред.) скажут адженду с их стороны, что им нужно. Да, прекращение огня, а затем адженда для встречи лидеров. Мы ждали до обмена, потом они сказали, адженда или меморандум, я не знаю, что они там придумают, сразу после обмена. После обмена мы не дождались.
Наша сторона с русскими связывалась. Министр обороны (Рустем Умеров. - Ред.) звонил Мединскому. Они сказали, что будет, но мы так и не дождались", - рассказал он.
По словам Зеленского, Украина связывалась с США, они также ждут этого.
"Все ждут. Надо не ждать наверняка, а делать более серьезные шаги", - добавил президент.
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поки моль жива, буде точити..
його треба прикінчити, лише одного.
хвости підіжмуть
і чекатимуть нового
в них нелюдський паттерн
який ними правитиме
Як скаже - так і підгавкуватимуть
"Росіяни хотіли вкрасти в нас нашу історію", -
А тут про те що, як вужі на пательні крутяться, аби не вимовити те саме слово: «русскіє».
Саме русскіє ті, то хто почав цю війну на знищення України, українців, і української мови.