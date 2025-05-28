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Новости переговоры с РФ
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Умеров связывался с Мединским, но "меморандума" от РФ мы так и не дождались, - Зеленский

Рустем Умеров звонил Мединскому. Подробности от Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила от РФ предложений по урегулированию войны.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции в Берлине, передает Цензор.НЕТ.

"Мы действительно ждали того, что они (РФ. - Ред.) скажут адженду с их стороны, что им нужно. Да, прекращение огня, а затем адженда для встречи лидеров. Мы ждали до обмена, потом они сказали, адженда или меморандум, я не знаю, что они там придумают, сразу после обмена. После обмена мы не дождались.

Наша сторона с русскими связывалась. Министр обороны (Рустем Умеров. - Ред.) звонил Мединскому. Они сказали, что будет, но мы так и не дождались", - рассказал он.

По словам Зеленского, Украина связывалась с США, они также ждут этого.

"Все ждут. Надо не ждать наверняка, а делать более серьезные шаги", - добавил президент.

Читайте: Россияне постоянно будут искать причины, чтобы не заканчивать войну, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) россия (96038) переговоры с Россией (1122) Умеров Рустем (553)


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Топ комментарии
+15
Який ідіот цьому упоротому нашептав, що кацапів треба руськими звати? Вони московити.
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28.05.2025 15:46
+5
формула миру! самміти миру !! ко ко ко
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28.05.2025 16:09
+4
умеров не міністр. в реальності він секретар єрмака
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28.05.2025 15:56
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Вони те саме придумають
поки моль жива, буде точити..
його треба прикінчити, лише одного.
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28.05.2025 15:45 Ответить
ніт, не одного, там більшість така.
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28.05.2025 16:41 Ответить
ті тварини без вожака
хвости підіжмуть
і чекатимуть нового
в них нелюдський паттерн
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28.05.2025 17:30 Ответить
так, чекатимуть вожака щоб продовжити, вони ще довго не зміняться, просто дочекаються і знову, тому смерть пуйла не вирішить проблему, а тільки відстрочить на якийсь час. Там воно підлягає поділу на багато держав, тільки так вони заспокояться або гризтимуться між собою.
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28.05.2025 17:55 Ответить
все залежить від царя,
який ними правитиме
Як скаже - так і підгавкуватимуть
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28.05.2025 18:48 Ответить
Який ідіот цьому упоротому нашептав, що кацапів треба руськими звати? Вони московити.
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28.05.2025 15:46 Ответить
Попередній називав їх "росіянами" -
"Росіяни хотіли вкрасти в нас нашу історію", -
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28.05.2025 15:47 Ответить
«Росіяни», це буряти, нєнці, уйгури, чукчі, каракалпаки..... + ще 100500 народів рф....
А тут про те що, як вужі на пательні крутяться, аби не вимовити те саме слово: «русскіє».
Саме русскіє ті, то хто почав цю війну на знищення України, українців, і української мови.
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28.05.2025 15:59 Ответить
Так хто пішов війною - расєянє , чи русскіє ...?
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28.05.2025 22:39 Ответить
Російські русскіє.
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28.05.2025 22:52 Ответить
правильно росіяни, тобто населення болот, а руські, це від руси, русичі, русини, називаючи їх руські закріплюєш за ними їхнє твердження про те, що вони ніби слов'яни,а не угрофіни
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28.05.2025 16:43 Ответить
А руССкіє тоді хто це?
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28.05.2025 22:53 Ответить
такий же упоротий і нашептивав , яке їхало ,таке й здибало
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28.05.2025 16:20 Ответить
Мединский успокоил у`мерова (ударение на букву у) сказав ему одну лишь фразу - сво=джихад идет строго по утвержденному кадыровым плану...
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28.05.2025 15:47 Ответить
Пробачте, мем. Але з вашого допису не зрозуміло ви чиїх будете? *****, дон-дона чи вечірнього мудазвона?
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28.05.2025 16:33 Ответить
Какая интересная у вас, мадам, фамилия - вроде как узкая, но корень "кут", как-то не очень вписывается в узкую словесность, скорее "угол" подойдет. Вы со мной согласны?
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28.05.2025 17:45 Ответить
піпєц.. міністр дзвонить секретарці ху йла. іпанутись нах.
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28.05.2025 15:50 Ответить
умеров не міністр. в реальності він секретар єрмака
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28.05.2025 15:56 Ответить
ну формально ж він міністр. а формальності в дипломатії дуже багато значать.
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28.05.2025 16:08 Ответить
ні, всі дипломати знають, що портнов вирішував всі питання: економічні, політичні, юридичні, інформаційні, кар'єрні . А умеров - це пузатий пішак, в його родичів в приватній чебуречній більше прав чим в нього міністерстві. Його функція - як попугай повторювати слова єрмака.
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28.05.2025 16:29 Ответить
та річ не в тому, що знають дипломати, а що не знають. річ у тому, що формально він міністр і дзвонити міністру якійсь секретарці - то це вже повне приниження. і це ще озвучує сам припіздєнт. трускавецька квартальна дипломатія у всій красі. а ще хочуть, щоб їх поважав Трамп.
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28.05.2025 16:44 Ответить
то хірово, що не розуміє. дуже хірово. і не тільки він. така наша вся нинішня влада, трускавецька школа політики і дипломатії.
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28.05.2025 16:54 Ответить
умеров не знає і не розуміє слово "приниження". Перед призначенням на міністра, його так опустили і опускають постійно, що на зонах так гвалтівників не опускають. Не міг він прошмигнути повз єрмака в міністерське крісло і не отримати груповий м'ясний укол нижче спини+ оральну гімнастику. єрмак не дурак і не сліпий, свого, задньоприводного не упустить. Але умерову це в кайф, єрмак не гвалтівник.
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28.05.2025 16:57 Ответить
Не дуріть самі себе з тим мемарандумом то ультиматум капітуляції ,замість того що б окреслити "червоні лінії "на які Україна ніколи не погодится ,вони граются в рашиську гру ,для них понад усе сбодобатись Трампу ,а не відстоювати національні інтереси,це маразм .
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28.05.2025 15:59 Ответить
Хто в яку гру грає і що це за "ращистська гра"?
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28.05.2025 16:36 Ответить
формула миру! самміти миру !! ко ко ко
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28.05.2025 16:09 Ответить
Не може бути, щоб у г-нокомандувача, у якого немає часу "мисліть стратєгічєскі", немає іншого плану Б (В, Г, Д, ...), окрім тимчасового перемир'я з людоїдами.
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28.05.2025 16:50 Ответить
 
 