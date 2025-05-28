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Новини переговори з РФ
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Умєров зв’язувався із Мединським, але "меморандуму" від РФ ми так і не дочекалися, - Зеленський

Рустем Умєров телефонував Мединському. Подробиці від Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала від РФ пропозицій щодо врегулювання війни.

Про це президент заявив під час пресконференції у Берліні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дійсно чекали на те, що вони (РФ. - Ред.) скажуть адженду з їхнього боку, що їм потрібно. Так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Ми чекали до обміну, потім вони сказали, адженда чи меморандум, я не знаю, що вони там придумають, одразу після обміну. Після обміну ми не дочекалися.

Наша сторона з руськими зв'язувалася. Міністр оборони (Рустем Умєров. - Ред.) дзвонив Мединському. Вони сказали, що буде, але ми так і не дочекалися", - розповів він.

За словами Зеленського, Україна зв'язувалася зі США, вони також чекають на це. 

"Всі чекають. Треба не чекати напевно, а робити більш серйозні кроки", - додав президент.

Читайте: Росіяни постійно шукатимуть причини, щоб не закінчувати війну, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) росія (65856) переговори з Росією (1235) Умєров Рустем (634)


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Топ коментарі
+15
Який ідіот цьому упоротому нашептав, що кацапів треба руськими звати? Вони московити.
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28.05.2025 15:46
+5
формула миру! самміти миру !! ко ко ко
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28.05.2025 16:09
+4
умеров не міністр. в реальності він секретар єрмака
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28.05.2025 15:56
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Вони те саме придумають
поки моль жива, буде точити..
його треба прикінчити, лише одного.
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28.05.2025 15:45 Відповісти
ніт, не одного, там більшість така.
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28.05.2025 16:41 Відповісти
ті тварини без вожака
хвости підіжмуть
і чекатимуть нового
в них нелюдський паттерн
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28.05.2025 17:30 Відповісти
так, чекатимуть вожака щоб продовжити, вони ще довго не зміняться, просто дочекаються і знову, тому смерть пуйла не вирішить проблему, а тільки відстрочить на якийсь час. Там воно підлягає поділу на багато держав, тільки так вони заспокояться або гризтимуться між собою.
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28.05.2025 17:55 Відповісти
все залежить від царя,
який ними правитиме
Як скаже - так і підгавкуватимуть
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28.05.2025 18:48 Відповісти
Який ідіот цьому упоротому нашептав, що кацапів треба руськими звати? Вони московити.
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28.05.2025 15:46 Відповісти
Попередній називав їх "росіянами" -
"Росіяни хотіли вкрасти в нас нашу історію", -
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28.05.2025 15:47 Відповісти
«Росіяни», це буряти, нєнці, уйгури, чукчі, каракалпаки..... + ще 100500 народів рф....
А тут про те що, як вужі на пательні крутяться, аби не вимовити те саме слово: «русскіє».
Саме русскіє ті, то хто почав цю війну на знищення України, українців, і української мови.
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28.05.2025 15:59 Відповісти
Так хто пішов війною - расєянє , чи русскіє ...?
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28.05.2025 22:39 Відповісти
Російські русскіє.
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28.05.2025 22:52 Відповісти
правильно росіяни, тобто населення болот, а руські, це від руси, русичі, русини, називаючи їх руські закріплюєш за ними їхнє твердження про те, що вони ніби слов'яни,а не угрофіни
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28.05.2025 16:43 Відповісти
А руССкіє тоді хто це?
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28.05.2025 22:53 Відповісти
такий же упоротий і нашептивав , яке їхало ,таке й здибало
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28.05.2025 16:20 Відповісти
Мединский успокоил у`мерова (ударение на букву у) сказав ему одну лишь фразу - сво=джихад идет строго по утвержденному кадыровым плану...
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28.05.2025 15:47 Відповісти
Пробачте, мем. Але з вашого допису не зрозуміло ви чиїх будете? *****, дон-дона чи вечірнього мудазвона?
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28.05.2025 16:33 Відповісти
Какая интересная у вас, мадам, фамилия - вроде как узкая, но корень "кут", как-то не очень вписывается в узкую словесность, скорее "угол" подойдет. Вы со мной согласны?
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28.05.2025 17:45 Відповісти
піпєц.. міністр дзвонить секретарці ху йла. іпанутись нах.
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28.05.2025 15:50 Відповісти
умеров не міністр. в реальності він секретар єрмака
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28.05.2025 15:56 Відповісти
ну формально ж він міністр. а формальності в дипломатії дуже багато значать.
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28.05.2025 16:08 Відповісти
ні, всі дипломати знають, що портнов вирішував всі питання: економічні, політичні, юридичні, інформаційні, кар'єрні . А умеров - це пузатий пішак, в його родичів в приватній чебуречній більше прав чим в нього міністерстві. Його функція - як попугай повторювати слова єрмака.
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28.05.2025 16:29 Відповісти
та річ не в тому, що знають дипломати, а що не знають. річ у тому, що формально він міністр і дзвонити міністру якійсь секретарці - то це вже повне приниження. і це ще озвучує сам припіздєнт. трускавецька квартальна дипломатія у всій красі. а ще хочуть, щоб їх поважав Трамп.
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28.05.2025 16:44 Відповісти
то хірово, що не розуміє. дуже хірово. і не тільки він. така наша вся нинішня влада, трускавецька школа політики і дипломатії.
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28.05.2025 16:54 Відповісти
умеров не знає і не розуміє слово "приниження". Перед призначенням на міністра, його так опустили і опускають постійно, що на зонах так гвалтівників не опускають. Не міг він прошмигнути повз єрмака в міністерське крісло і не отримати груповий м'ясний укол нижче спини+ оральну гімнастику. єрмак не дурак і не сліпий, свого, задньоприводного не упустить. Але умерову це в кайф, єрмак не гвалтівник.
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28.05.2025 16:57 Відповісти
Не дуріть самі себе з тим мемарандумом то ультиматум капітуляції ,замість того що б окреслити "червоні лінії "на які Україна ніколи не погодится ,вони граются в рашиську гру ,для них понад усе сбодобатись Трампу ,а не відстоювати національні інтереси,це маразм .
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28.05.2025 15:59 Відповісти
Хто в яку гру грає і що це за "ращистська гра"?
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28.05.2025 16:36 Відповісти
формула миру! самміти миру !! ко ко ко
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28.05.2025 16:09 Відповісти
Не може бути, щоб у г-нокомандувача, у якого немає часу "мисліть стратєгічєскі", немає іншого плану Б (В, Г, Д, ...), окрім тимчасового перемир'я з людоїдами.
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28.05.2025 16:50 Відповісти
 
 