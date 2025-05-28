Умєров зв’язувався із Мединським, але "меморандуму" від РФ ми так і не дочекалися, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала від РФ пропозицій щодо врегулювання війни.

Про це президент заявив під час пресконференції у Берліні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дійсно чекали на те, що вони (РФ. - Ред.) скажуть адженду з їхнього боку, що їм потрібно. Так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Ми чекали до обміну, потім вони сказали, адженда чи меморандум, я не знаю, що вони там придумають, одразу після обміну. Після обміну ми не дочекалися.

Наша сторона з руськими зв'язувалася. Міністр оборони (Рустем Умєров. - Ред.) дзвонив Мединському. Вони сказали, що буде, але ми так і не дочекалися", - розповів він.

За словами Зеленського, Україна зв'язувалася зі США, вони також чекають на це.

"Всі чекають. Треба не чекати напевно, а робити більш серйозні кроки", - додав президент.

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