Умєров зв’язувався із Мединським, але "меморандуму" від РФ ми так і не дочекалися, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала від РФ пропозицій щодо врегулювання війни.
Про це президент заявив під час пресконференції у Берліні, передає Цензор.НЕТ.
"Ми дійсно чекали на те, що вони (РФ. - Ред.) скажуть адженду з їхнього боку, що їм потрібно. Так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Ми чекали до обміну, потім вони сказали, адженда чи меморандум, я не знаю, що вони там придумають, одразу після обміну. Після обміну ми не дочекалися.
Наша сторона з руськими зв'язувалася. Міністр оборони (Рустем Умєров. - Ред.) дзвонив Мединському. Вони сказали, що буде, але ми так і не дочекалися", - розповів він.
За словами Зеленського, Україна зв'язувалася зі США, вони також чекають на це.
"Всі чекають. Треба не чекати напевно, а робити більш серйозні кроки", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
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поки моль жива, буде точити..
його треба прикінчити, лише одного.
хвости підіжмуть
і чекатимуть нового
в них нелюдський паттерн
який ними правитиме
Як скаже - так і підгавкуватимуть
"Росіяни хотіли вкрасти в нас нашу історію", -
А тут про те що, як вужі на пательні крутяться, аби не вимовити те саме слово: «русскіє».
Саме русскіє ті, то хто почав цю війну на знищення України, українців, і української мови.