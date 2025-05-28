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Новини переговори з РФ
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Росіяни постійно шукатимуть причини, щоб не закінчувати війну, - Зеленський

Росія тягне час. Заява Зеленського у Берліні

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія не хоче закінчувати війну, а просто тягне час.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає Цензор.НЕТ.

"Догмою не є майданчик, догмою є результат - закінчення війни. Ось чого ми хочемо. Тому ми відкриті до будь-якого формату. Для того, щоб Росія в черговий раз не сказала: "А ось ми не дуже хочемо, щоб це був нав'язаний західними країнами Ватикан або Женева. А може знову Стамбул, а може не Стамбул".

Вони постійно шукатимуть причини, щоб не закінчувати війну. Хоча, якщо чесно, виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, а хочуть в країну НАТО - Туреччину", - пояснив президент.

За словами Зеленського, питання не в тому, що це за країна, питання виключно в Путіні.

"Виключно в їхніх відтермінуваннях. Постійно шукають причини, щоб відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну. Всі хочуть хоча б припинення вогню. Думаю, що тільки через тиск. По-іншому вони не хочуть нічого робити, ми дуже чекаємо на санкційні кроки", - додав він.

Також читайте: Понад тиждень світ чекає, коли росіяни допишуть свій "меморандум", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) переговори з Росією (1235)


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Топ коментарі
+9
Сказав, і подумав "Як я їх розумію!". Пуйло і Зейло соратники в бажанні продовжувати війну. Вона їм обом забезпечує триматись влади.
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28.05.2025 15:44
+5
Інша справа - сам Зеленський, спить і бачить як би скоріше закінчити війну і перетворитись з незламного боневтіка вибори неначасі в безправного екс-президента, ще й може майбутнього підслідного.
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28.05.2025 15:59
+4
Вова вже закінчує з результатом втрати теріторій, які організував у2022
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28.05.2025 15:56
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Якщо цивілізований світ справді захоче покарати кацапів - вони дуже швидко закінчать цю війну ... а так , як зараз - дійсно , чому б не продовжувати ?
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28.05.2025 15:39 Відповісти
Геніально вава, як ти це прийшов до такого висновку?
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28.05.2025 15:42 Відповісти
Бо інший "як що не зможу закінчити цю війну - Я піду!", йому вже не подобається,а "йде" воно вже 7й рік.
І це на12тому році війни!
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28.05.2025 16:21 Відповісти
Сказав, і подумав "Як я їх розумію!". Пуйло і Зейло соратники в бажанні продовжувати війну. Вона їм обом забезпечує триматись влади.
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28.05.2025 15:44 Відповісти
А давайте накажем российских агентов которые вывозили с украинских предприятий станки в россию для производства оружия которым сейчас убивают украинцев, неужели это так сложно провести аудит всех машиностроительных предприятий и наказать всех предателей которые станки вывозили в россию?
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28.05.2025 15:44 Відповісти
Вова вже закінчує з результатом втрати теріторій, які організував у2022
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28.05.2025 15:56 Відповісти
Інша справа - сам Зеленський, спить і бачить як би скоріше закінчити війну і перетворитись з незламного боневтіка вибори неначасі в безправного екс-президента, ще й може майбутнього підслідного.
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28.05.2025 15:59 Відповісти
А як починав : "виведення московитькіх військ за кордони 91 го року і потім перемовини" , а тепер ? Давайте хоть якось закінчувати?
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28.05.2025 16:01 Відповісти
Як Вова мовив? "Війа вигідна Порошенко!"
То виходить,що зараз війна вигідна Зєленському,бо він на ній 7й рік наживається!
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28.05.2025 16:17 Відповісти
"свіжак" підвезли, поперло чорта
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28.05.2025 16:54 Відповісти
Закінчення війни, чи перемога? Куди ділися ті потужні плани перемоги підписані Зеленський, для поїздок і їх підпису він витратив сотні мільйонів бюджетних грошей, на які можна було виготовити дрони і ракети?
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28.05.2025 17:51 Відповісти
 
 