Росіяни постійно шукатимуть причини, щоб не закінчувати війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія не хоче закінчувати війну, а просто тягне час.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає Цензор.НЕТ.

"Догмою не є майданчик, догмою є результат - закінчення війни. Ось чого ми хочемо. Тому ми відкриті до будь-якого формату. Для того, щоб Росія в черговий раз не сказала: "А ось ми не дуже хочемо, щоб це був нав'язаний західними країнами Ватикан або Женева. А може знову Стамбул, а може не Стамбул".

Вони постійно шукатимуть причини, щоб не закінчувати війну. Хоча, якщо чесно, виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, а хочуть в країну НАТО - Туреччину", - пояснив президент.

За словами Зеленського, питання не в тому, що це за країна, питання виключно в Путіні.

"Виключно в їхніх відтермінуваннях. Постійно шукають причини, щоб відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну. Всі хочуть хоча б припинення вогню. Думаю, що тільки через тиск. По-іншому вони не хочуть нічого робити, ми дуже чекаємо на санкційні кроки", - додав він.

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