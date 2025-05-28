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Новини Переговори про припинення вогню
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Понад тиждень світ чекає, коли росіяни допишуть свій "меморандум", - Зеленський

Росія досі готує свій меморандум щодо України

Президент Володимир Зеленський вважає, що жодних передумов для припинення вогню не має бути.

Про це він заявив під час пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, інформує Цензор.НЕТ.

"Світ вже більше тижня очікує, коли росіяни допишуть свій так званий "меморандум". Що їм потрібно, щоб зупинити вбивства людей. Всі очікують, поки що вони не придумали нічого нового і вкидають в інформаційний простір повтори своїх старих ультиматумів", - зазначив він.

За словами Зеленського, Україна вважає, що не має бути жодних передумов для припинення вогню. 

"Це те, що потрібно зробити безумовно та якнайшвидше", - додав президент.

Читайте: США не підтримають вихід України із контрольованих нею територій, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) росія (65856) Меморандум (189) припинення вогню (271)


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Топ коментарі
+9
це провал за провалом. ЗЕ легітимізує пісульки РФ
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28.05.2025 15:17
+7
Вава, ОПа - це не весь світ, ти щось наплутав.
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28.05.2025 15:19
+5
Вову не для цього наймали, щоб він щось робив для України добре
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28.05.2025 15:33
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це провал за провалом. ЗЕ легітимізує пісульки РФ
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28.05.2025 15:17 Відповісти
они как всегда аля великая ссср, две недели будут писать те же условия что озвучивали до этого, и напишут ждём ответа на встрече в Турции где то в конце июня и пока будут села брать и ракеты запускать
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28.05.2025 15:19 Відповісти
Вава, ОПа - це не весь світ, ти щось наплутав.
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28.05.2025 15:19 Відповісти
Вже дописали, одразу стало легше.
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28.05.2025 15:21 Відповісти
Який "світ"? Більшості світу на це абсолютно насрати. Так само як залишаться існувати якісь там українці, чи ні.
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28.05.2025 15:22 Відповісти
Пропоную тобі покращити нік. Потужність Потужної Потужності.
Ну як тобі?
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28.05.2025 15:27 Відповісти
Та вони ж хочуть поролити вас словом меморандум. Поглузувати.
Ви ж ні разу не згадали про будапештський меморандум.
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28.05.2025 15:25 Відповісти
Світ вже більше тижня очікує, коли росіяни допишуть свій так званий "меморандум". Джерело: https://censor.net/ua/n3554840
- отже - не важливо , який там буде меморандум - кацапи вже перемогли , якщо Світ притаївши подих иерпляче щось там очикує від них ...
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28.05.2025 15:27 Відповісти
Меморандум готовий давним давно для Украіни -
це окупація всієі країни кацапстаном , крапка !!
Що не ясно для зеленоі пошесті ще в цій безглуздій війні !!
Потрібно не готуватися до зустрічі з кремлівським терористом,
а займатися озброєнням нашоі арміі , як це робить Порошенко,
його команда і всі украінці , які допомагають йому в цьому !!


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28.05.2025 15:30 Відповісти
Вову не для цього наймали, щоб він щось робив для України добре
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28.05.2025 15:33 Відповісти
СОБАЧА РАШИСТСЬКА БРЕХНЯ В бУДАПЕШТСЬКОМУ МЕМОРАНДУМІ ВЖЕ ДАВНО НАПИСАНА І НЕ ВИКОНАНА
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28.05.2025 15:36 Відповісти
Нехай йдуть вони ***** зі своїм меморандумом, ніхто нічого не чекаю і всі на *** його матимуть!
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28.05.2025 15:36 Відповісти
Але світ не дочекається хоч якихось вимог Зельоної влади до Кацапії. Нічого нема. Тільки "проста пєрєстайом стрєлять".
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28.05.2025 15:46 Відповісти
І ще будете рік чекати, клоуни....😡
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28.05.2025 15:46 Відповісти
Вовочка ну що ти молишься на той меморандум? Що ти від нього очікуєш, та на що сподіваєшся? Який з нього буде сенс? Ну хіба вже заздалегідь не зрозуміло. що путін в ньому напише абсолютно не прийнятні до розгляду і виконання своі вимоги?
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28.05.2025 16:05 Відповісти
А як що до торішнього саміту миру про який стільки розмов було і виявився нічим ,так буде з цими переговорами меморандумом ,кацапи висунуть ультиматуми за яким Україна має перетворитись в кращому разі в білорусь,тому не дуріть себе і народ який вас обрав .
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28.05.2025 16:06 Відповісти
вони читають лише за складами, а писати рік будуть
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28.05.2025 16:13 Відповісти
Ти не включай "тупня", а роби щось.
Не можеш? склади повноваження та "іди в сраку"
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28.05.2025 16:57 Відповісти
 
 