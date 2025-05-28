Понад тиждень світ чекає, коли росіяни допишуть свій "меморандум", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що жодних передумов для припинення вогню не має бути.
Про це він заявив під час пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, інформує Цензор.НЕТ.
"Світ вже більше тижня очікує, коли росіяни допишуть свій так званий "меморандум". Що їм потрібно, щоб зупинити вбивства людей. Всі очікують, поки що вони не придумали нічого нового і вкидають в інформаційний простір повтори своїх старих ультиматумів", - зазначив він.
За словами Зеленського, Україна вважає, що не має бути жодних передумов для припинення вогню.
"Це те, що потрібно зробити безумовно та якнайшвидше", - додав президент.
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+9 Михайло Иляш
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Ви ж ні разу не згадали про будапештський меморандум.
- отже - не важливо , який там буде меморандум - кацапи вже перемогли , якщо Світ притаївши подих иерпляче щось там очикує від них ...
це окупація всієі країни кацапстаном , крапка !!
Що не ясно для зеленоі пошесті ще в цій безглуздій війні !!
Потрібно не готуватися до зустрічі з кремлівським терористом,
а займатися озброєнням нашоі арміі , як це робить Порошенко,
його команда і всі украінці , які допомагають йому в цьому !!
Не можеш? склади повноваження та "іди в сраку"