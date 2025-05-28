Более недели мир ждет, когда россияне допишут свой "меморандум", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что никаких предпосылок для прекращения огня не должно быть.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, информирует Цензор.НЕТ.

"Мир уже больше недели ожидает, когда россияне допишут свой так называемый "меморандум". Что им нужно, чтобы остановить убийства людей. Все ожидают, пока что они не придумали ничего нового и вбрасывают в информационное пространство повторы своих старых ультиматумов", - отметил он.

По словам Зеленского, Украина считает, что не должно быть никаких предпосылок для прекращения огня.

"Это то, что нужно сделать безусловно и как можно быстрее", - добавил президент.

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