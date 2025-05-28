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Новости Переговоры о прекращении огня
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Более недели мир ждет, когда россияне допишут свой "меморандум", - Зеленский

Россия до сих пор готовит свой меморандум по Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что никаких предпосылок для прекращения огня не должно быть.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, информирует Цензор.НЕТ.

"Мир уже больше недели ожидает, когда россияне допишут свой так называемый "меморандум". Что им нужно, чтобы остановить убийства людей. Все ожидают, пока что они не придумали ничего нового и вбрасывают в информационное пространство повторы своих старых ультиматумов", - отметил он.

По словам Зеленского, Украина считает, что не должно быть никаких предпосылок для прекращения огня.

"Это то, что нужно сделать безусловно и как можно быстрее", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нейтральный статус Украины является одним из ключевых требований России, - Лавров

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) россия (96038) Меморандум (137) прекращения огня (271)


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Топ комментарии
+9
це провал за провалом. ЗЕ легітимізує пісульки РФ
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28.05.2025 15:17
+7
Вава, ОПа - це не весь світ, ти щось наплутав.
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28.05.2025 15:19
+5
Вову не для цього наймали, щоб він щось робив для України добре
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28.05.2025 15:33
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це провал за провалом. ЗЕ легітимізує пісульки РФ
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28.05.2025 15:17 Ответить
они как всегда аля великая ссср, две недели будут писать те же условия что озвучивали до этого, и напишут ждём ответа на встрече в Турции где то в конце июня и пока будут села брать и ракеты запускать
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28.05.2025 15:19 Ответить
Вава, ОПа - це не весь світ, ти щось наплутав.
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28.05.2025 15:19 Ответить
Вже дописали, одразу стало легше.
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28.05.2025 15:21 Ответить
Який "світ"? Більшості світу на це абсолютно насрати. Так само як залишаться існувати якісь там українці, чи ні.
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28.05.2025 15:22 Ответить
Пропоную тобі покращити нік. Потужність Потужної Потужності.
Ну як тобі?
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28.05.2025 15:27 Ответить
Та вони ж хочуть поролити вас словом меморандум. Поглузувати.
Ви ж ні разу не згадали про будапештський меморандум.
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28.05.2025 15:25 Ответить
Світ вже більше тижня очікує, коли росіяни допишуть свій так званий "меморандум". Джерело: https://censor.net/ua/n3554840
- отже - не важливо , який там буде меморандум - кацапи вже перемогли , якщо Світ притаївши подих иерпляче щось там очикує від них ...
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28.05.2025 15:27 Ответить
Меморандум готовий давним давно для Украіни -
це окупація всієі країни кацапстаном , крапка !!
Що не ясно для зеленоі пошесті ще в цій безглуздій війні !!
Потрібно не готуватися до зустрічі з кремлівським терористом,
а займатися озброєнням нашоі арміі , як це робить Порошенко,
його команда і всі украінці , які допомагають йому в цьому !!


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28.05.2025 15:30 Ответить
Вову не для цього наймали, щоб він щось робив для України добре
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28.05.2025 15:33 Ответить
СОБАЧА РАШИСТСЬКА БРЕХНЯ В бУДАПЕШТСЬКОМУ МЕМОРАНДУМІ ВЖЕ ДАВНО НАПИСАНА І НЕ ВИКОНАНА
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28.05.2025 15:36 Ответить
Нехай йдуть вони ***** зі своїм меморандумом, ніхто нічого не чекаю і всі на *** його матимуть!
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28.05.2025 15:36 Ответить
Але світ не дочекається хоч якихось вимог Зельоної влади до Кацапії. Нічого нема. Тільки "проста пєрєстайом стрєлять".
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28.05.2025 15:46 Ответить
І ще будете рік чекати, клоуни....😡
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28.05.2025 15:46 Ответить
Вовочка ну що ти молишься на той меморандум? Що ти від нього очікуєш, та на що сподіваєшся? Який з нього буде сенс? Ну хіба вже заздалегідь не зрозуміло. що путін в ньому напише абсолютно не прийнятні до розгляду і виконання своі вимоги?
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28.05.2025 16:05 Ответить
А як що до торішнього саміту миру про який стільки розмов було і виявився нічим ,так буде з цими переговорами меморандумом ,кацапи висунуть ультиматуми за яким Україна має перетворитись в кращому разі в білорусь,тому не дуріть себе і народ який вас обрав .
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28.05.2025 16:06 Ответить
вони читають лише за складами, а писати рік будуть
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28.05.2025 16:13 Ответить
Ти не включай "тупня", а роби щось.
Не можеш? склади повноваження та "іди в сраку"
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28.05.2025 16:57 Ответить
 
 