Нейтральный статус Украины является одним из ключевых требований России, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз выдвинул требования России относительно нейтрального статуса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Требования РФ о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта", - сказал он.

Ранее Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров он снова обратился бы к Турции.

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