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Новости Требования РФ относительно прекращения огня Переговоры о прекращении огня
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Нейтральный статус Украины является одним из ключевых требований России, - Лавров

Лавров озвучил ключевые требования РФ на переговорах

Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз выдвинул требования России относительно нейтрального статуса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Требования РФ о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта", - сказал он.

Ранее Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров он снова обратился бы к Турции.

Читайте: РФ стремится полностью "освободить Украину" и "защитить" русскоязычных граждан, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2319) россия (96038)


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Топ комментарии
+18
Дайтє уже етаму стараму сіваму мідавскаму мєріну авса...
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28.05.2025 10:42
+17
вешаем Лаврова на Майдане и путькю в Гаагу и сразу нейтральный статус
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28.05.2025 10:42
+14
Як казав покійний Дудаєв: "Росія йде на мирні переговори виключно з однією метою: отримать передишку, перегрупуваться, посилиться, щоб нанести новий удар...".
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28.05.2025 10:50
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вешаем Лаврова на Майдане и путькю в Гаагу и сразу нейтральный статус
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28.05.2025 10:42 Ответить
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28.05.2025 10:52 Ответить
Навіщо витрачатись мотузкою на коняку, струмом, чи кувалдою по лобі
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28.05.2025 11:26 Ответить
...кувалда, і тільки.
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28.05.2025 11:31 Ответить
А якщо від удару кувалдою,мозги з'являється,дуже ризиковано кувалдою.
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28.05.2025 11:40 Ответить
А кацапи всі хороші? Тільки пуйло з конякою погані?
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28.05.2025 12:42 Ответить
Дайтє уже етаму стараму сіваму мідавскаму мєріну авса...
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28.05.2025 10:42 Ответить
Зникнення мордору з політичної карти світу з поверненням Кенігсбергу , Курил, Карелії, Сахаліну до рідної гавані, а також звільнення з тоталітарних лап руського звіра Чечні, Якутії, Бурятії, Башкортостану , Татарстану та інших народів є однією з вимог цивілізованого світу. Ну і звісно, Сєрьожа Рібентроп має сидіти в Гаазі замість теплої квартири на Арбаті.
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28.05.2025 10:47 Ответить
Давайте у кацапов разоружим всех ментов, сделаем нейтральными и выпустим зеков из тюрем.
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28.05.2025 10:48 Ответить
Коли вже воно з пуйлом закабздоняться..
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28.05.2025 10:48 Ответить
замість старого прийде інші ... і теж нічого не зміниться.

Проблема в існуванні сосії, не буде сосії небуде проблем.
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28.05.2025 10:51 Ответить
Поки вони трон сцаря ділити будуть - для нас передих й можливість налагодити виробництво власних ракет..ще б преза замінити..
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28.05.2025 11:14 Ответить
Ага, як обрали у 2019 році, яке виробництво зброї, бо асфальт та відосики це все що вони вміють робити краще за інших
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28.05.2025 11:28 Ответить
А що,в Україні є ЯЗ і ми в НАТО? Коняка-йди нах.
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28.05.2025 10:49 Ответить
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28.05.2025 10:49 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.05.2025 11:32 Ответить
Як казав покійний Дудаєв: "Росія йде на мирні переговори виключно з однією метою: отримать передишку, перегрупуваться, посилиться, щоб нанести новий удар...".
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28.05.2025 10:50 Ответить
Дебіл, блд...
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28.05.2025 10:51 Ответить
А ху-ху не хо-хо?
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28.05.2025 10:51 Ответить
"Це ж було вже",наїлися.
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28.05.2025 10:52 Ответить
Ядерки немає, ми не в НАТО і у короткостроковій перспективі не будемо.
Ця мета - суто символічна: показати, що тепер росія з позиції сили має право диктувати іншим країнам їх політичні курси. А іначє - как с Украіной будєт.
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28.05.2025 10:52 Ответить
Безсилля і імпотенцію россії бачать вже всі.
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28.05.2025 12:00 Ответить
Крім Трампа.
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28.05.2025 12:00 Ответить
Єдина вимога!
А як жеж оті денафікація та демілітаризація?
Зовсім поганий став цей старий армянський мерин. Незабаром підкови здеруть і до Кабзона
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28.05.2025 10:54 Ответить
Так Україна і так де-факто нейтральна. І до НАТО нас ніхто приймати не збирається. Про що цей вірменсько-кацапський вилупок белькоче?
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28.05.2025 10:54 Ответить
ПНХ стара кляча. Україна незалежна держава і якась жаба з боліт не буде вказувати що нам робити. Україна також повинна висунути вимоги до Московії розпустити ОДКБ, звільнити всі окуповані республіки, здати всю ЯЗ і порізати бомбардувальники і флот.
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28.05.2025 10:55 Ответить
потвора
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28.05.2025 11:00 Ответить
Поясніть тій йо*нутій коняці, що без'ядерний та нейтральний статус України передбачає на ВСІЙ міжнародно визнаній території України повну відсутність іноземних військ. Поки кацапські війська повністю не заберуться з України, ніяких розмов про без'ядерний та нейтральний статус України вести немає сенсу.
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28.05.2025 11:02 Ответить
загнаная унылая лошадь не в курсе, что последние желания подыхающей империи404, да и те - дебильные, совсем не обязательны к выполнению..
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28.05.2025 11:09 Ответить
ах Ти ж сукв рашистська ..В 2014 РОЦІ ЯКИЙ СТАТУС БУВ В УКРАЇНІ І ЯКА ЯДЕРНА ЗБРОЯ В НЕЇ БУЛА...???А В 22 МУ РОЦІ.ЯКИЙ СТАТУС І ЯКА ЯДЕРНА ЗБРОЯ БУЛА...???ЩОБ ЦІ РАШИСТСЬКІ ВИРОДКИ І СОБАЧІ ДІТИ БІЛЬШЕ НЕ НАПАДАЛИ НА УКРАЇНУ. МБР МАЮТЬ СТОЯТИ НА БОЙОВОМУ ЧЕРГУВАННІ ЩЕ ВЧОРА...ІНАКШЕ БУДЕ ПОВНА ОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ РАШИСТСЬКИМИ КРОВОЖАДНИМИ ПСАМИ...
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28.05.2025 11:09 Ответить
А ця деменційна Шкапа не хоче зацитувати
де йдеться щодо нейтрального статусу України

У ДОГОВОРАХ:
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон
 ( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )
 Дата підписання: 28.01.2003Дата набуття чинності: 23.04.2004
та:
Договір
про дружбу, співробітництво і партнерство
між Україною і Російською Федерацією


( Договір ратифіковано Законом N https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/13/98-%D0%B2%D1%80 13/98-ВР від 14.01.98 )

???
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28.05.2025 11:18 Ответить
Кобила чи ти мерін старий,не тобі вказувати з ким і де.Не сунь ніс куди собака щось не засунула.яне твоє собаче чи коняче діло.
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28.05.2025 11:26 Ответить
Загнаний коняка рже, конаючі , а наш караван повинен іти туди де буде вигідно українському народу і не звертати уваги!
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28.05.2025 11:31 Ответить
Если Россия уберётся с украинской территории и компенсирует все расходы на восстановление всего разрушенного ею, триллион долларов, то почему нет. НО! Она будет нейтральной - но под защитой стран НАТО.
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28.05.2025 11:45 Ответить
И обязательно иметь ядерное оружие, которого официально не будет, но в случає чего, оно будет массово использовано против лаптежного кремлевского каганата.
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28.05.2025 12:04 Ответить
Да, это как Израиль говорит: "У нас нет ядерного оружия, но в случае чего мы его применим". )
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28.05.2025 12:19 Ответить
Дякуємо, в України вже був нейтральний статус.
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28.05.2025 12:04 Ответить
а ми що зараз маємо ядерну зброю??
належимо до якогось блоку??
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28.05.2025 12:16 Ответить
Резюме - Як що нейтральний статус, то можна пограбувати та повбивати.
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28.05.2025 13:17 Ответить
Тобто відстрочена капітуляція - щоб не було можливості підготуватися поки орда на перепочинку....
Якщо зєбіл чкимось чином таке підпише а Европа затвердить/узгодить - треба негайно вивозити мирняк до Європи. А ментів, прокурорів, таможню, вертухаїв та інших - "під ружжо" .
Бо це план "zапрошення до повторного геноциду"
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28.05.2025 16:48 Ответить
 
 