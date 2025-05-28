Нейтральный статус Украины является одним из ключевых требований России, - Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз выдвинул требования России относительно нейтрального статуса Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Требования РФ о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта", - сказал он.
Ранее Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров он снова обратился бы к Турции.
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+18 Александр Чуднивец #474549
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Проблема в існуванні сосії, не буде сосії небуде проблем.
Ця мета - суто символічна: показати, що тепер росія з позиції сили має право диктувати іншим країнам їх політичні курси. А іначє - как с Украіной будєт.
А як жеж оті денафікація та демілітаризація?
Зовсім поганий став цей старий армянський мерин. Незабаром підкови здеруть і до Кабзона
де йдеться щодо нейтрального статусу України
У ДОГОВОРАХ:
між Україною і Російською Федерацією
про українсько-російський державний кордон
( Договір ратифіковано Законом
N 1681-IV ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1681-15 1681-15 ) від 20.04.2004 )
Дата підписання: 28.01.2003Дата набуття чинності: 23.04.2004
та:
Договір
про дружбу, співробітництво і партнерство
між Україною і Російською Федерацією
( Договір ратифіковано Законом N https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/13/98-%D0%B2%D1%80 13/98-ВР від 14.01.98 )
???
належимо до якогось блоку??
Якщо зєбіл чкимось чином таке підпише а Европа затвердить/узгодить - треба негайно вивозити мирняк до Європи. А ментів, прокурорів, таможню, вертухаїв та інших - "під ружжо" .
Бо це план "zапрошення до повторного геноциду"