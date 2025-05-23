РФ стремится полностью "освободить Украину" и "защитить" русскоязычных граждан, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может допустить, чтобы на территории Украины "ущемляли права русскоязычных граждан", в том числе после возможного прекращения боевых действий.

Об этом он сказал во время выступления на конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов" 23 мая, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"На территории Украины, которая за пределами конституционных границ РФ, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. И оставить их под руководством хунты, которая запретила даже разговаривать на русском языке (только думать еще не запретили), - это будет очень большим преступлением", - утверждает он.

По словам российского министра, "если они (власти Украины - ред.) рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, - это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае".

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"Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится", - говорит Лавров.

Он заверил, что Россия якобы "точно этого не допустит" и "защитит русскоязычных граждан".

"Сейчас самое простое на данном этапе усилия по урегулированию... самое простое и абсолютно безошибочное - требовать отменить законы, которые прямо нарушают Устав ООН, не говоря уже о многочисленных конвенциях по правам национальных меньшинств", - добавил глава российского МИДа.

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