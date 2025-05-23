РФ стремится полностью "освободить Украину" и "защитить" русскоязычных граждан, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может допустить, чтобы на территории Украины "ущемляли права русскоязычных граждан", в том числе после возможного прекращения боевых действий.
Об этом он сказал во время выступления на конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов" 23 мая, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"На территории Украины, которая за пределами конституционных границ РФ, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. И оставить их под руководством хунты, которая запретила даже разговаривать на русском языке (только думать еще не запретили), - это будет очень большим преступлением", - утверждает он.
По словам российского министра, "если они (власти Украины - ред.) рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, - это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае".
"Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится", - говорит Лавров.
Он заверил, что Россия якобы "точно этого не допустит" и "защитит русскоязычных граждан".
"Сейчас самое простое на данном этапе усилия по урегулированию... самое простое и абсолютно безошибочное - требовать отменить законы, которые прямо нарушают Устав ООН, не говоря уже о многочисленных конвенциях по правам национальных меньшинств", - добавил глава российского МИДа.
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негайний перехід на латиніцу і визнання англійської мови обов'язкової і запровадження теста на знання англійської на рівні В1 для вступників і В2+, С1 для всіх випускників, хто осилів держ.іспити на диплом бакалавра/магістра!!!
Ій державі. Це пряме втручання у внутрішню політику іншої держави. Асвабадітєлі хєрові. Хто вам дав право керувати в Україні? Кому він втуляє цю туфту про асвабадєніє? Скільки вже вбили російськомовних? Коли запускаєте ракети по цивільних об'єктах вас тварюк цікавить якою мовою там розмовляють?
Яка мета? Невже ще комусь потрібно й досі пояснювати хто такі рашисти?
Навіщо люди ображають коней, чудових тварин, порівнюючи з цією моазотою лавровим?!!!
Кожна заява путіна про "захист російськомовних" - це не турбота, а точний удар по старій рані. Він прекрасно знає, якою болісною темою для України є мовне питання. І щоразу, згадуючи про «мільйони, для кого російська - рідна», він не про права цих людей, а про те, як використати проти них невдоволених радикальних патріотів(не завжди) та розпалити ще більшу ворожнечу між українцями.
Це класична тактика нацистів: створити враження, ніби десь є «притиснені», «забуті», «переслідувані» - і цим спровокувати конфлікт між єдиним народом. Щоб вони сперечались не з агресором, а між собою.
Це не про мову. Це про контроль. Розділяй і володарюй - тактика, яку Москва відточує десятиліттями.
Істина проста: українці - це про вибір. І більшість давно свій вибір зробили. Вони воюють, працюють, живуть - за Україну. Не ділячись на два табори, бо ці «табори» існують тільки в інтернеті. У реальному житті, а особливо у війську, мовний конфлікт - щось за межами реальності.
Це пундуц...
Освободітєль ****. Щоб ти здох, собака.