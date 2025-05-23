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РФ стремится полностью "освободить Украину" и "защитить" русскоязычных граждан, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может допустить, чтобы на территории Украины "ущемляли права русскоязычных граждан", в том числе после возможного прекращения боевых действий.

Об этом он сказал во время выступления на конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов" 23 мая, его цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"На территории Украины, которая за пределами конституционных границ РФ, миллионы людей разговаривают на русском языке, он для них родной. И оставить их под руководством хунты, которая запретила даже разговаривать на русском языке (только думать еще не запретили), - это будет очень большим преступлением", - утверждает он.

По словам российского министра, "если они (власти Украины - ред.) рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий и то, что останется от Украины, будет жить по тем законам, которые они напринимали, - это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы в Украине стоит провести до подписания мирного соглашения, - Лавров

"Мы не можем оставить людей под властью того режима, который сейчас там находится", - говорит Лавров.

Он заверил, что Россия якобы "точно этого не допустит" и "защитит русскоязычных граждан".

"Сейчас самое простое на данном этапе усилия по урегулированию... самое простое и абсолютно безошибочное - требовать отменить законы, которые прямо нарушают Устав ООН, не говоря уже о многочисленных конвенциях по правам национальных меньшинств", - добавил глава российского МИДа.

Также читайте: Директор школы на Киевщине общалась на работе на русском языке. Ее уволили

Автор: 

Лавров Сергей (2318) россия (96018) русский язык (578) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+79
Найкраща реклама переходу на українську мову.
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23.05.2025 16:31
+38
Рузькоязичні,ау!Де ви?
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23.05.2025 16:32
+26
І цю маячню верзе етнічний армяшка. Манкурт ганебний. Здохни,сволота.
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23.05.2025 16:33
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Страница 4 из 4
Та нічого я не зробив. Коли розпався Союз у 1991, я попросив в українському косульстві в Ню Йорку обміняти мій совєтський паспорт на український (подія 1996 року), та консульство відмовило і скзало, що я повинен їхати в Україну. В цей же час кацапське консульство видавало усім бажаючим кацапський паспорт напротязі тижня і нікуди їхати не треба було. Так що, я не є громадянином України, проте купа "рускагаврящих" є ними, і патріотизму в них хоч відбавляй (питання тільки до якої країни)
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24.05.2025 21:20 Ответить
Упоротый *******!!! Ну-ну, мечтать не вредно.
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23.05.2025 23:01 Ответить
Это унылое уродливое длинорылое существо по кличке "Лавров" никогда не увидит сбычи своих мечт, потому что просто скоро сдохнет, ибо ему уже 76 лет...
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24.05.2025 05:44 Ответить
Нет проблем, вы валите нах, и признание второго языка. Только вначале вы валите нах.
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23.05.2025 23:22 Ответить
Згодна:
негайний перехід на латиніцу і визнання англійської мови обов'язкової і запровадження теста на знання англійської на рівні В1 для вступників і В2+, С1 для всіх випускників, хто осилів держ.іспити на диплом бакалавра/магістра!!!
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24.05.2025 08:26 Ответить
Який язик ,язик варварів після того що натворили ці чорти , рашиська язик нафіг тут не треба..
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24.05.2025 14:40 Ответить
Елине що вона може взяти повність це за щеку
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23.05.2025 23:29 Ответить
Фашисти 21 ст.
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23.05.2025 23:50 Ответить
Шизофренічний кацапський ушльпок. Шо тебе гребе існуючий режим у інш
Ій державі. Це пряме втручання у внутрішню політику іншої держави. Асвабадітєлі хєрові. Хто вам дав право керувати в Україні? Кому він втуляє цю туфту про асвабадєніє? Скільки вже вбили російськомовних? Коли запускаєте ракети по цивільних об'єктах вас тварюк цікавить якою мовою там розмовляють?
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24.05.2025 00:44 Ответить
Та вже б легше було мабуть 100 раз провести референдуми по всім питанням по всім міжнародним нормам і закрити всі манініпулятивні питання.
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24.05.2025 01:37 Ответить
Влада України чудово розуміє які будуть результати, тому не допустить цього.
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24.05.2025 01:49 Ответить
Невже кацапи визнають хоч якийсь референдум окрім свого ?
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24.05.2025 14:42 Ответить
Навіщо поширювати маячню чого злочинця та брехливого нелюдя лаврова?
Яка мета? Невже ще комусь потрібно й досі пояснювати хто такі рашисти?
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24.05.2025 02:41 Ответить
Й ще одне питання:
Навіщо люди ображають коней, чудових тварин, порівнюючи з цією моазотою лавровим?!!!
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24.05.2025 02:47 Ответить
Ну вот, а глупые громадяне всегда возмущаются, когда говорят, что израиль и русня это одно и то же. Нитаньягу и Лавролошадь с одного листка читают. Один в один слова и предложения. Вопрос, ктол кому пишет. Не думаю что Лошадь это Беньке пишет. Скорее наоборот. А вы громадяне лижите волосады зады Бенькам.
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24.05.2025 03:02 Ответить
Forwarded from https://t.me/stanislav_osman/8987 Говорять Снайпер ✙

Кожна заява путіна про "захист російськомовних" - це не турбота, а точний удар по старій рані. Він прекрасно знає, якою болісною темою для України є мовне питання. І щоразу, згадуючи про «мільйони, для кого російська - рідна», він не про права цих людей, а про те, як використати проти них невдоволених радикальних патріотів(не завжди) та розпалити ще більшу ворожнечу між українцями.

Це класична тактика нацистів: створити враження, ніби десь є «притиснені», «забуті», «переслідувані» - і цим спровокувати конфлікт між єдиним народом. Щоб вони сперечались не з агресором, а між собою.

Це не про мову. Це про контроль. Розділяй і володарюй - тактика, яку Москва відточує десятиліттями.

Істина проста: українці - це про вибір. І більшість давно свій вибір зробили. Вони воюють, працюють, живуть - за Україну. Не ділячись на два табори, бо ці «табори» існують тільки в інтернеті. У реальному житті, а особливо у війську, мовний конфлікт - щось за межами реальності.
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24.05.2025 06:58 Ответить
Згідно із законами логіки, щоб бути українцем, потрібно мати об'єктивні ознаки українськості. А працювати, воювати і жити за Україну можуть і етнічні росіяни. Зросійщені ж українці залишаються провідниками імперської політики асиміляції. Така ж ситуація і з московським патріархатом.
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24.05.2025 10:29 Ответить
Хе-хе... Українці, для яких кацапська мова рідна...
Це пундуц...
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24.05.2025 20:24 Ответить
Звільнити планету від смердючої рашистської гидоти.
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24.05.2025 07:43 Ответить
Перейти на українську для початку, аніж ставити глобальні цілі. Це як мріяти про високі матерії, коли в хаті бардак.
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24.05.2025 10:37 Ответить
Лише тупорогий мордовський олень та меншовартісний нащадок вертухая не здатні второпати, чому назва моєї мови збігається з назвою моєї країни.
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24.05.2025 07:49 Ответить
Скільки ненависті і дикого печерного шовінізму в цієї погані ,коли воно вже здохне і земля звільнится від цієї рашиської мерзоти ?ну а огидний "русский мир "на звалищі історії.
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24.05.2025 08:33 Ответить
Пнх, лошадь!!!
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24.05.2025 09:49 Ответить
Російськомовні бандерівці не просили їх звільняти.
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24.05.2025 10:58 Ответить
Полностью хотят стереть Украину геноцидом и сделать как на донбасе за Украинское сажают
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24.05.2025 11:48 Ответить
Спасать русских. Ну так забирай их нахрен на свою росию. Таких 17% ,які мають українське громадянство,але до корнєй волос, кацапи. В мене сусідка,була колись така. День Вишиванки, весь світ захоплюється нашою Вишиванкою,така краса. А вона каже: ой ,вышиванка,как я это не перевариваю ,ой. Але народилася в Україні і виросли ми з нею в одному дворі. І до церкви російської, бо там їсти дають, задармо, ходила. Зараз не знаю, бо живу 10 років в Польщі. І от що з ними з такими робити. !?!?
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24.05.2025 12:10 Ответить
Про яке порушення Статуту ООН може говорити істота яка не виконала жодної резолюції Радбезу ООН..
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24.05.2025 12:38 Ответить
Все російське повинно зникнути з України. Світогляд, мова, література, музика, памʼятники, назви вулиць, міст та сел. Абсолютно все шо може бути повʼязано з росією.
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24.05.2025 12:57 Ответить
Бреше коняка. Маньяки москалі хочуть знищити Україну-Русь.
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24.05.2025 13:03 Ответить
Навіщо ви друкуєте цю маячню з палати № 6, яка називається росія?
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24.05.2025 13:05 Ответить
зрозуміло одне - власники росіян вже настільки упоролись що їх можна зупинити лише силою . словами про мораль і совість їх вже не повернути в людський стан
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24.05.2025 13:59 Ответить
Рідну мову в школах України вивчають 1 урок на тиждень, а Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво, Основи здоров'я та інші дуже цікаві предмети дітям дуже потрібні, спочатку навчаться читати та писати рідною, а потім хоть ядерну фізику вивчають та хобіхорсинг пригають.
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24.05.2025 14:16 Ответить
Поки що в них найкраще виходить звільняти Україну від російськомовних громадян.
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24.05.2025 17:34 Ответить
...вас хтось просив про це? Мабуть треба "звільнити" вас, дибілів, тоді буде мир!!!
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24.05.2025 19:15 Ответить
Армянин підлий проросійський відсоси *** у п'яного їжачка...кінь ти дикий.
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24.05.2025 19:42 Ответить
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24.05.2025 21:02 Ответить
орки добавили прав руськоязичному населению України - вони тепер мають "узаконене" орками право бути вбитими руськоязичними мишебратьями!
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24.05.2025 21:10 Ответить
Пора вже сивому мерину копита відкидати, зажився на цьому світі! Ну а українцям - вивчати українську мову і переходити на неї...
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24.05.2025 21:27 Ответить
Я російськомовний бандерівець. Задушу Лаврова голими руками, якщо він прийде мене "освобождать".
Освободітєль ****. Щоб ти здох, собака.
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24.05.2025 22:06 Ответить
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