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Новости Выборы в Украине Мирное соглашение
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Выборы в Украине стоит провести до подписания мирного соглашения, - Лавров

Лавров сделал заявление о выборах в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Украина должна провести выборы до подписания мирного соглашения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Проведение выборов в Украине было бы оптимальным вариантом при решении вопроса о том, кто от Киева мог бы подписать мирное соглашение", - сказал он.

Читайте: Лавров: Работа над меморандумом по Украине со стороны РФ находится на "продвинутой стадии"

Автор: 

выборы (24756) Лавров Сергей (2318)


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Топ комментарии
+35
На Кацапії вибори варто провести щоб згадати, що вони можливі
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23.05.2025 13:29
+33
А тобі та ***** варто здохнути вже вчора
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23.05.2025 13:30
+26
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23.05.2025 13:31
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Правила форума Совет форумчан
На Кацапії вибори варто провести щоб згадати, що вони можливі
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23.05.2025 13:29 Ответить
по Залужному курви скучили.

.
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23.05.2025 13:36 Ответить
Та це росіяни просто стібуцця, з Трумпу.
-Ти хочеш мирні перемовини? Їх єть в нас.ТІльки маленька заковирочка, нєту із ким падпісіватть..
От, пройдуть вибири, цього року, чи наступного, ми одразу окончатєльно домовимся і " всьо підпишемо"
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23.05.2025 13:48 Ответить
А тобі та ***** варто здохнути вже вчора
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23.05.2025 13:30 Ответить
Ми можемо обрати чи повісити тебе на майдані, чи спалити коняка убога
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23.05.2025 13:30 Ответить
Ми можемо на наступних виборах обрати Пороха президентом !!!!! Що ж тоді заспіває кляча лавров ????
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23.05.2025 13:35 Ответить
або Залужного.

.
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23.05.2025 13:37 Ответить
Кацапня прекрасно понимает, что если какое либо перемирие и утряска хоть как претензий по территориям сегодня приведёт к победе на выборах Зеленского, которого люто ненавидят. И тянут резину по ещё одно причине---лето, они наступают и откусывают всё больше. Шанс упускать по погоде неохота. При любом почти раскладе нам плохо. Базовая беда одна---нет нужного оружия и в нужном количестве. Трамп и остальные в ЕС не дадут уже существенно. Последнее не дают, а как оказалось НАТО не имеет больших запасов оружия любого причём. ДЛя нас почти тупик.
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23.05.2025 14:08 Ответить
"утряска територій" ?

Портніков гарно сказав:
Одвічна біда московії - чрєзмєрность
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23.05.2025 18:53 Ответить
Любые переговоры о перемирии всегда сработают при уступках со обеих сторон. Ну ясно же! Есть альтернатива---победить. И ещё одна возможность---капитуляция. Мало ли что говорит Портников или иные, которых валом стало. Я кстати Портникова на Ютюбе иногда послушаю. Он трезвый был всегда. Пора давно прекратить демагогию про границы 1991г, про двойников, тройников итд. И про Вангу, что скоро сдохнет низкорослый. И тем более муру и чушь что кто то лежит в холодильнике и на Валдае уже давно. По той стороне ВПК работает так---что залюбуешся. Похоже сейчас налетят массово характерники местные по форуму и начнут про Ивана Сирка упоминать. В моём городе ему памятник поставили возле метро с пушкой в ногах, и смотрит он вдаль на старый и большой базар Благовещенский. Мнение моё субъективно, навязыванию не подлежит. Но время принятий трудных решений уже заканчивается у всех у нас. Промедление смерти подобно.
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24.05.2025 22:58 Ответить
Ні. От Бойка- повірю.
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23.05.2025 13:37 Ответить
Бойка - це тільки якщо ви з Лавровим вдвох будете голосувати, а інші на вибори не прийдуть.
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23.05.2025 13:45 Ответить
Та фіг там. Вибори виграє той, хто пообіцяє завершення війни. І більшості населення байдуже за яку ціну. Мені прикро, але це факт.
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23.05.2025 13:50 Ответить
У кацапській Держдумі дали нове ідеологічне обґрунтування війни: метою "СВО" має бути об'єднання Росії, України та Білорусі в єдину державу.
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23.05.2025 13:52 Ответить
Кацапи не спиняться, поки не здохне остання проімперська гнида.
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23.05.2025 14:25 Ответить
А раніше казали що України не існує. Що ж трапилось?
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23.05.2025 15:14 Ответить
Неправильна у них термінологія, об'єднання це добровільна, узгоджена дія на основі національних референдумів і рішень парламентів , а СВО це знищення населення і силова окупація території сусідів.
І дозволю собі нагадати вам, що москалі самі розвалили СССР, заявив про незалежність РФ, а тепер винна Україна
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23.05.2025 16:08 Ответить
Опитування показують інше.
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23.05.2025 13:54 Ответить
ДЛБ 🤡😆🥳🤪😂
Есть два способа завершить войну, выйграть или проиграть, ничьи не бывает!!!
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23.05.2025 14:08 Ответить
Так.
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23.05.2025 14:23 Ответить
Ще Притульного може "мудрий наріт" обрати....
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23.05.2025 13:45 Ответить
ху йойка..
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23.05.2025 13:50 Ответить
але ж для виборів портрібне фактичне перемир'я, а касапи на це не погоджуються.
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23.05.2025 13:44 Ответить
Ви не панімаєте, ця заява свідчить про те, що вже готові план і фінанси щоб до влади в Україні привести, наступного холуя і агента рашеннацистів!
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23.05.2025 14:17 Ответить
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23.05.2025 13:31 Ответить
Ги !
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23.05.2025 13:34 Ответить
Та чо вже там казати за вибори - давйте присилайте в Київ свого Псічника (як це було в Донецьку), оголошуйте його обраним, підписуйте мир...
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23.05.2025 13:31 Ответить
а ще мураєв путлера задовільнить . або медведчук
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23.05.2025 14:54 Ответить
Еще надо слетать на Марс, что тоже славно потянет время. москва такая предсказуемая...
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23.05.2025 13:31 Ответить
І досконало вивчити китайську мову.
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23.05.2025 15:26 Ответить
Трамп шо каже?
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23.05.2025 13:31 Ответить
Аналогічно. Клон військового злочинця - такий собі підписант
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23.05.2025 13:31 Ответить
Коня Лаврова забули запитати.
Українці самі вирішать, що їм робити.
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23.05.2025 13:33 Ответить
Вони викатили свої хотілки - ок

Я хочу

- 100млн біженців з РФ
- 40 млн в землі
- і голову Пу і Лаврова до ранку сьогодні

І негайно!
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23.05.2025 13:37 Ответить
Зрозуміло, завтра буде 101-ша причина, післязавтра - 102-га...
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23.05.2025 13:37 Ответить
лавров коняка ти непідковпна ! які вибори коли бомби на голову падають , тварюки кремлівські ,пів року перемірія ...а потім поспілкуємося ...
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23.05.2025 13:37 Ответить
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23.05.2025 13:38 Ответить
Мирна угода з россією не варта паперу на якому вона написана. Просто россія недоговороздатна країна.
До війни в нас було з нею 117 договорів про дружбу і співробітництво. Де ця вся мукулатура ?
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23.05.2025 13:39 Ответить
дивно що не назвав кого саме потрібно вибрати.
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23.05.2025 13:40 Ответить
Ну, сказав би, приміром "Кагановича" - і що з того?
Хіба що - поспішив би поперед ***** в пекло... Але ж це некритично.
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23.05.2025 13:43 Ответить
Ох їти балакаюча коняка ще несе несенітницю всяку
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23.05.2025 13:41 Ответить
Опять конопли пережрала коняка Калантаряка!
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23.05.2025 13:41 Ответить
Забули ще коняку запитати.
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23.05.2025 13:42 Ответить
Іди на...
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23.05.2025 13:44 Ответить
«У путіна кілька днів». Стільки часу американські сенатори визначили для Кремля, аби зупинити війну й піти на чесні перемовини з Україною. Інакше - новий пакет санкцій перетворить Росію на торгівельного ізгоя.

Законопроєкт із промовистою назвою «Про нищівні санкції» представили сенатори Ліндсі Грем (республіканець із Південної Кароліни) та Річард Блументаль (демократ із Коннектикуту). І цей документ уже має потужну підтримку: понад 80 зі 100 сенаторів готові тиснути на Кремль - попри партійні відмінності.
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23.05.2025 13:44 Ответить
Суть документа:
- 500% мита для всіх країн, що купують нафту, газ і уран із Росії
- повна ізоляція РФ від світової торгівлі
- санкції проти фінансової системи
- удар по «спонсорах» агресії, включно з Китаєм
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23.05.2025 13:46 Ответить
500% мита - це зупинка торгівлі. З Китаєм, Індією і тд. Чи витримає це економіка США?
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23.05.2025 13:52 Ответить
авжеж витримає
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23.05.2025 13:59 Ответить
Не факт. Торгову війну з Китаєм Трампон програв вже
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23.05.2025 14:12 Ответить
Навряд чи США зможуть прийняти цей законопроект. Бо він фактично зупиняє торгівлю між КНР, Індією і тд з США. Економіка США не факт, що це витримає.
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23.05.2025 13:47 Ответить
Вони що там, всі ї.....і на голову?
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23.05.2025 13:45 Ответить
Кобилі важко ходити в еротичну подорож, але доведеться.
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23.05.2025 13:46 Ответить
От, не розумію. Як можна підписувати мирну угоду з сараною? Це ж хижі комахи!
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23.05.2025 13:46 Ответить
а Перед выборами на Эшафоте повесим говорящую лошадь Лаврова в 12:00 на Майдане
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23.05.2025 13:47 Ответить
ПНХ, говноед конемордый! Зеля будет президентом ровно до тех пор, пока мы не победим вас, кацапур и не установим Украинский Флаг на Кремле!
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23.05.2025 13:48 Ответить
Хто ми? Ти з комментарів там когось перемагаєш? Мінус один кацап за комментар?
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23.05.2025 14:11 Ответить
Кони ржут, караван идет.
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23.05.2025 13:53 Ответить
Вибори звісно потрібні, під час яких тіла ***** і цього підара повинні висіти на двох стовпах біля майдану біля виборчої дільниці
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23.05.2025 13:55 Ответить
❗️Абсолютний рекорд - 1177 (!) запущених на росію уданих дронів - дані наводить Міноборони рф.

Масований наліт наших безпілотників на Москву та ближні регіони відбувся 20-23 травня.

Думали все? Ні, пташки працюють далі!
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23.05.2025 13:56 Ответить
А ти "лисичка" продовжуй читати "звіти" рашистів та сприймати їх за "чисту монету". Заради того аби виправдати велику чисельність влучань українських дронів вони й 10 000 за один раз намалюють, як Скабєєва розповідала "1000 Байрактарів" коли на той час виробник їх зробив у кількості не більше 200 штук!!!
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23.05.2025 14:24 Ответить
А хіба смердюче,ботоксне ху#ло,іржанням старої коняки має вирішувати, коли в Україні проводити вибори?
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23.05.2025 13:59 Ответить
кагал на выборы не загнать и это замкнутый круг
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23.05.2025 14:01 Ответить
Чому портнов вже здох, а воно ще живе?
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23.05.2025 14:06 Ответить
Мабуть то було не сіно!
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23.05.2025 14:09 Ответить
Лавров косячи під дебіла (а може він таким й є), шукає для )(уйла (воно ж путін) зайві приводи аби виправдати не підписувати угоду не на умовах рашистів, бо знає що не про які вибори до скасування воєнного стану, що не можливо поки йде війна, мова йти не може!!!
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23.05.2025 14:10 Ответить
Що ж Порошенко, так Порошенко.
Або ж Кличко.
Зеленої плісняви народ не потребує.
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23.05.2025 14:11 Ответить
І що ця стара обвисла кляча скаже якщо оберуть президентом в Україні Марченко, при якому головнокомандувачем буде Ніколюк, а міністром оборони буде Прокопенко, а міністром МЗС стане Магура?
А так і буде!
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23.05.2025 14:14 Ответить
Марченко мій земляк він захищав Вознесенськ
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23.05.2025 14:21 Ответить
Всі когоя перерахувала викликають довіру! На сьогоді це надважливо!
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23.05.2025 14:22 Ответить
Who am I to disagree?
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23.05.2025 14:23 Ответить
Логіка рашистського "ріббентропа" Калантаряна (відомого за прізвиськом "Лавров") є наступною:
- бойові дії не припинятимуться, аж до дати, що прописана в пропонованій пітьмою "мирної угоди";
- підписання "мирної угоди" зі сторони теперішнього керівництва (державних органів) України неможливе, тому потрібно провести перевибори.
Тож, після гучного провалу "миротворчої місії" Тромба стало цілком зрозуміло всім, що війна з пітьмою триватиме й далі.
Тут виникає лиш одне запитання: навіщо Лавров висуває такі вимоги?
Бо рашисти сподіваються перемогти Україну малою кров'ю, через своїх переобраних у владу гнид.
Але найймовірніше - це сигнал для Тромба, щоби ця вимога до України стала його вимогою як умовою продовження її підтримки.
Адже припинення підтримки Заходу - ось чого усіма правдами-неправдами добивається дипломатія ворога. Та скасування санкцій, або принаймні запобігання їх збільшення.
Тож, Україна в цьому випадку повинна дотримуватись чіткої лінії:
1) вибори можливі лише після припинення бойових дій по всьому фронту на період виборчої кампанії та формування органів влади в Україні, що може бути миттєво зупинено у разі поновлення ворогом свого наступу та вогневих ударів.
2) зрив перемир'я, а значить виборів з вини рашистських військ має стати для США приводом до введення в дію закону про 500% митні тарифи країн-покупців нафти з пітьми.
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23.05.2025 14:27 Ответить
Сьогодні рашисти балістику з Криму по Одесі пускають. Щойно прилетіло двічі кудись у порт чи поблизу нього, а у першій половині дня дісталося десь у районі Фонтанки (не плутати з Великим фонтаном)!!! Тож "миролюбність" рашистів пре у всі боки кривавими злочинами що припиняться лише коли рашизм здохне, бо так чи інакше вони будуть розкидатись лайном на усі боки поки зможуть це робити!!!
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23.05.2025 14:28 Ответить
А яке твоє сране діло, гнидо?!
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23.05.2025 14:34 Ответить
Здохни рашиська мерзота.
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23.05.2025 14:35 Ответить
Конь, Украина как суверенное государство, само будет решать когда ей проводить выборы.
Это вы на болотах сначала проведите нормальные президентские выборы.
У вас нелегитимный президент уже как царь, пожизненно сидит на троне и других учит демократии.
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23.05.2025 15:03 Ответить
Саме під час виборів , росія завжди запускає свої спецоперації прооти України!
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23.05.2025 15:05 Ответить
Конь я папу твого шатал иди на х...й
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23.05.2025 15:16 Ответить
В українців зустрічна заява. Згодні при умові, що одночасно будемо вибирати не тільки свого президента, а й расіянського. Строго тільки українці. Рашистам слово\право вибору не давать
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23.05.2025 15:28 Ответить
Спочатку покажіть оте, що ви називаєте "мирною угодою", а кого й коли нам обирать ми самі розберемось.
А так це чергова маніпуляція від кацапів, ніби Україна вже з усим погодилась, залишилось обрати хто підпише.
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23.05.2025 15:53 Ответить
Дебіли кончені, ви ж самі виступаєте проти перемир'я, а як можна провести вибори без нього, під час бойових дій? Тут аби після повного закінчення війни взагалі якісь вибори відбулися, бо Гундос вчепився в крісло намертво.
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23.05.2025 15:55 Ответить
росіянська диктатура буде вчити нас демократії🙃
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23.05.2025 16:03 Ответить
лавролошвдный ******** и *********** должны сдохнуть до предпологаемых выборов в Украине!
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23.05.2025 16:24 Ответить
Яке його коняче діло?
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23.05.2025 16:33 Ответить
А це вже не твоє коняче діло коли проводити вибори в Україні
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23.05.2025 17:06 Ответить
до виборів потрібно тебе з ****** кончить
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23.05.2025 17:28 Ответить
Срані мокшани повинні зникнути до підписання. Треба правильно застосовувати акценти...
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24.05.2025 14:27 Ответить
 
 