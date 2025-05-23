Вибори в Україні варто провести до підписання мирної угоди, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що Україна має провести вибори до підписання мирної угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Проведення виборів в Україні було б оптимальним варіантом під час вирішення питання про те, хто від Києва міг би підписати мирну угоду", - сказав він.

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