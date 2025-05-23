Вибори в Україні варто провести до підписання мирної угоди, - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що Україна має провести вибори до підписання мирної угоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Проведення виборів в Україні було б оптимальним варіантом під час вирішення питання про те, хто від Києва міг би підписати мирну угоду", - сказав він.
Топ коментарі
+35 Oleksii Magas
показати весь коментар23.05.2025 13:29 Посилання
+33 Helen Batiouk
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+26 Алекс Скела
показати весь коментар23.05.2025 13:31 Посилання
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-Ти хочеш мирні перемовини? Їх єть в нас.ТІльки маленька заковирочка, нєту із ким падпісіватть..
От, пройдуть вибири, цього року, чи наступного, ми одразу окончатєльно домовимся і " всьо підпишемо"
.
Портніков гарно сказав:
Одвічна біда московії - чрєзмєрность
І дозволю собі нагадати вам, що москалі самі розвалили СССР, заявив про незалежність РФ, а тепер винна Україна
Есть два способа завершить войну, выйграть или проиграть, ничьи не бывает!!!
КоняЛаврова забули запитати.
Українці самі вирішать, що їм робити.
Я хочу
- 100млн біженців з РФ
- 40 млн в землі
- і голову Пу і Лаврова до ранку сьогодні
І негайно!
До війни в нас було з нею 117 договорів про дружбу і співробітництво. Де ця вся мукулатура ?
Хіба що - поспішив би поперед ***** в пекло... Але ж це некритично.
Законопроєкт із промовистою назвою «Про нищівні санкції» представили сенатори Ліндсі Грем (республіканець із Південної Кароліни) та Річард Блументаль (демократ із Коннектикуту). І цей документ уже має потужну підтримку: понад 80 зі 100 сенаторів готові тиснути на Кремль - попри партійні відмінності.
- 500% мита для всіх країн, що купують нафту, газ і уран із Росії
- повна ізоляція РФ від світової торгівлі
- санкції проти фінансової системи
- удар по «спонсорах» агресії, включно з Китаєм
Масований наліт наших безпілотників на Москву та ближні регіони відбувся 20-23 травня.
Думали все? Ні, пташки працюють далі!
Або ж Кличко.
Зеленої плісняви народ не потребує.
А так і буде!
- бойові дії не припинятимуться, аж до дати, що прописана в пропонованій пітьмою "мирної угоди";
- підписання "мирної угоди" зі сторони теперішнього керівництва (державних органів) України неможливе, тому потрібно провести перевибори.
Тож, після гучного провалу "миротворчої місії" Тромба стало цілком зрозуміло всім, що війна з пітьмою триватиме й далі.
Тут виникає лиш одне запитання: навіщо Лавров висуває такі вимоги?
Бо рашисти сподіваються перемогти Україну малою кров'ю, через своїх переобраних у владу гнид.
Але найймовірніше - це сигнал для Тромба, щоби ця вимога до України стала його вимогою як умовою продовження її підтримки.
Адже припинення підтримки Заходу - ось чого усіма правдами-неправдами добивається дипломатія ворога. Та скасування санкцій, або принаймні запобігання їх збільшення.
Тож, Україна в цьому випадку повинна дотримуватись чіткої лінії:
1) вибори можливі лише після припинення бойових дій по всьому фронту на період виборчої кампанії та формування органів влади в Україні, що може бути миттєво зупинено у разі поновлення ворогом свого наступу та вогневих ударів.
2) зрив перемир'я, а значить виборів з вини рашистських військ має стати для США приводом до введення в дію закону про 500% митні тарифи країн-покупців нафти з пітьми.
Это вы на болотах сначала проведите нормальные президентские выборы.
У вас нелегитимный президент уже как царь, пожизненно сидит на троне и других учит демократии.
А так це чергова маніпуляція від кацапів, ніби Україна вже з усим погодилась, залишилось обрати хто підпише.