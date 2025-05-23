Лавров: Робота над меморандумом щодо України з боку РФ перебуває на "просунутій стадії"
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що робота над меморандумом щодо України з боку російської сторони перебуває на "просунутій стадії".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Ведеться. Не знаю, як з тієї сторони, але наша робота вже в просунутій стадії, і ми в будь-якому випадку передамо українцям цей меморандум, як і домовилися", - заявив Лавров, додавши, що Москва розраховує на аналогічну відповідь від Києва.
Інші деталі змісту документа він не розкрив. Конференція, на якій Лавров виступав, була присвячена тематиці "історичних південноруських земель" і проходила під темами національної ідентичності та "самовизначення народів".
Раніше у департаменті МЗС РФ повідомили, що громадяни України мають обрати нове керівництво країни для підписання меморандуму з Росією, глава парламенту юридично може не підійти на роль підписанта.
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І зєлі-умки і прочая дєрьмаковщина - мовчать?
Знов раха буде гарантувати?
Україна має надати зустрічний ідіотський меморандум
.
Туди ж і цей. Щоб двічі не носити.