Лавров: Робота над меморандумом щодо України з боку РФ перебуває на "просунутій стадії"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що робота над меморандумом щодо України з боку російської сторони перебуває на "просунутій стадії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Ведеться. Не знаю, як з тієї сторони, але наша робота вже в просунутій стадії, і ми в будь-якому випадку передамо українцям цей меморандум, як і домовилися", - заявив Лавров, додавши, що Москва розраховує на аналогічну відповідь від Києва.

Інші деталі змісту документа він не розкрив. Конференція, на якій Лавров виступав, була присвячена тематиці "історичних південноруських земель" і проходила під темами національної ідентичності та "самовизначення народів".

Раніше у департаменті МЗС РФ повідомили, що громадяни України мають обрати нове керівництво країни для підписання меморандуму з Росією, глава парламенту юридично може не підійти на роль підписанта.

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