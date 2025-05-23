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Новини Мирні перемовини
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Лавров: Робота над меморандумом щодо України з боку РФ перебуває на "просунутій стадії"

Перемовини РФ та США. Лавров анонсував зустріч

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що робота над меморандумом щодо України з боку російської сторони перебуває на "просунутій стадії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Ведеться. Не знаю, як з тієї сторони, але наша робота вже в просунутій стадії, і ми в будь-якому випадку передамо українцям цей меморандум, як і домовилися", - заявив Лавров, додавши, що Москва розраховує на аналогічну відповідь від Києва.

Інші деталі змісту документа він не розкрив. Конференція, на якій Лавров виступав, була присвячена тематиці "історичних південноруських земель" і проходила під темами національної ідентичності та "самовизначення народів".

Раніше у департаменті МЗС РФ повідомили, що громадяни України мають обрати нове керівництво країни для підписання меморандуму з Росією, глава парламенту юридично може не підійти на роль підписанта.

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Автор: 

Лавров Сергій (1604) Меморандум (189) війна в Україні (4526)


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Топ коментарі
+9
Запхнеш в свою конячу дупу той меморандум.
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23.05.2025 12:31
+8
Один меморандум ви вже використали в сортирі.
Туди ж і цей. Щоб двічі не носити.
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23.05.2025 12:37
+7
Кому интересно мнение говорящей лошади? Зачем ты это обсуждаешь?
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23.05.2025 12:33
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Тобто, раха готує для України "мємарандум"?
І зєлі-умки і прочая дєрьмаковщина - мовчать?
Знов раха буде гарантувати?
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23.05.2025 12:31 Відповісти
Кому интересно мнение говорящей лошади? Зачем ты это обсуждаешь?
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23.05.2025 12:33 Відповісти
Він правий!

Україна має надати зустрічний ідіотський меморандум

.
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23.05.2025 13:26 Відповісти
Запхнеш в свою конячу дупу той меморандум.
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23.05.2025 12:31 Відповісти
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23.05.2025 12:33 Відповісти
Шо характерно, триндьож москалів і партнерів якось все більше набуває спільних рис - в контексті словесного наповнення без конкретики.
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23.05.2025 12:33 Відповісти
Так і меморандум сам по собі - фількіна грамота. Просто набір хотєлок кацапні який ні до чого не зобов'язує.
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23.05.2025 12:38 Відповісти
Так і я ж про це - москалі шось там кажуть відірване від реальності, але й партнери теж мелють аби молоти. Просто в одних меморандуми, в інших заклики, а по факту одне й те ж.
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23.05.2025 12:41 Відповісти
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23.05.2025 12:36 Відповісти
Один меморандум ви вже використали в сортирі.
Туди ж і цей. Щоб двічі не носити.
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23.05.2025 12:37 Відповісти
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23.05.2025 12:39 Відповісти
Просунь його собі в дупу той момерандум.
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23.05.2025 12:39 Відповісти
тягнуть кота за хвіст...санкції такі напрягають ,але встигають окуповувати нашу Україну кожно дня все більше ,дякуючи 🤡 говнокомандуючому з сирським ...
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23.05.2025 12:40 Відповісти
73% тупоголових хотілося клоунів в 2019.
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23.05.2025 12:43 Відповісти
Меморандумом касапи називають черговий ультиматум про нашу капітуляцію.
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23.05.2025 13:16 Відповісти
Цапня підтерлась Будапештським меморандумом, підітреться і цим.
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23.05.2025 13:17 Відповісти
Хтоб цю падлу разом з ****** куди-небудь просунув!? Наприклад: у дурдом
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23.05.2025 13:19 Відповісти
"просунутій" - это как?
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23.05.2025 14:04 Відповісти
черговим меморандумом з рашистом ,можна витерти йому, КУЙЛУ ,задницю Будапештським туалетним папером .на якому вже був написаний меморандум З БРЕХЛИВИМИ РАШИСТСЬКО- АМЕРИКАНСЬКИМИ АФЕРИСТАМИ і витерти ніс цим папером "трампону".Нехай брехлива курва насолоджуєть "ароматом рашистського лайна"
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23.05.2025 14:04 Відповісти
Всунь половину листів пуйлу в дупу,а другу половину він тобі всуне.Потім жріть друг у друга свій меморандум.Ви вже одним підтерлись - Будапештським
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23.05.2025 15:19 Відповісти
Навіщо нам читати інформаційне сміття, що створено виключно для кацапів ?
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23.05.2025 15:24 Відповісти
Навіщо публікувати всяке сміття?
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23.05.2025 15:26 Відповісти
 
 