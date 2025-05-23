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Новости Мирные переговоры
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Лавров: Работа над меморандумом относительно Украины со стороны РФ находится на "продвинутой стадии"

Переговоры РФ и США. Лавров анонсировал встречу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что работа над меморандумом относительно Украины со стороны российской стороны находится на "продвинутой стадии".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Ведется. Не знаю, как с той стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии, и мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились", - заявил Лавров, добавив, что Москва рассчитывает на аналогичный ответ от Киева.

Другие детали содержания документа он не раскрыл. Конференция, на которой Лавров выступал, была посвящена тематике "исторических южнорусских земель" и проходила под темами национальной идентичности и "самоопределения народов".

Ранее в департаменте МИД РФ сообщили, что граждане Украины должны выбрать новое руководство страны для подписания меморандума с Россией, глава парламента юридически может не подойти на роль подписанта.

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Автор: 

Лавров Сергей (2318) Меморандум (135) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+9
Запхнеш в свою конячу дупу той меморандум.
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23.05.2025 12:31
+8
Один меморандум ви вже використали в сортирі.
Туди ж і цей. Щоб двічі не носити.
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23.05.2025 12:37
+7
Кому интересно мнение говорящей лошади? Зачем ты это обсуждаешь?
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23.05.2025 12:33
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Тобто, раха готує для України "мємарандум"?
І зєлі-умки і прочая дєрьмаковщина - мовчать?
Знов раха буде гарантувати?
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23.05.2025 12:31 Ответить
Кому интересно мнение говорящей лошади? Зачем ты это обсуждаешь?
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23.05.2025 12:33 Ответить
Він правий!

Україна має надати зустрічний ідіотський меморандум

.
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23.05.2025 13:26 Ответить
Запхнеш в свою конячу дупу той меморандум.
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23.05.2025 12:31 Ответить
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23.05.2025 12:33 Ответить
Шо характерно, триндьож москалів і партнерів якось все більше набуває спільних рис - в контексті словесного наповнення без конкретики.
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23.05.2025 12:33 Ответить
Так і меморандум сам по собі - фількіна грамота. Просто набір хотєлок кацапні який ні до чого не зобов'язує.
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23.05.2025 12:38 Ответить
Так і я ж про це - москалі шось там кажуть відірване від реальності, але й партнери теж мелють аби молоти. Просто в одних меморандуми, в інших заклики, а по факту одне й те ж.
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23.05.2025 12:41 Ответить
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23.05.2025 12:36 Ответить
Один меморандум ви вже використали в сортирі.
Туди ж і цей. Щоб двічі не носити.
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23.05.2025 12:37 Ответить
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23.05.2025 12:39 Ответить
Просунь його собі в дупу той момерандум.
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23.05.2025 12:39 Ответить
тягнуть кота за хвіст...санкції такі напрягають ,але встигають окуповувати нашу Україну кожно дня все більше ,дякуючи 🤡 говнокомандуючому з сирським ...
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23.05.2025 12:40 Ответить
73% тупоголових хотілося клоунів в 2019.
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23.05.2025 12:43 Ответить
Меморандумом касапи називають черговий ультиматум про нашу капітуляцію.
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23.05.2025 13:16 Ответить
Цапня підтерлась Будапештським меморандумом, підітреться і цим.
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23.05.2025 13:17 Ответить
Хтоб цю падлу разом з ****** куди-небудь просунув!? Наприклад: у дурдом
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23.05.2025 13:19 Ответить
"просунутій" - это как?
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23.05.2025 14:04 Ответить
черговим меморандумом з рашистом ,можна витерти йому, КУЙЛУ ,задницю Будапештським туалетним папером .на якому вже був написаний меморандум З БРЕХЛИВИМИ РАШИСТСЬКО- АМЕРИКАНСЬКИМИ АФЕРИСТАМИ і витерти ніс цим папером "трампону".Нехай брехлива курва насолоджуєть "ароматом рашистського лайна"
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23.05.2025 14:04 Ответить
Всунь половину листів пуйлу в дупу,а другу половину він тобі всуне.Потім жріть друг у друга свій меморандум.Ви вже одним підтерлись - Будапештським
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23.05.2025 15:19 Ответить
Навіщо нам читати інформаційне сміття, що створено виключно для кацапів ?
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23.05.2025 15:24 Ответить
Навіщо публікувати всяке сміття?
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23.05.2025 15:26 Ответить
 
 