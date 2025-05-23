Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что работа над меморандумом относительно Украины со стороны российской стороны находится на "продвинутой стадии".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Ведется. Не знаю, как с той стороны, но наша работа уже в продвинутой стадии, и мы в любом случае передадим украинцам этот меморандум, как и договорились", - заявил Лавров, добавив, что Москва рассчитывает на аналогичный ответ от Киева.

Другие детали содержания документа он не раскрыл. Конференция, на которой Лавров выступал, была посвящена тематике "исторических южнорусских земель" и проходила под темами национальной идентичности и "самоопределения народов".

Ранее в департаменте МИД РФ сообщили, что граждане Украины должны выбрать новое руководство страны для подписания меморандума с Россией, глава парламента юридически может не подойти на роль подписанта.

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