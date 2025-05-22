РУС
22 731 304

Украинский народ должен выбрать новую власть для подписания меморандума с Россией, - правовой департамент МИД РФ

Путин хочет покорить Украину

Граждане Украины должны избрать новое руководство страны для подписания меморандума с Россией, глава парламента юридически может не подойти на роль подписанта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, такое заявление сделал директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

"Важно то, чья подпись, потому что сейчас нынешний их руководитель(Зеленский - ред.) уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом", - сказал он.

Представитель МИД РФ говорит, что нужно быть точно уверенным, что с украинской стороны подписывает договоренность об урегулировании же "человек, который имеет на то мандат народа", "иначе будут проблемы". Причем он подчеркнул, что Зеленский не подходит на роль подписанта.

"Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас речь идет о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента (в данном случае Руслана Стефанчука - ред.) какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли ему это делать внутри собственной страны - большой вопрос", - заявил чиновник.

Он также отметил, что меморандуму, который Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом, "нужен новый подписант", однако сейчас это якобы "является проблемой". Кроме того, Мусихин добавил, что нужно будет задуматься и о подписанте документов по урегулированию в целом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп в разговоре с европейскими лидерами дал понять, что убежден в победе РФ, - Bloomberg

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал увеличить давление на Россию, поскольку Москва не дает сигналов о готовности прекратить огонь.

Зеленский Владимир (21735) путин владимир (32085) россия (96975)
Топ комментарии
+42
Те, що владу Зеленського треба змінювати - українці згодні. У нас така традиція - змінювати владу. Але, не під час війни і під диктат пуйла.
22.05.2025 07:38 Ответить
+39
Справа не в війні.При ЗЕ вибори в любому випадку неможливі.Втрата влади для ЗЕ пожиттєве з конфіскацією
22.05.2025 07:50 Ответить
+37
22.05.2025 07:36 Ответить
Чудово. Нехай кацапи перестануть стріляти і відведуть війська на 30 км!!!!!!!!!!! Будуть вибори!!!!!!!!!!!!!
22.05.2025 18:21 Ответить
Пу... сказав український народ має обрати собі владу!
Тобто: цим він сам спростував свої твердження, як і "геніального" історика мединськага, про те, що укр.нації не існує і підтвердив, укр.державність і те, що українці живуть на свїй землі.
Нарешті, второпав молодцець
Як тільки закінчиться воєн.стан і буде гарантія безпеки, то в Україні неодмінно відбудуться вибори.
Головне, щоб пу зібрався геть з укр.землі!
Слава ЗСУ!
22.05.2025 18:38 Ответить
ПТН, ПНХ!
22.05.2025 18:48 Ответить
Один меморандум вже підписали!!! То ж -пнх
22.05.2025 18:52 Ответить
