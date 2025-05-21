К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, поэтому нужно давление, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал увеличить давление на Россию, поскольку Москва не дает сигналов о готовности прекратить огонь.

"Только что был длительный доклад министра обороны Украины Умерова и военных командующих по фронту, по нашим оборонным отношениям с партнерами. Российские штурмовые действия продолжаются, и наши силы продолжают всю необходимую боевую активность.

Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно - Покровское направление. Продолжаем активные действия в Курской и Белгородской областях - это защита Сумщины, это защита Харьковщины, активная и действенная наша защита. С начала Курской операции в августе российская армия понесла серьезные потери - более 63 тысяч убитыми и ранеными только там, на Курщине. Также нашим силам удалось существенно пополнить обменный фонд для Украины. Чем больше боевых действий выносится на территорию врага, тем больше это защищает наши громады.

К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Так что все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию - это то, что абсолютно нужно. Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого - санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину", - подчеркнул президент.

