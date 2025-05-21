Зеленский и Кошта обсудили санкции против РФ и путь Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Зеленский проинформировал Кошту о дипломатической работе Украины и обсудил с ним возможные шаги.

Президент поблагодарил за одобрение 17-го пакета санкций ЕС против России.

"Подготовка следующего уже идет, и очень важно, чтобы он был еще сильнее. В него должны войти энергетика, банковский сектор и теневой флот, включая не только с судами, но и с экипажами, которые их обслуживают. Антониу подтвердил, что в случае отказа России от прекращения огня такие санкции будут применены. Также мы говорили об открытии переговорных кластеров по членству Украины в ЕС. Важно найти решение, которое позволит разблокировать процесс. Спасибо за все усилия ради этого", - резюмировал Зеленский.

