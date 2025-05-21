Зеленський та Кошта обговорили санкції проти РФ та шлях України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Зеленський поінформував Кошту про дипломатичну роботу України та обговорив з ним можливі кроки.

Президент подякував за схвалення 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

"Підготовка наступного вже триває, і дуже важливо, щоб він був іще сильнішим. До нього мають увійти енергетика, банківський сектор і тіньовий флот, включно не лише із суднами, а й з екіпажами, які їх обслуговують. Антоніу підтвердив, що у разі відмови Росії від припинення вогню такі санкції будуть застосовані. Також ми говорили про відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС. Важливо знайти рішення, яке дасть змогу розблокувати процес. Дякую за всі зусилля заради цього", - резюмував Зеленський.

