Зеленський та Кошта обговорили санкції проти РФ та шлях України в ЄС

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Зеленський поінформував Кошту про дипломатичну роботу України та обговорив з ним можливі кроки.

Президент подякував за схвалення 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії. 

"Підготовка наступного вже триває, і дуже важливо, щоб він був іще сильнішим. До нього мають увійти енергетика, банківський сектор і тіньовий флот, включно не лише із суднами, а й з екіпажами, які їх обслуговують. Антоніу підтвердив, що у разі відмови Росії від припинення вогню такі санкції будуть застосовані. Також ми говорили про відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС. Важливо знайти рішення, яке дасть змогу розблокувати процес. Дякую за всі зусилля заради цього", - резюмував Зеленський.

Зеленський Володимир Кошта Антоніу
