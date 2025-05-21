На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тому потрібен тиск, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав збільшити тиск на Росію, оскільки Москва не дає сигналів щодо готовності припинити вогонь.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Щойно була тривала доповідь міністра оборони України Умєрова і військових командувачів щодо фронту, щодо наших оборонних відносин із партнерами. Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність.

Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо – Покровський напрямок. Продовжуємо активні дії в Курській та Бєлгородській областях – це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний та дієвий наш захист. Від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат – більш ніж 63 тисячі вбитими та пораненими тільки там, на Курщині. Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, тим більше це убезпечує наші громади.

Читайте: Зеленський та Кошта обговорили санкції проти РФ та шлях України в ЄС

На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, усі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію – це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього – санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну", - наголосив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп після розмови з Путіним відмовився від свого заклику до припинення вогню в Україні, - Bild