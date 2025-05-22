Громадяни України мають обрати нове керівництво країни для підписання меморандуму з Росією, глава парламенту юридично може не підійти на роль підписанта.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, таку заяву зробив директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін.

"Важливим є те, чий підпис, тому що зараз нинішній їхній керівник (Зеленський - ред.) уже давно втратив навіть внутрішню легітимність, не те що зовнішню. Відповідно, можуть бути проблеми з дійсністю будь-якого договору, який підписується такою особою", - сказав він.

Представник МЗС РФ каже, що потрібно бути точно впевненим, що з українського боку підписує домовленість про врегулювання ж "людина, яка має на те мандат народу", "інакше будуть проблеми". Причому він підкреслив, що Зеленський не підходить на роль підписанта.

"Треба, щоб український народ у вільному волевиявленні визначив свого нового керівника. Тоді буде легітимний підписант. А зараз ідеться про якісь внутрішні вимоги української конституції. За ідеєю, якщо формально дивитися, це в голови парламенту (у цьому випадку Руслана Стефанчука - ред.) якісь повноваження щодо підписання. Чи дозволять йому це робити всередині власної країни - велике питання", - заявив чиновник.

Він також зазначив, що меморандуму, який Путін обговорював із президентом США Дональдом Трампом, "потрібен новий підписант", проте зараз це нібито "є проблемою". Крім того, Мусіхін додав, що потрібно буде задуматися і про підписанта документів щодо врегулювання загалом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав збільшити тиск на Росію, оскільки Москва не дає сигналів щодо готовності припинити вогонь.