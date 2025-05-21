УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7923 відвідувача онлайн
Новини Відео Припинення вогню між Україною та РФ
3 361 56

На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тому потрібен тиск, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський закликав збільшити тиск на Росію, оскільки Москва не дає сигналів щодо готовності припинити вогонь.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Щойно була тривала доповідь міністра оборони України Умєрова і військових командувачів щодо фронту, щодо наших оборонних відносин із партнерами. Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність.

Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо – Покровський напрямок. Продовжуємо активні дії в Курській та Бєлгородській областях – це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний та дієвий наш захист. Від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат – більш ніж 63 тисячі вбитими та пораненими тільки там, на Курщині. Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, тим більше це убезпечує наші громади.

Читайте: Зеленський та Кошта обговорили санкції проти РФ та шлях України в ЄС

На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, усі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію – це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього – санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну", - наголосив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп після розмови з Путіним відмовився від свого заклику до припинення вогню в Україні, - Bild

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) звернення (656) припинення вогню (331)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Боневтік з Єлдаком не роповіли про цілі зустрічі з Патрушевим в Омані.Є привід думати,що розмова була про здачу України.Тому нас готували до шашликів,ігнорували попередження про вторгнення і за декілька днів касаби були біля Київа.
показати весь коментар
21.05.2025 21:59 Відповісти
+17
Пане Юрію, Зе зробив все, щоб кацапів якомога менше загинуло, розмінувавши Чонгар, відвівши наші війська з укріплень в чисте поле, прибравши розвідку і снайперські групи, розформувавши танкогвий підрозділ, який прикривав Київ з півночі, відвівши бригаду нацгвардії з Гостомеля на схід, щоб не заважали кацапському десанту, закатав всі наші ракетні програми в асфальт, познімав клістрони із систем ППО, щоб не надумали збивати руськіх мальчікров в трусіках...брехав про шашлики і що расєянє одинарот і вони також люді... А твої всякі васілєвські-смаглюк закликали нікому не виходити з дому, що рускіє не будуть вбивати мірних, чи це не Боневтік Потужних таке говорив і таке робив? А вбивати ворога почали прості люди бутилками із запалювальною сумішшю і самі взяли зброю, бо силовики і влада дрпапанули, обгадивши за собою дорогу в сторону кордону. Коли люди зупинили ворога, то почали геройські повертатися і отримувати ордени за хоробрість в надії, що час пройде, героїв повбиває війна, а неправда стане для молоді правдою.
показати весь коментар
21.05.2025 22:22 Відповісти
+14
А як же всеосяжне і могутнє перемир'я Зеленського? Чи воно знову тільки з нашої сторони? І що роблять 800 тисяч "заброньованих" ментів , які вештаються містами і селами у пошуках чим поживитись?
показати весь коментар
21.05.2025 21:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боневтік з Єлдаком не роповіли про цілі зустрічі з Патрушевим в Омані.Є привід думати,що розмова була про здачу України.Тому нас готували до шашликів,ігнорували попередження про вторгнення і за декілька днів касаби були біля Київа.
показати весь коментар
21.05.2025 21:59 Відповісти
Здача України - це під млн не зовсім живих кацапів із найкращих військових формувань? Крім постозвонства є конкретна інформація?
показати весь коментар
21.05.2025 22:02 Відповісти
А що тобі ще конкретне потрібно?Ти забув підготовку до повномаштабного вторгнення і хто в перші дні зупиняв касабів?Потрібно бути або сліпим або йолопом,щоб не помічати очевидних реіей!
показати весь коментар
21.05.2025 22:06 Відповісти
І південь лідор с завгоспом теж нездав, і яйцеголовий немародерив і бакланов генерал не при чому
показати весь коментар
21.05.2025 22:21 Відповісти
Пане Юрію, Зе зробив все, щоб кацапів якомога менше загинуло, розмінувавши Чонгар, відвівши наші війська з укріплень в чисте поле, прибравши розвідку і снайперські групи, розформувавши танкогвий підрозділ, який прикривав Київ з півночі, відвівши бригаду нацгвардії з Гостомеля на схід, щоб не заважали кацапському десанту, закатав всі наші ракетні програми в асфальт, познімав клістрони із систем ППО, щоб не надумали збивати руськіх мальчікров в трусіках...брехав про шашлики і що расєянє одинарот і вони також люді... А твої всякі васілєвські-смаглюк закликали нікому не виходити з дому, що рускіє не будуть вбивати мірних, чи це не Боневтік Потужних таке говорив і таке робив? А вбивати ворога почали прості люди бутилками із запалювальною сумішшю і самі взяли зброю, бо силовики і влада дрпапанули, обгадивши за собою дорогу в сторону кордону. Коли люди зупинили ворога, то почали геройські повертатися і отримувати ордени за хоробрість в надії, що час пройде, героїв повбиває війна, а неправда стане для молоді правдою.
показати весь коментар
21.05.2025 22:22 Відповісти
Юрко бот подоляцький косе під дурня.
показати весь коментар
21.05.2025 23:15 Відповісти
👍
показати весь коментар
22.05.2025 10:42 Відповісти
Немає толку від Зе, хоча для Пу все по плану
показати весь коментар
21.05.2025 21:52 Відповісти
Потрибен розум і любов до Украіни.Все.Ми богото прогавили.
показати весь коментар
21.05.2025 21:53 Відповісти
А як же всеосяжне і могутнє перемир'я Зеленського? Чи воно знову тільки з нашої сторони? І що роблять 800 тисяч "заброньованих" ментів , які вештаються містами і селами у пошуках чим поживитись?
показати весь коментар
21.05.2025 21:53 Відповісти
Ти з ТЦК?
показати весь коментар
21.05.2025 22:10 Відповісти
Тиск в газопроводі Дружба?
показати весь коментар
21.05.2025 21:56 Відповісти
Нафтопровід
показати весь коментар
21.05.2025 22:11 Відповісти
Нафтопровід. Трошки помилився. Нафтопрофід, котрим Україна продовжуватиме постачати нафту з росії до ЄС до 2030-го року.
показати весь коментар
21.05.2025 22:15 Відповісти
Твоя просрочка язиком ляпає ,
показати весь коментар
22.05.2025 07:34 Відповісти
Я, гаварит, прекратил удары по НПЗ, как распоследний лох. Но нада давить энтих россиян, только это должны делать совершенно посторонние люди не из нашего района, наши иностранные партнеры. Я нихера не могу, потому как с 2019 потужно просыраю ракетную программу, и задонатить людям Стерненку на ракеты невозможно.
показати весь коментар
21.05.2025 21:58 Відповісти
Треба терміново знову полетіти до Макрона на обійми і чергові потужні обіцянки після них
показати весь коментар
21.05.2025 21:59 Відповісти
Тиск , певно , повинен бути такий самий , як тиск в нафтогоні , яким прямо зараз , Україна транспортує кацапський газ в Європу ?
показати весь коментар
21.05.2025 22:01 Відповісти
Тобі вже сигнал давали, коли ти раптом кудись зник на три доби в 2022 році, як тільки русня напала.
показати весь коментар
21.05.2025 22:02 Відповісти
Ні на йоту відношення кацапів до війни не змінилось - шей путлєр Трампа покусав
показати весь коментар
21.05.2025 22:04 Відповісти
Значить-відставка,якщо не зміг. Як обіцяв.Чого ж це?
показати весь коментар
21.05.2025 22:05 Відповісти
не хоче ніхто бути для зеленського🤡 гарантом його жит'я...сам він не піде ,кремль не дозволить , одна надія на Божий випадок ...як кажуть ...
показати весь коментар
21.05.2025 22:11 Відповісти
Скільки ще Покроввськ протримається?
показати весь коментар
21.05.2025 22:11 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Наша логістика на Покровському напрямку множиться на нуль.

Вищому командуванню варто нарешті прийняти це до уваги і зосередити зусилля на знищенні ворожих екіпажів БПЛА.

На тлі постійних наказів по спостереженню і знищенню піхоти противника, ворожі оператори FPV дронів залишаються поза увагою, хоча саме вони виконують 50% наземних задач противника.

Невчасна реакція призведе до обвалу фронту та миттєвого падіння оборони Покровська.
показати весь коментар
21.05.2025 22:19 Відповісти
Так було і по курській ,на жаль.
показати весь коментар
21.05.2025 22:35 Відповісти
Тисни Володя, тобі ніхто не забороняє. Особливо мільйонами дронів, які ти обіцяв, довгими і товстими "Нептунами" і новітніми балістичними ракетами "Беня", "квартал" і "hizdьош", які ти створив за шість років свого одноосібного правління.
показати весь коментар
21.05.2025 22:14 Відповісти
Закрий для початку нафтопровід "дружба", а потім будеш указувати другим країнам, що робити. Краще йди у відставку!
показати весь коментар
21.05.2025 22:17 Відповісти
Ага, і тиск буде саме на тебе, дурнику
показати весь коментар
21.05.2025 22:26 Відповісти
"Ми очікуємо від партнерів тиск. Бо нам щось робити ніколи. У нас дерибан встигнути поки можна.
показати весь коментар
21.05.2025 23:05 Відповісти
Хкуй с роялем....
Висер в телеграмі це зовсім інша реальність порівняно з дипломатичними діалогами та офіційними закликами....
Повна деградація "змі" та споживацького анти-суспільства...
Країна в смартфоні мля, країна в телеграмі , країна в Чонгарі...
показати весь коментар
21.05.2025 23:11 Відповісти
×ерач кацапські НПЗ 24/7, довбню, а не шмарклі по щетині розмазуй
показати весь коментар
21.05.2025 23:42 Відповісти
зачем уйлу прекращать огонь. он трампу навешал лапши, лил елей, два часа льстил. тот и перестал давить. "на хвастуна не нужен нож, ему немного подпоёшь и делай с ним что хошь".
показати весь коментар
22.05.2025 03:49 Відповісти
Нажаль пан Зеленський не хоче йти у відставку, і передати владу Уряду нац порятунку, тому треба тиск.
показати весь коментар
22.05.2025 05:29 Відповісти
дивись не обсерися, як будеш тиснути
показати весь коментар
22.05.2025 07:52 Відповісти
Наш незламний Лідор молодець, ******* 770 млн. доларів в армії, бо партнери слабо тиснуть на рассію. Це, *****, потужно!
показати весь коментар
22.05.2025 08:37 Відповісти
Нажаль ти брехло,мородер,зрадник вже 6 років презедент України,завдяки безмозгому стаду,яке хотіло ржати,а не нормально жити,нажаль.
показати весь коментар
22.05.2025 09:21 Відповісти
Ну прямо капитан очевидность. А мы и не знали. А шо по план стойкости та перемоги, разом з історичними безпековими угодами не спрацювали?
показати весь коментар
22.05.2025 10:04 Відповісти
товаріщ зеленський 🤡 , йдіть будь ласка у відставку ...за ради свого жит'я ,бо ми бачимо ,шо ви дуже поспішаєте здавати нашу Україну московії , встигніть злиняти з посади , ЗСУ вже нема шо губити ,ти чмо давно нелегитимне , якшо хлопці зрозуміють шо здача буде остаточна ,то прийдуть до по твою *ОПу...дермак тебе не врятує ...
показати весь коментар
22.05.2025 10:48 Відповісти
які тобі сигнали потрібні Зе? що ти дов....***?
показати весь коментар
22.05.2025 11:05 Відповісти
просроченный тыскун 6 лет уничтожал аналоги шахеда и баллистику
показати весь коментар
22.05.2025 12:13 Відповісти
Тобто, не бажають зазирнути в очі, відмовляються зійтися десь так на середині, а кордони продовжують пересувати? Нічого ми не переплутали?
показати весь коментар
22.05.2025 12:20 Відповісти
..вже на часі лупити по рашистських НПЗ і всьому іншому, щоб їх послабити, унічтожити!
Зараз вже не має сенсу догождати тр, він сам сказав, що здувся
показати весь коментар
22.05.2025 12:30 Відповісти
Вова, шо случилось, перестал принимать сигналы, порошок закончился?
показати весь коментар
22.05.2025 14:57 Відповісти
Потужний лідор коментував смерть портнова в Іспанії???Підкажіть,тому що я ніякої інформації не бачив.Дякую!
показати весь коментар
22.05.2025 16:30 Відповісти
 
 