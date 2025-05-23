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Новости Мирные переговоры
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Кремль против участия Папы Римского в мирных переговорах, - Bloomberg

Россия против участия Ватикана в мирных переговорах

Лидеры США и Европы надеются, что Ватикан сможет привлечь Россию и Украину к мирным переговорам, но Кремль не заинтересован в поездке президента Владимира Путина в Ватикан для переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

По данным источников издания, российские чиновники не планируют поездку Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров, и вместо этого они сосредоточены на переговорах технического уровня, которые начались в Стамбуле на прошлой неделе. При этом Кремль ожидает, что эти переговоры возобновятся также в Стамбуле.

Однако европейские чиновники утверждают, что сейчас обсуждается роль Ватикана как потенциального хозяина или посредника на переговорах. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России принять в них участие.

По данным собеседников издания, представители США находятся в контакте с украинцами, чтобы убедиться, что переговоры состоятся:

"Они также сигнализируют российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле".

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Российские политики заявляют, что Путин не поедет в Италию, страну-члена НАТО, из соображений безопасности, а Россия не считает Ватикан нейтральным в конфликте.

Вопрос осложняется еще и отношениями между Римско-католической церковью и Русской православной церковью, возглавляемой патриархом Кириллом, ярым сторонником Путина и войны в Украине:

"По данным источников, российская церковь выступает против участия Ватикана в мирных переговорах, считая его историческим соперником в Украине, который также не критиковал закрытие властями церквей, лояльных Москве".

Кроме того, Италия является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года за предполагаемые военные преступления в Украине. И она была бы обязана арестовать его, если бы он приехал в Рим.

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"Даже если все эти препятствия будут преодолены, переговоры еще далеки от достижения соглашения, которое потребует встречи на высшем уровне с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского для подписания соглашения о прекращении войны. Путин и Трамп не упоминали о встрече на высшем уровне во время телефонного разговора", - добавляет Bloomberg.

В то же время по словам трех человек, близких к Кремлю, Россия считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров по меморандуму, который определяет условия мирного соглашения, который Путин обсуждал с Трампом во время их встречи.

Выбор Турции и представителей из прерванных переговоров 2022 года рассматривается как сигнал России о том, что она "вернулась к началу" переговоров, сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб предположил, что переговоры технического уровня по прекращению огня в Украине могут пройти в Ватикане на следующей неделе.

Автор: 

Ватикан (213) переговоры (5054) россия (96018)


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Топ комментарии
+11
Виловити військового злочинця кремля не так просто ,
так як цей щур боіться того , щоб його не затягнули
до Гааги ,
бо саме там місце для жорстокого вбивці
украінського народу 😠
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23.05.2025 08:13
+10
От безбожники латпеноги балалаєчні.
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23.05.2025 08:08
+7
Свій папа вже у кобзона
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23.05.2025 08:09
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От безбожники латпеноги балалаєчні.
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23.05.2025 08:08 Ответить
пуйло проти?. Просто йому потрібно ще 20-30 років війни, щоб здохнути, або виснажити Україну.
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23.05.2025 08:11 Ответить
Не забувайте, шо окрім ***** і ЗЕ зі слугами та 5 - 6 його менеджерами виснажують Україну.
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23.05.2025 08:28 Ответить
Який Андрій?
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23.05.2025 08:44 Ответить
То у вас на мокшанських болотах отой андруша первозДаний, мабуть зДаний у сексуальне рабство, як і всі хто з тавром "росіянин", а у хрисиіан є Андрій Первозванний.
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23.05.2025 08:56 Ответить
Маю думку, що ху...ло банально сцить кудись летіти в цивілізовані країни! 😁
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23.05.2025 09:07 Ответить
Баба Яга буде завжди проти всього.
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23.05.2025 09:29 Ответить
Свій папа вже у кобзона
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23.05.2025 08:09 Ответить
ну як шо кремль , яки наплював на 🤡 зелеленського ,і на трампа 🤠 ,головуючих своїх агентів ,це норм. а от шо хоче плюнути на цього ПАПУ , то тут воно отримає не тільки по губах ,а і по голові ...бо цей ПАПА трошкі інший
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23.05.2025 08:13 Ответить
Виловити військового злочинця кремля не так просто ,
так як цей щур боіться того , щоб його не затягнули
до Гааги ,
бо саме там місце для жорстокого вбивці
украінського народу 😠
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23.05.2025 08:13 Ответить
- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…

Помер Путін. Взяв валізу з доларами, приходить у рай. Святий Петро питає:
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принести від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
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23.05.2025 08:58 Ответить
Його двійниками топить під тказаном будуть.
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23.05.2025 09:05 Ответить
ну хто буде в холодильнику тягнути пуйла туди
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23.05.2025 08:13 Ответить
Цей чумаданний херой нікуди не полетить вже, бо знає, що не долетить. Його максимум це мавзолей
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23.05.2025 08:28 Ответить
Над Москвою глупа ніч Лежить Ленін у Мавзолеї ПРислухається - а в темноті якийсь скрип і кректіння Він кричить:
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!

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23.05.2025 08:59 Ответить
ну звісно ж, от би Ватріарх ******* брав участь...
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23.05.2025 08:30 Ответить
Якого біса КДБшники раптом стали намоленими чи святими?
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23.05.2025 08:32 Ответить
Вже дитина з дитсадка зрозуміє що таке кацапня. Але не трампон.
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23.05.2025 08:33 Ответить
Блін. Да не буде нічого.
Будуть морочити голову поки є сили наступати. Або навіть поки вони думають, що є сили наступати.
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23.05.2025 08:34 Ответить
Зустріч треба провести в італійській Вероні на фоні фрески «Похорони Сатани»
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23.05.2025 08:42 Ответить
Ну коли вже до них дійде, що ***** вилізе із свого бункера тільки тоді коли треба буде підписати капітуляцію України. А цього ніколи не буде. Тому нікуди ***** ніколи не приїде бо сере в свій чумадан.
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23.05.2025 08:50 Ответить
Суддя у Гаазі дивіться на п»ятьох @уйлів, які сидять перед ним та просто ахренєває. Охоронник бачить це та намагається заспокоїти суддю:
- Не хвилюйтеся Ви так, я зараз шостого @уйла приведу, він до туалету попросився попісяти…
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23.05.2025 09:01 Ответить
"Но как мы место папы проворонили, вот это нам потомки не простят!!"
В.С.Высоцкий.
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23.05.2025 09:13 Ответить
Москаля цитувати - себе не поважати
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23.05.2025 10:13 Ответить
Цей москаль був загрозою СРСР, не читав **********, популярність більша ніж у Навального не бутерброд, подивіться на черги на похованні та послухайте пісні і вірші!!! Нодовбойобам це не зрозуміти. Мені цікаво, хто більший ворог Україна, україномовні бондаренко, портнов, янукович, табачник, Герман, які так чудово розмовляли на українській мові і продали свою державу, ніж Висоцький!!!
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23.05.2025 14:15 Ответить
Фюрер зробив ставку на Тромпа.Це його козирна карта.
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23.05.2025 09:31 Ответить
немає сенсу кудись кликати того задрипанця. куди б його не кликали - нікуди не поїде. вони вже це сказали - поки вашого клоуна не зміните, нічого підписувати з вами не буду...
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23.05.2025 09:36 Ответить
Москалів переможе лише удар в пику. Нам потрібна зброя, а не розмови
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23.05.2025 10:12 Ответить
Пуйло не полетить в Ватикан, бо у Ватикану немає свого аеропорту. Туди тільки через Рим. А в Римі "римський статут"... )
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23.05.2025 11:19 Ответить
 
 