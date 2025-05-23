Кремль против участия Папы Римского в мирных переговорах, - Bloomberg

Лидеры США и Европы надеются, что Ватикан сможет привлечь Россию и Украину к мирным переговорам, но Кремль не заинтересован в поездке президента Владимира Путина в Ватикан для переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

По данным источников издания, российские чиновники не планируют поездку Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров, и вместо этого они сосредоточены на переговорах технического уровня, которые начались в Стамбуле на прошлой неделе. При этом Кремль ожидает, что эти переговоры возобновятся также в Стамбуле.

Однако европейские чиновники утверждают, что сейчас обсуждается роль Ватикана как потенциального хозяина или посредника на переговорах. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России принять в них участие.

По данным собеседников издания, представители США находятся в контакте с украинцами, чтобы убедиться, что переговоры состоятся:

"Они также сигнализируют российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле".

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Российские политики заявляют, что Путин не поедет в Италию, страну-члена НАТО, из соображений безопасности, а Россия не считает Ватикан нейтральным в конфликте.

Вопрос осложняется еще и отношениями между Римско-католической церковью и Русской православной церковью, возглавляемой патриархом Кириллом, ярым сторонником Путина и войны в Украине:

"По данным источников, российская церковь выступает против участия Ватикана в мирных переговорах, считая его историческим соперником в Украине, который также не критиковал закрытие властями церквей, лояльных Москве".

Кроме того, Италия является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года за предполагаемые военные преступления в Украине. И она была бы обязана арестовать его, если бы он приехал в Рим.

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"Даже если все эти препятствия будут преодолены, переговоры еще далеки от достижения соглашения, которое потребует встречи на высшем уровне с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского для подписания соглашения о прекращении войны. Путин и Трамп не упоминали о встрече на высшем уровне во время телефонного разговора", - добавляет Bloomberg.

В то же время по словам трех человек, близких к Кремлю, Россия считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров по меморандуму, который определяет условия мирного соглашения, который Путин обсуждал с Трампом во время их встречи.

Выбор Турции и представителей из прерванных переговоров 2022 года рассматривается как сигнал России о том, что она "вернулась к началу" переговоров, сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб предположил, что переговоры технического уровня по прекращению огня в Украине могут пройти в Ватикане на следующей неделе.