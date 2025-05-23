Кремль против участия Папы Римского в мирных переговорах, - Bloomberg
Лидеры США и Европы надеются, что Ватикан сможет привлечь Россию и Украину к мирным переговорам, но Кремль не заинтересован в поездке президента Владимира Путина в Ватикан для переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
По данным источников издания, российские чиновники не планируют поездку Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров, и вместо этого они сосредоточены на переговорах технического уровня, которые начались в Стамбуле на прошлой неделе. При этом Кремль ожидает, что эти переговоры возобновятся также в Стамбуле.
Однако европейские чиновники утверждают, что сейчас обсуждается роль Ватикана как потенциального хозяина или посредника на переговорах. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России принять в них участие.
По данным собеседников издания, представители США находятся в контакте с украинцами, чтобы убедиться, что переговоры состоятся:
"Они также сигнализируют российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле".
Российские политики заявляют, что Путин не поедет в Италию, страну-члена НАТО, из соображений безопасности, а Россия не считает Ватикан нейтральным в конфликте.
Вопрос осложняется еще и отношениями между Римско-католической церковью и Русской православной церковью, возглавляемой патриархом Кириллом, ярым сторонником Путина и войны в Украине:
"По данным источников, российская церковь выступает против участия Ватикана в мирных переговорах, считая его историческим соперником в Украине, который также не критиковал закрытие властями церквей, лояльных Москве".
Кроме того, Италия является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года за предполагаемые военные преступления в Украине. И она была бы обязана арестовать его, если бы он приехал в Рим.
"Даже если все эти препятствия будут преодолены, переговоры еще далеки от достижения соглашения, которое потребует встречи на высшем уровне с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского для подписания соглашения о прекращении войны. Путин и Трамп не упоминали о встрече на высшем уровне во время телефонного разговора", - добавляет Bloomberg.
В то же время по словам трех человек, близких к Кремлю, Россия считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров по меморандуму, который определяет условия мирного соглашения, который Путин обсуждал с Трампом во время их встречи.
Выбор Турции и представителей из прерванных переговоров 2022 года рассматривается как сигнал России о том, что она "вернулась к началу" переговоров, сказал высокопоставленный европейский чиновник.
Напомним, президент Финляндии Александр Стубб предположил, что переговоры технического уровня по прекращению огня в Украине могут пройти в Ватикане на следующей неделе.
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так як цей щур боіться того , щоб його не затягнули
до Гааги ,
бо саме там місце для жорстокого вбивці
украінського народу 😠
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
Помер Путін. Взяв валізу з доларами, приходить у рай. Святий Петро питає:
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принести від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
Будуть морочити голову поки є сили наступати. Або навіть поки вони думають, що є сили наступати.
- Не хвилюйтеся Ви так, я зараз шостого @уйла приведу, він до туалету попросився попісяти…
В.С.Высоцкий.