Россия якобы хочет переговоров, но делает все, чтобы избежать мирного решения, - МИД Франции

Россия ведет себя лицемерно и пытается выиграть время, якобы показывая готовность к переговорам.

Об этом завил представитель МИД Франции Кристоф Лемуэн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Со стороны россиян мы слышим довольно лицемерную речь, поскольку Россия будто бы хочет переговоров, но на самом деле делает все, чтобы избежать мирного решения. На самом деле она пытается выиграть время и выигрывает его, продолжая войну", - отметил Лемуен.

По его словам, именно в такую логику вписывается отказ главы Кремля Владимира Путина от переговоров в Стамбуле, когда он прислал делегацию низкого уровня.

"С американской стороны есть желание быстро достичь перемирия, и с этим вопросом согласны европейцы, украинцы тоже, я думаю. Однако нужно прекратить эту войну и перейти к фазе, когда мы сможем сначала заключить перемирие, а затем начать переговоры о мире со стабильными и долговременными гарантиями", - пояснил он.

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Лемуен также напомнил, что французское дипломатическое ведомство будет и в дальнейшем делать все, чтобы избежать трех "ловушек" от РФ в потенциальном переговорном процессе.

"Во-первых, нельзя вести переговоры под бомбами, поэтому мы имеем очень четкую последовательность действий: сначала мы должны добиться прекращения огня. Во-вторых, не может быть демилитаризации Украины, поэтому украинская армия должна оставаться сильной. И что самое главное, поскольку это, кажется, условия, которые выдвигает Путин, санкции не могут быть отменены до начала переговоров", - пояснил Лемуен.

Представитель МИД Франции подчеркнул, что если в конструктивный диалог по плану мира вступить не удастся, то давление на Россию будут усиливать с помощью масштабных санкций.

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