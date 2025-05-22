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Новости Мирные переговоры
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Россия якобы хочет переговоров, но делает все, чтобы избежать мирного решения, - МИД Франции

представитель МИД Франции Кристоф Лемуэн

Россия ведет себя лицемерно и пытается выиграть время, якобы показывая готовность к переговорам.

Об этом завил представитель МИД Франции Кристоф Лемуэн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Со стороны россиян мы слышим довольно лицемерную речь, поскольку Россия будто бы хочет переговоров, но на самом деле делает все, чтобы избежать мирного решения. На самом деле она пытается выиграть время и выигрывает его, продолжая войну", - отметил Лемуен.

По его словам, именно в такую логику вписывается отказ главы Кремля Владимира Путина от переговоров в Стамбуле, когда он прислал делегацию низкого уровня.

"С американской стороны есть желание быстро достичь перемирия, и с этим вопросом согласны европейцы, украинцы тоже, я думаю. Однако нужно прекратить эту войну и перейти к фазе, когда мы сможем сначала заключить перемирие, а затем начать переговоры о мире со стабильными и долговременными гарантиями", - пояснил он.

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Лемуен также напомнил, что французское дипломатическое ведомство будет и в дальнейшем делать все, чтобы избежать трех "ловушек" от РФ в потенциальном переговорном процессе.

"Во-первых, нельзя вести переговоры под бомбами, поэтому мы имеем очень четкую последовательность действий: сначала мы должны добиться прекращения огня. Во-вторых, не может быть демилитаризации Украины, поэтому украинская армия должна оставаться сильной. И что самое главное, поскольку это, кажется, условия, которые выдвигает Путин, санкции не могут быть отменены до начала переговоров", - пояснил Лемуен.

Представитель МИД Франции подчеркнул, что если в конструктивный диалог по плану мира вступить не удастся, то давление на Россию будут усиливать с помощью масштабных санкций.

Также читайте: МИД РФ заявил о готовности к переговорам с Украиной по мирному соглашению

Автор: 

россия (96001) Франция (3539) переговоры с Россией (1115)


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Топ комментарии
+2
Французи і спостережливі, і кмітливі!
Я у захваті!
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22.05.2025 20:16
+1
ніби хоче, ніби перемовин, ніби безумовних, але ніби є умови...
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22.05.2025 20:28
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Французи і спостережливі, і кмітливі!
Я у захваті!
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22.05.2025 20:16 Ответить
то, ви ще не розібрались?
от, жеж, ***.....
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22.05.2025 20:20 Ответить
досить вже п...здіти, вводьте ті "страшні" санкції.
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22.05.2025 20:22 Ответить
Дякуєм, капітан очевидність. Факт констатував. Що далі? Може щось робитимем?
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22.05.2025 20:22 Ответить
А ви шо, тільки роздуплились?
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22.05.2025 20:24 Ответить
Для кого цей меседж, якщо не секрет?
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22.05.2025 20:24 Ответить
Да пішли ви всі накуй зі своїми фазами...
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22.05.2025 20:25 Ответить
Поясніть Крістофу, що перемовини з сараною - це дурна справа.
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22.05.2025 20:26 Ответить
ніби хоче, ніби перемовин, ніби безумовних, але ніби є умови...
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22.05.2025 20:28 Ответить
а вы им Шампань отдайте, они сговорчивее будут....
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22.05.2025 20:32 Ответить
''якщо у конструктивний діалог щодо плану миру вступити не вдасться, то тиск на Росію посилюватимуть за допомогою масштабних санкцій''... Представляю как тешится ху@ло слушая такие заявы от европейских импотентов
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22.05.2025 20:49 Ответить
"...але ми й надалі будемо грати у цю гру, роблячи вигляд, що нічого не розуміємо" - продовжив подумки Лемуен, витер скупу сльозу та й пішов жерти фуагра
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22.05.2025 22:48 Ответить
 
 