РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10269 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
11 638 36

МИД РФ заявил о готовности к переговорам с Украиной о мирном соглашении

захарова

Россия готова к продолжению контактов с Киевом для урегулирования войны.

Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Москва предлагает Украине поработать над меморандумом о будущем мирном соглашении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не демонстрирует серьезных намерений к мирному урегулированию, следует усилить оборонную поддержку Украины, - министр обороны Швеции Йонсон

Захарова утверждает, что ключевыми элементами договоренностей должны стать согласование принципов урегулирования, определение сроков подписания мирного соглашения, возможное прекращение огня на определенный период, а также другие "параметры политического решения конфликта".

Она отметила, что перед этим состоялся "открытый обмен мнениями" между лидерами России и США по ситуации вокруг Украины. Захарова подчеркнула, что российская сторона стремится к "окончательному и справедливому урегулированию кризиса" и "никогда не отказывалась от переговоров".

Отдельно она упомянула, что российский подход к переговорам "нашел полное понимание" со стороны президента США Дональда Трампа. "Теперь, соответственно, сюжет за Киевом, для него наступает важный момент для принятия решений, учитывая те исторические и противоречивые заявления, шаги и действия, которые мы наблюдали в эти дни и все это время", - подытожила Захарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай заявил о поддержке прямого диалога между Россией и Украиной, - МИД страны

Автор: 

МИД (7074) Захарова Мария (382) переговоры с Россией (1300)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
показать весь комментарий
20.05.2025 14:56 Ответить
+31
Справедливий мир це кордони 1991-го року та виплата репарацій кацапами. Крапка!
показать весь комментарий
20.05.2025 15:01 Ответить
+26
показать весь комментарий
20.05.2025 15:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПНХ.
показать весь комментарий
20.05.2025 14:56 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 14:56 Ответить
ну і не пройшло 10 годин ...як кремль рятує себе з зеленським ,бо ще треба багато відхапати української теріторії , та і репарації треба аналювати ,а без 🤡 ,ну ніяк ...
показать весь комментарий
20.05.2025 14:58 Ответить
Не буде ніякої мирної угоди поки не буде деокупована уся українська територія!
показать весь комментарий
20.05.2025 14:59 Ответить
Воно так просто все відвойовувати, сидячи за кордоном, чи не так? Бойовий диван вже підготував, воїн мамкін?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:59 Ответить
Справедливий мир це кордони 1991-го року та виплата репарацій кацапами. Крапка!
показать весь комментарий
20.05.2025 15:01 Ответить
Тогда в окоп давай,за кордони. Диванный воин.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:03 Ответить
Ти вже в окопі? Чи розробляєш гузно в очікуванні братушок?...
показать весь комментарий
20.05.2025 15:09 Ответить
Пішов кацапсячий вилупок за своїм крейсером
показать весь комментарий
20.05.2025 15:15 Ответить
Кацап?
показать весь комментарий
20.05.2025 15:30 Ответить
а ти кугут звідки пишеш?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:06 Ответить
Ти кацапсьська підстилка хоч би мовчало смердить парашою
показать весь комментарий
20.05.2025 20:18 Ответить
Зупинка бусіка до тцк знайти не можеш ?
показать весь комментарий
20.05.2025 15:51 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 15:01 Ответить
Аби це ще не заважало нам запускати дрони... Так ні ж, заважає. Тільки пусти - одразу рудий мародер звинуватить у зриві мірного процєсса. От росії - інша справа, їй можна, її рудий мародер не помічає.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:04 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2025 15:11 Ответить
Чергова маячня рашиських виродків ,виконайте ті рашиські забаганки ,а війна і далі буде тривати ,жодному слову цих варварів не можна вірити ,припинення війни залежить від одного недоноска.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:17 Ответить
Орда - это не страна и не государство: это варварская Орда, у которой нет ни юридических ни моральных норм. ПНХ.
показать весь комментарий
20.05.2025 15:24 Ответить
визначення термінів підписання мирної угоди, можливе припинення вогню на певний період---ідеш накуй не на певний період а на постійній основі.навіть після повної деокупаціїУкраїни...
показать весь комментарий
20.05.2025 15:39 Ответить
«Если русские заговорили о переговорах, будьте начеку, они готовят подлость!»
Бисмарк
показать весь комментарий
20.05.2025 15:44 Ответить
Тільки в присутності свідків, третьої сторони, Британії, Данії, Швеції, Германії...
показать весь комментарий
20.05.2025 15:52 Ответить
Саме конкретне свідчення гри рудого з моллю в два паси, щоб виставити Україною винною в зриві переговорів. Зараз руда потвора почне верещати: путін хоче миру, а Україна не хоче, тому я виходжу з перемовин.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:23 Ответить
А де тоді був меморандум про початок війни?
показать весь комментарий
20.05.2025 16:27 Ответить
ПНХ алкоголічка!!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 16:29 Ответить
Срамными вонючими устами вокзальной алкоголички Моцковия заявляет о готовности обсудить "мирное соглашение"...

Очень авторитетная заявляльщица с мордой спившейся вокзальной шлюхи...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:19 Ответить
Птн пнх.
показать весь комментарий
20.05.2025 16:43 Ответить
Меморандум.....десь вже колись був якийсь великий "меморандум"...щось з ядерною зброєю ....
показать весь комментарий
20.05.2025 17:15 Ответить
30-денне перемир'я, а потім, що. Знову війна.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:06 Ответить
Жодного перемирʼя не буде ,
це вже видно по тому , як цілодобово кацапи луплять
по Украіні шахедами та КАБАМИ !!
показать весь комментарий
20.05.2025 18:12 Ответить
Брехлива алкашка та кремлівськивй узурпатор ху@ло ,
знову тягнуть час , щоби побільше знищити наших територій
і вбити наших мирних жителів !
Це називається залякуванням і терором в нашій краіні !!
показать весь комментарий
20.05.2025 18:08 Ответить
Бородай, депутат госдури, которий приймав участь в окупації території України чітко розказує в своєму інтерв'ю ценртальному телеканалу, що задача рашки цілеспрямовано, кусок за куском окупувати всю Україну, використовувати всілякі перемир'я, якщо не вийшло перемогти нахрапом.
Він відверто розказує, що рашка на цій війні попутно вирішує задачу ліквідації біосміття зі своєї території. В цьому інтерв'ю він цинічно все розклав по поличках. Якщо в когось з'явилася хибна думка, що ось зараз підпишимо перемир'я чи якмйсь мир,то послухайте цього діяча.
https://youtu.be/qc4vTxzoamU?si=xu9-agIsy015L1Zp
"Мы не ждали такого отпора в Украине! Не можем достичь целей СВО" Депутат Госдумы о провале путина".
показать весь комментарий
20.05.2025 18:58 Ответить
Результатом мирних зелених переговорів стане заборона на застосування дронів, або ще якась зелена дичина. Я б зеленському не довірив гроші в магазин за хлібом сходити, не те, що переговори. Воно або гроші проібе, або переплутає і замість хліба ділдо собі купить.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:49 Ответить
Make Chad Great Again!
показать весь комментарий
20.05.2025 21:13 Ответить
чума ця каже що прагне справедливого миру... то це те саме, що Гітлер хотів зі всім світом справедливого існування......
показать весь комментарий
21.05.2025 12:36 Ответить
 
 