МИД РФ заявил о готовности к переговорам с Украиной о мирном соглашении
Россия готова к продолжению контактов с Киевом для урегулирования войны.
Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, Москва предлагает Украине поработать над меморандумом о будущем мирном соглашении.
Захарова утверждает, что ключевыми элементами договоренностей должны стать согласование принципов урегулирования, определение сроков подписания мирного соглашения, возможное прекращение огня на определенный период, а также другие "параметры политического решения конфликта".
Она отметила, что перед этим состоялся "открытый обмен мнениями" между лидерами России и США по ситуации вокруг Украины. Захарова подчеркнула, что российская сторона стремится к "окончательному и справедливому урегулированию кризиса" и "никогда не отказывалась от переговоров".
Отдельно она упомянула, что российский подход к переговорам "нашел полное понимание" со стороны президента США Дональда Трампа. "Теперь, соответственно, сюжет за Киевом, для него наступает важный момент для принятия решений, учитывая те исторические и противоречивые заявления, шаги и действия, которые мы наблюдали в эти дни и все это время", - подытожила Захарова.
Бисмарк
Очень авторитетная заявляльщица с мордой спившейся вокзальной шлюхи...
це вже видно по тому , як цілодобово кацапи луплять
по Украіні шахедами та КАБАМИ !!
знову тягнуть час , щоби побільше знищити наших територій
і вбити наших мирних жителів !
Це називається залякуванням і терором в нашій краіні !!
Він відверто розказує, що рашка на цій війні попутно вирішує задачу ліквідації біосміття зі своєї території. В цьому інтерв'ю він цинічно все розклав по поличках. Якщо в когось з'явилася хибна думка, що ось зараз підпишимо перемир'я чи якмйсь мир,то послухайте цього діяча.
https://youtu.be/qc4vTxzoamU?si=xu9-agIsy015L1Zp
"Мы не ждали такого отпора в Украине! Не можем достичь целей СВО" Депутат Госдумы о провале путина".