Россия не демонстрирует серьезных намерений к мирному урегулированию, следует усилить оборонную поддержку Украины, - министр обороны Швеции Йонсон

Украина должна вести переговоры с позиции силы, необходимо увеличивать военную поддержку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом перед началом заседания Совета министров ЕС по иностранным делам и министров обороны заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Что ж, кажется достаточно очевидным, что с российской стороны нет серьезных намерений участвовать в переговорах. Наша позиция хорошо известна. Мы сосредотачиваемся на предоставлении большего количества оборонного оборудования и военной поддержки Украины, чтобы они могли вести переговоры с позиции силы. Таким образом, мы обеспечиваем мир, который будет выгодным для Украины, долгосрочным и длительным", - сказал министр.

При этом глава оборонного ведомства Швеции отметил важность усиления давления на Россию, прежде всего санкционного.

"Мы также хотим усилить поддержку Украины. Как вы, возможно, знаете, мы ускорили нашу поддержку Украине, и, таким образом, только на 2025 год мы предоставили украинцам военную поддержку на 3 млрд долл., а в целом - около 8 млрд", - добавил он.

Йонсон также подчеркнул, что именно Украина должна решать, когда и на каких условиях будет достигнут устойчивый и справедливый мир.

"Наша позиция заключается в том, чтобы поддерживать Украину и сделать их как можно сильнее для этих переговоров, и, конечно, это зависит от украинцев. Все хотят мира, но никто - больше, чем украинский народ. Но мы должны обеспечить справедливый, честный и длительный мир в этом плане", - сказал он.

Относительно сегодняшней встречи в Брюсселе, то Йонсон указал на то, что одним из вопросов встречи будет реализация инициативы по предоставлению Украине двух миллионов артиллерийских снарядов. Другое важное обсуждение будет касаться развития Миссии ЕС по военной помощи в поддержку Украины и усиления подготовки украинских военных.