Китай заявил о поддержке прямого диалога между Россией и Украиной, - МИД страны

Китай поддерживает прямой диалог между Россией и Украиной как путь к урегулированию войны.

Об этом заявила спикер МИД Китая Мао Нинг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Китай выступает за политическое решение кризиса и поддерживает все усилия, направленные на достижение мира", - сказала она. По ее словам, Пекин надеется, что "заинтересованные стороны будут продолжать работу над диалогом и переговорами, чтобы достичь честного, справедливого и прочного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон".

Это заявление прозвучало на фоне телефонных переговоров президента США с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. После разговора с Путиным Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина "немедленно начнут переговоры о прекращении огня".

Как отмечается, ранее Украина пыталась обсудить 30-дневное прекращение огня во время встречи с российской делегацией в Турции, но тогда Москва не дала никакого сигнала о готовности к компромиссу.

В Министерстве иностранных дел Украины неоднократно отмечали, что приветствуют участие Китая и Бразилии в международном давлении на Россию с целью остановить боевые действия. В то же время Китай за более чем три года полномасштабной войны не вышел за пределы общих заявлений о поддержке мира. Более того, по данным различных источников, отдельные граждане КНР участвуют в боевых действиях на стороне России.

