РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10725 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 094 12

Путин сделает все, чтобы не допустить диалога РФ и Украины, - Науседа

Гитанас Науседа о переговорах с Путиным

Президент России, диктатор Владимир Путин сделает все, чтобы не допустить начала диалога между Москвой и Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом Žinių radijas заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я думаю, что Путин сделает все, чтобы не допустить такого диалога. Я убежден, что он абсолютно не заинтересован в мире. Я не верю в добрую волю России, никогда не верил", - подчеркнул глава Литвы.

По его словам, только США могут заставить кремлевский режим реально сесть за стол переговоров в поисках мира в Украине.

"Есть только одно "если" - если президент Трамп продемонстрирует все свое политическое лидерство и все свои рычаги влияния, так что у Путина просто не останется другого выбора", - сказал Науседа.

Однако для этого, по мнению главы Литвы, необходимо четко установить правила игры. По его словам, если Запад убедится, что Россия саботирует мирный процесс, все санкции должны быть направлены против нее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проекта меморандума между Россией и Украиной пока не существует и "не может существовать", поскольку "дьявол кроется в деталях", - Песков

"Никаких "но" быть не может. Необходимо ясно дать понять, что, если мы убедимся, что процесс мирных переговоров саботируется Россией, весь груз всех санкций ляжет на плечи России. Кажется, всем нам понятно, кто здесь виноват, почему эти переговоры не могут начаться. Мы ясно видим, что Россия сейчас имитирует и пытается выиграть время", - заявил Науседа.

Автор: 

путин владимир (32073) Науседа Гитанас (295) переговоры с Россией (1300)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
https://x.com/LdMila810824

Людмила @LdMila810824



https://x.com/LdMila810824/status/1924547074013495673

Як страшно , що світ став заручником у старих , тупих , жадібних маразматиків
показать весь комментарий
20.05.2025 13:03 Ответить
+1
ОЦЕ УЖЕ НЕПРАВДА

- НЕ Путін а рузкіе хотять принизити українців і завжди хотіли
- вони хочуть нас вбити
- вони хочуть забрати наші землі
- вони навіть типу "ліберали" і чути не хочуть про репарації
- вони хочуть "снова вместе в одном госудасртве"

Путін всього лише робить їх забаганки щоб бути при владі
показать весь комментарий
20.05.2025 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який діалог? - ультиматум
показать весь комментарий
20.05.2025 12:06 Ответить
ОЦЕ УЖЕ НЕПРАВДА

- НЕ Путін а рузкіе хотять принизити українців і завжди хотіли
- вони хочуть нас вбити
- вони хочуть забрати наші землі
- вони навіть типу "ліберали" і чути не хочуть про репарації
- вони хочуть "снова вместе в одном госудасртве"

Путін всього лише робить їх забаганки щоб бути при владі
показать весь комментарий
20.05.2025 12:08 Ответить
Ще не переконалися, що все саботує раша? Яких вам, *****, ще дій пуйла треба, щоб переконалися?
показать весь комментарий
20.05.2025 12:11 Ответить
Запустити переговори буратіно і козиря напряму з пу -то дальше нікуди.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:12 Ответить
Америку відкрили що пуйло не хоче миру.Треба якісь проводити зустрічі,перемовини щоб зробити висновки що воно не хоче миру.Та ще вчора повинні бути введені санкції і проти країни-терористки і проти тих хто з нею має якісь справи.Зло повинне бути наказанним.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:23 Ответить
це не так ...спробуйте захитати крісло під 🤡 зеленськім ,і одразу випливуть пропозиції про мир та злагоду !!! вони вдвох знають як тримати світову спільноту на уваги до України ,трамп в них на підхваті ... зеленський віддає теріторію кремлю ,і на цьому його шобла з ним ,заробляє ...
показать весь комментарий
20.05.2025 12:38 Ответить
Яким чином? Буде уві сні являтися? Прямо як казала Піфія Гераклу: "Бережись підступу від мерця".
показать весь комментарий
20.05.2025 12:46 Ответить
https://x.com/LdMila810824

Людмила @LdMila810824



https://x.com/LdMila810824/status/1924547074013495673

Як страшно , що світ став заручником у старих , тупих , жадібних маразматиків
показать весь комментарий
20.05.2025 13:03 Ответить
 
 