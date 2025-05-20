Путин сделает все, чтобы не допустить диалога РФ и Украины, - Науседа
Президент России, диктатор Владимир Путин сделает все, чтобы не допустить начала диалога между Москвой и Киевом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом Žinių radijas заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Я думаю, что Путин сделает все, чтобы не допустить такого диалога. Я убежден, что он абсолютно не заинтересован в мире. Я не верю в добрую волю России, никогда не верил", - подчеркнул глава Литвы.
По его словам, только США могут заставить кремлевский режим реально сесть за стол переговоров в поисках мира в Украине.
"Есть только одно "если" - если президент Трамп продемонстрирует все свое политическое лидерство и все свои рычаги влияния, так что у Путина просто не останется другого выбора", - сказал Науседа.
Однако для этого, по мнению главы Литвы, необходимо четко установить правила игры. По его словам, если Запад убедится, что Россия саботирует мирный процесс, все санкции должны быть направлены против нее.
"Никаких "но" быть не может. Необходимо ясно дать понять, что, если мы убедимся, что процесс мирных переговоров саботируется Россией, весь груз всех санкций ляжет на плечи России. Кажется, всем нам понятно, кто здесь виноват, почему эти переговоры не могут начаться. Мы ясно видим, что Россия сейчас имитирует и пытается выиграть время", - заявил Науседа.
- НЕ Путін а рузкіе хотять принизити українців і завжди хотіли
- вони хочуть нас вбити
- вони хочуть забрати наші землі
- вони навіть типу "ліберали" і чути не хочуть про репарації
- вони хочуть "снова вместе в одном госудасртве"
Путін всього лише робить їх забаганки щоб бути при владі
Людмила @LdMila810824
https://x.com/LdMila810824/status/1924547074013495673
Як страшно , що світ став заручником у старих , тупих , жадібних маразматиків