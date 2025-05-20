Путин сделает все, чтобы не допустить диалога РФ и Украины, - Науседа

Президент России, диктатор Владимир Путин сделает все, чтобы не допустить начала диалога между Москвой и Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом Žinių radijas заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Я думаю, что Путин сделает все, чтобы не допустить такого диалога. Я убежден, что он абсолютно не заинтересован в мире. Я не верю в добрую волю России, никогда не верил", - подчеркнул глава Литвы.

По его словам, только США могут заставить кремлевский режим реально сесть за стол переговоров в поисках мира в Украине.

"Есть только одно "если" - если президент Трамп продемонстрирует все свое политическое лидерство и все свои рычаги влияния, так что у Путина просто не останется другого выбора", - сказал Науседа.

Однако для этого, по мнению главы Литвы, необходимо четко установить правила игры. По его словам, если Запад убедится, что Россия саботирует мирный процесс, все санкции должны быть направлены против нее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проекта меморандума между Россией и Украиной пока не существует и "не может существовать", поскольку "дьявол кроется в деталях", - Песков

"Никаких "но" быть не может. Необходимо ясно дать понять, что, если мы убедимся, что процесс мирных переговоров саботируется Россией, весь груз всех санкций ляжет на плечи России. Кажется, всем нам понятно, кто здесь виноват, почему эти переговоры не могут начаться. Мы ясно видим, что Россия сейчас имитирует и пытается выиграть время", - заявил Науседа.