Путін зробить усе, щоб не допустити діалогу РФ та України, - Науседа

Президент Росії, диктатор Володимир Путін зробить усе, щоб не допустити початку діалогу між Москвою і Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це Žinių radijas заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Я думаю, що Путін зробить усе, щоб не допустити такого діалогу. Я переконаний, що він абсолютно не зацікавлений у мирі. Я не вірю в добру волю Росії, ніколи не вірив", - наголосив глава Литви.

За його словами, тільки США можуть змусити кремлівський режим реально сісти за стіл переговорів у пошуках миру в Україні.

"Є тільки одне "якщо" - якщо президент Трамп продемонструє все своє політичне лідерство і всі свої важелі впливу, так що в Путіна просто не залишиться іншого вибору", - сказав Науседа.

Однак для цього, на думку очільника Литви, необхідно чітко встановити правила гри. За його словами, якщо Захід переконається, що Росія саботує мирний процес, усі санкції мають бути спрямовані проти неї.

"Ніяких "але" бути не може. Необхідно ясно дати зрозуміти, що, якщо ми переконаємося, що процес мирних переговорів саботується Росією, весь тягар усіх санкцій ляже на плечі Росії. Здається, всім нам зрозуміло, хто тут винен, чому ці переговори не можуть розпочатися. Ми ясно бачимо, що Росія зараз імітує і намагається виграти час", - заявив Науседа.