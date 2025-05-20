УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10009 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 094 12

Путін зробить усе, щоб не допустити діалогу РФ та України, - Науседа

Гітанас Науседа про перемовини з Путіним

Президент Росії, диктатор  Володимир Путін зробить усе, щоб не допустити початку діалогу між Москвою і Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це Žinių radijas заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Я думаю, що Путін зробить усе, щоб не допустити такого діалогу. Я переконаний, що він абсолютно не зацікавлений у мирі. Я не вірю в добру волю Росії, ніколи не вірив", - наголосив глава Литви.

За його словами, тільки США можуть змусити кремлівський режим реально сісти за стіл переговорів у пошуках миру в Україні.

"Є тільки одне "якщо" - якщо президент Трамп продемонструє все своє політичне лідерство і всі свої важелі впливу, так що в Путіна просто не залишиться іншого вибору", - сказав Науседа.

Однак для цього, на думку очільника Литви, необхідно чітко встановити правила гри. За його словами, якщо Захід переконається, що Росія саботує мирний процес, усі санкції мають бути спрямовані проти неї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і "не може існувати", оскільки "диявол криється в деталях", - Пєсков

"Ніяких "але" бути не може. Необхідно ясно дати зрозуміти, що, якщо ми переконаємося, що процес мирних переговорів саботується Росією, весь тягар усіх санкцій ляже на плечі Росії. Здається, всім нам зрозуміло, хто тут винен, чому ці переговори не можуть розпочатися. Ми ясно бачимо, що Росія зараз імітує і намагається виграти час", - заявив Науседа.

Автор: 

путін володимир (24681) Науседа Гітанас (366) переговори з Росією (1417)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
https://x.com/LdMila810824

Людмила @LdMila810824



https://x.com/LdMila810824/status/1924547074013495673

Як страшно , що світ став заручником у старих , тупих , жадібних маразматиків
показати весь коментар
20.05.2025 13:03 Відповісти
+1
ОЦЕ УЖЕ НЕПРАВДА

- НЕ Путін а рузкіе хотять принизити українців і завжди хотіли
- вони хочуть нас вбити
- вони хочуть забрати наші землі
- вони навіть типу "ліберали" і чути не хочуть про репарації
- вони хочуть "снова вместе в одном госудасртве"

Путін всього лише робить їх забаганки щоб бути при владі
показати весь коментар
20.05.2025 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який діалог? - ультиматум
показати весь коментар
20.05.2025 12:06 Відповісти
ОЦЕ УЖЕ НЕПРАВДА

- НЕ Путін а рузкіе хотять принизити українців і завжди хотіли
- вони хочуть нас вбити
- вони хочуть забрати наші землі
- вони навіть типу "ліберали" і чути не хочуть про репарації
- вони хочуть "снова вместе в одном госудасртве"

Путін всього лише робить їх забаганки щоб бути при владі
показати весь коментар
20.05.2025 12:08 Відповісти
Ще не переконалися, що все саботує раша? Яких вам, *****, ще дій пуйла треба, щоб переконалися?
показати весь коментар
20.05.2025 12:11 Відповісти
Запустити переговори буратіно і козиря напряму з пу -то дальше нікуди.
показати весь коментар
20.05.2025 12:12 Відповісти
Америку відкрили що пуйло не хоче миру.Треба якісь проводити зустрічі,перемовини щоб зробити висновки що воно не хоче миру.Та ще вчора повинні бути введені санкції і проти країни-терористки і проти тих хто з нею має якісь справи.Зло повинне бути наказанним.
показати весь коментар
20.05.2025 12:23 Відповісти
це не так ...спробуйте захитати крісло під 🤡 зеленськім ,і одразу випливуть пропозиції про мир та злагоду !!! вони вдвох знають як тримати світову спільноту на уваги до України ,трамп в них на підхваті ... зеленський віддає теріторію кремлю ,і на цьому його шобла з ним ,заробляє ...
показати весь коментар
20.05.2025 12:38 Відповісти
Яким чином? Буде уві сні являтися? Прямо як казала Піфія Гераклу: "Бережись підступу від мерця".
показати весь коментар
20.05.2025 12:46 Відповісти
https://x.com/LdMila810824

Людмила @LdMila810824



https://x.com/LdMila810824/status/1924547074013495673

Як страшно , що світ став заручником у старих , тупих , жадібних маразматиків
показати весь коментар
20.05.2025 13:03 Відповісти
 
 