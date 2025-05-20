УКР
Китай заявив про підтримку прямого діалогу між Росією та Україною, - МЗС країни

Китай посилив контроль над експортом товарів подвійного використання

Китай підтримує прямий діалог між Росією та Україною як шлях до врегулювання війни.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нінг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian

"Китай виступає за політичне рішення кризи і підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - сказала вона. За її словами, Пекін сподівається, що "зацікавлені сторони продовжуватимуть роботу над діалогом та переговорами, аби досягнути чесної, справедливої і міцної мирної угоди, прийнятної для всіх сторін".

Ця заява пролунала на тлі телефонних переговорів президента США з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Після розмови з Путіним Дональд Трамп заявив, що Росія і Україна "негайно почнуть переговори про припинення вогню".

Як зазначається, раніше Україна намагалася обговорити 30-денне припинення вогню під час зустрічі з російською делегацією в Туреччині, але тоді Москва не дала жодного сигналу про готовність до компромісу.

У Міністерстві закордонних справ України неодноразово зазначали, що вітають участь Китаю та Бразилії у міжнародному тиску на Росію з метою зупинити бойові дії. Водночас Китай за понад три роки повномасштабної війни не вийшов за межі загальних заяв про підтримку миру. Ба більше, за даними різних джерел, окремі громадяни КНР беруть участь у бойових діях на боці Росії.

Червоносракі комуняки ПНХ.
20.05.2025 12:51 Відповісти
бойтесь китайцев, дары приносящих.
20.05.2025 12:53 Відповісти
КНР пропонує погодитися на найшвидшу капітуляцію? У трампа те саме у голові,бо ми ж бачимо у рф вимог дюжина але головна це визнати поразку з відповідною втратою суб'єктності.
20.05.2025 13:06 Відповісти
Гниды узкоглазые,без их одобрения не то что корейцы бы не появились на Курщине так ни один снаряд ни ракета не была бы продана собакаедами..
