Росія не демонструє серйозних намірів до мирного врегулювання, слід посилити оборонну підтримку України, - міністр оборони Швеції Йонсон

Україна має вести переговори з позиції сили, необхідно збільшувати військову підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ та міністрів оборони заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Що ж, здається досить очевидним, що з російського боку бракує серйозних намірів брати участь у переговорах. Наша позиція добре відома. Ми зосереджуємося на наданні більшої кількості оборонного обладнання та військової підтримки Україні, щоб вони могли вести переговори з позиції сили. Таким чином, ми забезпечуємо мир, який буде вигідним для України, довгостроковим і тривалим", - сказав міністр.

При цьому очільник оборонного відомства Швеції наголосив на важливості посилення тиску на Росію, передусім санкційного.

"Ми також хочемо посилити підтримку України. Як ви, можливо, знаєте, ми прискорили нашу підтримку Україні, і, таким чином, лише на 2025 рік ми надали українцям військову підтримку на 3 млрд дол., а загалом — близько 8 млрд", - додав він.

Йонсон також підкреслив, що саме Україна має вирішувати, коли й на яких умовах буде досягнуто стійкого та справедливого миру.

"Наша позиція полягає в тому, щоб підтримувати Україну та зробити їх якомога сильнішими для цих переговорів, і, звісно, це залежить від українців. Усі хочуть миру, але ніхто - більше, ніж український народ. Але ми мусимо забезпечити справедливий, чесний і тривалий мир у цьому плані", - сказав він.

Стосовно сьогоднішньої зустрічі у Брюсселі, то Йонсон вказав на те, що одним з питань зустрічі буде реалізація ініціативи щодо надання Україні двох мільйонів артилерійських снарядів. Інше важливе обговорення стосуватиметься розвитку Місії ЄС з військової допомоги на підтримку України та посилення підготовки українських військових.