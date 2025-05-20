УКР
МЗС РФ заявило про готовність до переговорів із Україною щодо мирної угоди

захарова

Росія готова до продовження контактів із Києвом для врегулювання війни.

Про це заявила у вівторок офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Москва пропонує Україні попрацювати над меморандумом про майбутню мирну угоду.

Захарова стверджує, що ключовими елементами домовленостей мають стати узгодження принципів врегулювання, визначення термінів підписання мирної угоди, можливе припинення вогню на певний період, а також інші "параметри політичного вирішення конфлікту".

Вона зазначила, що перед цим відбувся "відкритий обмін думками" між лідерами Росії та США щодо ситуації навколо України. Захарова наголосила, що російська сторона прагне "остаточного і справедливого врегулювання кризи" та "ніколи не відмовлялася від переговорів".

Окремо вона згадала, що російський підхід до переговорів "знайшов повне розуміння" з боку президента США Дональда Трампа. "Тепер, відповідно, сюжет за Києвом, для нього настає важливий момент для прийняття рішень, враховуючи ті історичні та суперечливі заяви, кроки та дії, які ми спостерігали в ці дні і весь цей час", - підсумувала Захарова.

+39
20.05.2025 14:56 Відповісти
+31
Справедливий мир це кордони 1991-го року та виплата репарацій кацапами. Крапка!
20.05.2025 15:01 Відповісти
+26
20.05.2025 15:01 Відповісти
ПНХ.
20.05.2025 14:56 Відповісти
20.05.2025 14:56 Відповісти
ну і не пройшло 10 годин ...як кремль рятує себе з зеленським ,бо ще треба багато відхапати української теріторії , та і репарації треба аналювати ,а без 🤡 ,ну ніяк ...
20.05.2025 14:58 Відповісти
Не буде ніякої мирної угоди поки не буде деокупована уся українська територія!
20.05.2025 14:59 Відповісти
Воно так просто все відвойовувати, сидячи за кордоном, чи не так? Бойовий диван вже підготував, воїн мамкін?
20.05.2025 18:59 Відповісти
Справедливий мир це кордони 1991-го року та виплата репарацій кацапами. Крапка!
20.05.2025 15:01 Відповісти
Тогда в окоп давай,за кордони. Диванный воин.
20.05.2025 15:03 Відповісти
Ти вже в окопі? Чи розробляєш гузно в очікуванні братушок?...
20.05.2025 15:09 Відповісти
Пішов кацапсячий вилупок за своїм крейсером
20.05.2025 15:15 Відповісти
Кацап?
20.05.2025 15:30 Відповісти
а ти кугут звідки пишеш?
20.05.2025 16:06 Відповісти
Ти кацапсьська підстилка хоч би мовчало смердить парашою
20.05.2025 20:18 Відповісти
Зупинка бусіка до тцк знайти не можеш ?
20.05.2025 15:51 Відповісти
20.05.2025 15:01 Відповісти
Аби це ще не заважало нам запускати дрони... Так ні ж, заважає. Тільки пусти - одразу рудий мародер звинуватить у зриві мірного процєсса. От росії - інша справа, їй можна, її рудий мародер не помічає.
20.05.2025 15:04 Відповісти
20.05.2025 15:11 Відповісти
Чергова маячня рашиських виродків ,виконайте ті рашиські забаганки ,а війна і далі буде тривати ,жодному слову цих варварів не можна вірити ,припинення війни залежить від одного недоноска.
20.05.2025 15:17 Відповісти
Орда - это не страна и не государство: это варварская Орда, у которой нет ни юридических ни моральных норм. ПНХ.
20.05.2025 15:24 Відповісти
визначення термінів підписання мирної угоди, можливе припинення вогню на певний період---ідеш накуй не на певний період а на постійній основі.навіть після повної деокупаціїУкраїни...
20.05.2025 15:39 Відповісти
«Если русские заговорили о переговорах, будьте начеку, они готовят подлость!»
Бисмарк
20.05.2025 15:44 Відповісти
Тільки в присутності свідків, третьої сторони, Британії, Данії, Швеції, Германії...
20.05.2025 15:52 Відповісти
Саме конкретне свідчення гри рудого з моллю в два паси, щоб виставити Україною винною в зриві переговорів. Зараз руда потвора почне верещати: путін хоче миру, а Україна не хоче, тому я виходжу з перемовин.
20.05.2025 16:23 Відповісти
А де тоді був меморандум про початок війни?
20.05.2025 16:27 Відповісти
ПНХ алкоголічка!!!!
20.05.2025 16:29 Відповісти
Срамными вонючими устами вокзальной алкоголички Моцковия заявляет о готовности обсудить "мирное соглашение"...

Очень авторитетная заявляльщица с мордой спившейся вокзальной шлюхи...
20.05.2025 19:19 Відповісти
Птн пнх.
20.05.2025 16:43 Відповісти
Меморандум.....десь вже колись був якийсь великий "меморандум"...щось з ядерною зброєю ....
20.05.2025 17:15 Відповісти
30-денне перемир'я, а потім, що. Знову війна.
20.05.2025 18:06 Відповісти
Жодного перемирʼя не буде ,
це вже видно по тому , як цілодобово кацапи луплять
по Украіні шахедами та КАБАМИ !!
20.05.2025 18:12 Відповісти
Брехлива алкашка та кремлівськивй узурпатор ху@ло ,
знову тягнуть час , щоби побільше знищити наших територій
і вбити наших мирних жителів !
Це називається залякуванням і терором в нашій краіні !!
20.05.2025 18:08 Відповісти
Бородай, депутат госдури, которий приймав участь в окупації території України чітко розказує в своєму інтерв'ю ценртальному телеканалу, що задача рашки цілеспрямовано, кусок за куском окупувати всю Україну, використовувати всілякі перемир'я, якщо не вийшло перемогти нахрапом.
Він відверто розказує, що рашка на цій війні попутно вирішує задачу ліквідації біосміття зі своєї території. В цьому інтерв'ю він цинічно все розклав по поличках. Якщо в когось з'явилася хибна думка, що ось зараз підпишимо перемир'я чи якмйсь мир,то послухайте цього діяча.
https://youtu.be/qc4vTxzoamU?si=xu9-agIsy015L1Zp
"Мы не ждали такого отпора в Украине! Не можем достичь целей СВО" Депутат Госдумы о провале путина".
20.05.2025 18:58 Відповісти
Результатом мирних зелених переговорів стане заборона на застосування дронів, або ще якась зелена дичина. Я б зеленському не довірив гроші в магазин за хлібом сходити, не те, що переговори. Воно або гроші проібе, або переплутає і замість хліба ділдо собі купить.
20.05.2025 19:49 Відповісти
Make Chad Great Again!
20.05.2025 21:13 Відповісти
чума ця каже що прагне справедливого миру... то це те саме, що Гітлер хотів зі всім світом справедливого існування......
21.05.2025 12:36 Відповісти
 
 