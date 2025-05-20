МЗС РФ заявило про готовність до переговорів із Україною щодо мирної угоди

Росія готова до продовження контактів із Києвом для врегулювання війни.

Про це заявила у вівторок офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Москва пропонує Україні попрацювати над меморандумом про майбутню мирну угоду.

Захарова стверджує, що ключовими елементами домовленостей мають стати узгодження принципів врегулювання, визначення термінів підписання мирної угоди, можливе припинення вогню на певний період, а також інші "параметри політичного вирішення конфлікту".

Вона зазначила, що перед цим відбувся "відкритий обмін думками" між лідерами Росії та США щодо ситуації навколо України. Захарова наголосила, що російська сторона прагне "остаточного і справедливого врегулювання кризи" та "ніколи не відмовлялася від переговорів".

Окремо вона згадала, що російський підхід до переговорів "знайшов повне розуміння" з боку президента США Дональда Трампа. "Тепер, відповідно, сюжет за Києвом, для нього настає важливий момент для прийняття рішень, враховуючи ті історичні та суперечливі заяви, кроки та дії, які ми спостерігали в ці дні і весь цей час", - підсумувала Захарова.

