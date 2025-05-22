УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9444 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
734 14

Росія ніби хоче переговорів, але робить все, щоб уникнути мирного рішення, - МЗС Франції

речник МЗС Франції Крістоф Лемуен

Росія поводиться лицемірно і намагається виграти час, нібито показуючи готовність до переговорів.

Про це завив речник МЗС Франції Крістоф Лемуен, повідомляє Цензор.НЕТ із поиланням на Укрінформ.

"З боку росіян ми чуємо досить лицемірну мову, оскільки Росія ніби хоче переговорів, але насправді робить все, щоб уникнути мирного рішення. Насправді вона намагається виграти час і виграє його, продовжуючи війну", - зазначив Лемуен.

За його словами, саме в таку логіку вписується відмова глави Кремля Володимира Путіна від переговорів у Стамбулі, коли він надіслав делегацію низького рівня.

"З американського боку є бажання швидко досягти перемир'я, і з цим питанням згодні європейці, українці теж, я думаю. Однак потрібно припинити цю війну і перейти до фази, коли ми зможемо спочатку укласти перемир'я, а потім розпочати переговори про мир із стабільними і довготривалими гарантіями", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лекорню закликав ЄС посилити ЗСУ на тлі заяв РФ про "демілітаризацію" України: Важливо допомагати в довгостроковій перспективі

Лемуен також нагадав, що французьке дипломатичне відомство буде і надалі робити все, щоби уникнути трьох "пасток" від РФ в потенційному переговорному процесі.

"По-перше, не можна вести переговори під бомбами, тож ми маємо дуже чітку послідовність дій: спочатку ми маємо домогтися припинення вогню. По-друге, не може бути демілітаризації України, тому українська армія повинна залишатися сильною. І що найголовніше, оскільки це, здається, умови, які висуває Путін, санкції не можуть бути скасовані до початку переговорів", - пояснив Лемуен.

Речник МЗС Франції підкреслив, що якщо у конструктивний діалог щодо плану миру вступити не вдасться, то тиск на Росію посилюватимуть за допомогою масштабних санкцій.

Також читайте: МЗС РФ заявило про готовність до переговорів із Україною щодо мирної угоди

Автор: 

росія (65800) Франція (3096) переговори з Росією (1229)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Французи і спостережливі, і кмітливі!
Я у захваті!
показати весь коментар
22.05.2025 20:16
+1
ніби хоче, ніби перемовин, ніби безумовних, але ніби є умови...
показати весь коментар
22.05.2025 20:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Французи і спостережливі, і кмітливі!
Я у захваті!
показати весь коментар
22.05.2025 20:16 Відповісти
то, ви ще не розібрались?
от, жеж, ***.....
показати весь коментар
22.05.2025 20:20 Відповісти
досить вже п...здіти, вводьте ті "страшні" санкції.
показати весь коментар
22.05.2025 20:22 Відповісти
Дякуєм, капітан очевидність. Факт констатував. Що далі? Може щось робитимем?
показати весь коментар
22.05.2025 20:22 Відповісти
А ви шо, тільки роздуплились?
показати весь коментар
22.05.2025 20:24 Відповісти
Для кого цей меседж, якщо не секрет?
показати весь коментар
22.05.2025 20:24 Відповісти
Да пішли ви всі накуй зі своїми фазами...
показати весь коментар
22.05.2025 20:25 Відповісти
Поясніть Крістофу, що перемовини з сараною - це дурна справа.
показати весь коментар
22.05.2025 20:26 Відповісти
ніби хоче, ніби перемовин, ніби безумовних, але ніби є умови...
показати весь коментар
22.05.2025 20:28 Відповісти
а вы им Шампань отдайте, они сговорчивее будут....
показати весь коментар
22.05.2025 20:32 Відповісти
''якщо у конструктивний діалог щодо плану миру вступити не вдасться, то тиск на Росію посилюватимуть за допомогою масштабних санкцій''... Представляю как тешится ху@ло слушая такие заявы от европейских импотентов
показати весь коментар
22.05.2025 20:49 Відповісти
"...але ми й надалі будемо грати у цю гру, роблячи вигляд, що нічого не розуміємо" - продовжив подумки Лемуен, витер скупу сльозу та й пішов жерти фуагра
показати весь коментар
22.05.2025 22:48 Відповісти
 
 