Росія ніби хоче переговорів, але робить все, щоб уникнути мирного рішення, - МЗС Франції

Росія поводиться лицемірно і намагається виграти час, нібито показуючи готовність до переговорів.

Про це завив речник МЗС Франції Крістоф Лемуен, повідомляє Цензор.НЕТ із поиланням на Укрінформ.

"З боку росіян ми чуємо досить лицемірну мову, оскільки Росія ніби хоче переговорів, але насправді робить все, щоб уникнути мирного рішення. Насправді вона намагається виграти час і виграє його, продовжуючи війну", - зазначив Лемуен.

За його словами, саме в таку логіку вписується відмова глави Кремля Володимира Путіна від переговорів у Стамбулі, коли він надіслав делегацію низького рівня.

"З американського боку є бажання швидко досягти перемир'я, і з цим питанням згодні європейці, українці теж, я думаю. Однак потрібно припинити цю війну і перейти до фази, коли ми зможемо спочатку укласти перемир'я, а потім розпочати переговори про мир із стабільними і довготривалими гарантіями", - пояснив він.

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Лемуен також нагадав, що французьке дипломатичне відомство буде і надалі робити все, щоби уникнути трьох "пасток" від РФ в потенційному переговорному процесі.

"По-перше, не можна вести переговори під бомбами, тож ми маємо дуже чітку послідовність дій: спочатку ми маємо домогтися припинення вогню. По-друге, не може бути демілітаризації України, тому українська армія повинна залишатися сильною. І що найголовніше, оскільки це, здається, умови, які висуває Путін, санкції не можуть бути скасовані до початку переговорів", - пояснив Лемуен.

Речник МЗС Франції підкреслив, що якщо у конструктивний діалог щодо плану миру вступити не вдасться, то тиск на Росію посилюватимуть за допомогою масштабних санкцій.

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