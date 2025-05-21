РУС
"Технические" переговоры о прекращении огня в Украине, вероятно, состоятся на следующей неделе в Ватикане, - Стубб

Александр Стубб

Переговоры технического уровня по прекращению огня в Украине могут пройти в Ватикане на следующей неделе.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует", - отметил Стубб.

Он также рассказал, что переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе.

По мнению Стубба, ситуация складывается удачно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном установлении мира.

Читайте: Трамп после разговора с Путиным отказался от своего призыва к прекращению огня в Украине, - Bild

Ватикан (217) переговоры с Россией (1304) Стубб Александр (110) война в Украине (5823) прекращения огня (332)
Топ комментарии
+4
США вже ніякої участі не бере бо трумп сдувся а коняка ********** сказала своїм смердячим ротом що перемир'я ніякого не буде.
21.05.2025 19:06 Ответить
+3
в принципі, можна подаватися на книгу гіннеса - всі 4 роки війни щоденно якісь мутні типи намагаються вмовити Україну здатися.
21.05.2025 19:05 Ответить
+2
21.05.2025 19:03 Ответить
21.05.2025 19:03 Ответить
в принципі, можна подаватися на книгу гіннеса - всі 4 роки війни щоденно якісь мутні типи намагаються вмовити Україну здатися.
21.05.2025 19:05 Ответить
США вже ніякої участі не бере бо трумп сдувся а коняка ********** сказала своїм смердячим ротом що перемир'я ніякого не буде.
21.05.2025 19:06 Ответить
потрібно використати досвід РФ та використати час на всі всі технічні переговори максимально на допомогу в поставках озброєння в Україну. Час висловлювати "обеспокоєність" давно вже для Європи пройшов.
21.05.2025 19:08 Ответить
Знову перагавори? Це знову нам чекати масованого обстрілу тому що хтось знову хоче поговорити з людоїдами
21.05.2025 19:11 Ответить
НЕ ПРОСТО НЕ....РФ розуміє лише силу
21.05.2025 19:11 Ответить
Скількі вам ще потрібно часу щоб зрозуміти, що московити не пійдуть умови припинення вогню без виконная їх умов ?
21.05.2025 19:12 Ответить
поки ці зрозуміють, то їх каденція закінчиться, на їх місце прийдуть інші, яким буде потрібно стільки ж часу.
21.05.2025 19:16 Ответить
Не обрибло пиз-іти?
21.05.2025 19:15 Ответить
Увесь світ став їбонутий на усю голову,на жаль вакцини від цього немає.
21.05.2025 19:21 Ответить
И они ни к чему не приведут!
21.05.2025 19:43 Ответить
Чергові переговори про переговори
21.05.2025 22:29 Ответить
 
 