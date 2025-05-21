"Технические" переговоры о прекращении огня в Украине, вероятно, состоятся на следующей неделе в Ватикане, - Стубб
Переговоры технического уровня по прекращению огня в Украине могут пройти в Ватикане на следующей неделе.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.
"Посредников стало больше: раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует", - отметил Стубб.
Он также рассказал, что переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане на следующей неделе.
По мнению Стубба, ситуация складывается удачно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном установлении мира.
