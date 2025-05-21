УКР
Новини Переговори про припинення вогню
"Технічні" переговори щодо припинення вогню в Україні ймовірно відбудуться наступного тижня у Ватикані, - Стубб

Александр Стубб

Переговори технічного рівня щодо припинення вогню в Україні можуть пройти у Ватикані наступного тижня.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

"Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь", - зазначив Стубб.

Він також розповів, що переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.

На думку Стубба, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру.

Читайте: Трамп після розмови з Путіним відмовився від свого заклику до припинення вогню в Україні, - Bild

Ватикан (170) переговори з Росією (1421) Стубб Александр (112) війна в Україні (5863) припинення вогню (331)
США вже ніякої участі не бере бо трумп сдувся а коняка ********** сказала своїм смердячим ротом що перемир'я ніякого не буде.
21.05.2025 19:06 Відповісти
в принципі, можна подаватися на книгу гіннеса - всі 4 роки війни щоденно якісь мутні типи намагаються вмовити Україну здатися.
21.05.2025 19:05 Відповісти
21.05.2025 19:03 Відповісти
