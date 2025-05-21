"Технічні" переговори щодо припинення вогню в Україні ймовірно відбудуться наступного тижня у Ватикані, - Стубб
Переговори технічного рівня щодо припинення вогню в Україні можуть пройти у Ватикані наступного тижня.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
"Посередників побільшало: раніше лише США виступали у цій ролі, тепер і Європа бере участь", - зазначив Стубб.
Він також розповів, що переговори на технічному рівні, ймовірно, продовжаться у Ватикані наступного тижня.
На думку Стубба, ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру.
