Ватикан хранит молчание о возможных переговорах Украины и РФ, — Reuters
Папа Лев XIV, вероятнее всего, предложил провести мирные переговоры между РФ и Украиной в Ватикане - но ни он сам, ни чиновники Святого Престола публично не говорили об этом, что делает их перспективы неопределенными.
Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Как отмечает агентство, Ватикан не делал никаких публичных заявлений по этому вопросу с тех пор, как президент США Дональд Трамп впервые предложил идею проведения в Ватикане переговоров о прекращении огня в рамках войны РФ против Украины - после телефонного разговора с диктатором Владимиром Путиным 19 мая.
20 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что понтифик подтвердил свою готовность провести переговоры, но в пресс-службе Ватикана отказалась комментировать эту информацию.
Как пишет Reuters, официальные лица Ватикана были немногословны и не сообщают о том, как они видят возможные переговоры между Россией и Украиной.
Один из чиновников, который говорил с изданием на условиях анонимности без разрешения Святого Престола, сказал, что Ватикан в целом придерживается политики открытости к проведению переговоров о прекращении любого глобального конфликта, но при этом старается не показывать, что слишком стремится сделать шаг вперед, - "чтобы не показаться предвзятым к одной из воюющих сторон".
Как отметили в Reuters, Ватикан, который имеет посольства во многих мировых столицах, часто выступает в роли посредника в конфликтах, но обычно предпочитает избегать освещения в прессе и действует за кулисами.
Існує приказка, що розмір майна Католицької Церкви - це одна з таємниць віри, секрет, що століттями охороняється від сторонніх.
Насправді ж, з початку свого понтифікату Папа Франциск, який помер 21 квітня, докладав зусиль, щоб зробити рахунки Ватикану більш прозорими. Він змінив та впорядкував апарат Ватикану і ці зміни вплинули на Церкву в цілому.
Так, у 2021-му році вперше публічно з'явився фінансовий звіт адміністрації майна Апостольської Столиці (APSA). Ця практика триває й донині.
Згідно з останнім звітом за 2023 рік, опублікованим минулого року, загальний прибуток Церкви склав понад 52 млн доларів.
Чиста вартість активів не розголошується, але, за останніми відомими даними, це майже 1 мільярд доларів. У цю суму входять усі активи, що перебувають під управлінням Банку Ватикану, за винятком нерухомості, земельних ділянок та інших активів.
Річ у тім, що фінанси Церкви децентралізовані, і кожна єпархія у світі розпоряджається своїм бюджетом самостійно. На практиці це означає, що загальна сума ще більша і, можливо, взагалі не піддається підрахунку.
"Оцінити статки всієї Католицької Церкви практично неможливо", - стверджує Фернандо Альтмеєр-молодший, професор факультету соціальних наук Папського католицького університету Сан-Паулу (PUC-SP).
У будь-якому випадку, експерти оцінюють її багатство в мільярди доларів. Церква, наприклад, вважається одним із найбільших землевласників у світі.
За оцінками паризького Інституту вивчення релігій та секуляризму (IREL), їй належить від 71 до 81 мільйона гектарів. Це включає такі об'єкти, як церкви, школи, лікарні, монастирі, а також сільську та міську нерухомість.
До цього, як зазначають історики, християни жили скромно та проводили богослужіння у своїх домівках, здебільшого досить скромних, або в катакомбах.
Тоді встановився механізм пожертв в обмін на щось, зокрема за утвердження Церкви на певній території.
Це тривало доти, доки у XVIII столітті не виникла Папська держава - територія на Апеннінському півострові, що функціонувала як політико-релігійне утворення під владою Папи Римського. Тоді ж католицька ієрархія перетворилася на цивільну владу, ставши загальновизнаним союзником найбагатших родин Європи.
Хоча Церква процвітала не завжди, можна з упевненістю сказати, що своїм статкам вона завдячує пожертвам вірян та людей, зацікавлених у її політичному та соціальному впливі.
Сьогодні, у XXI столітті, до цього додається її культурна спадщина, що включає неоціненні витвори мистецтва, музеї, які за гроші щорічно відвідують мільйони людей, та інвестиції на фінансовому ринку - сфері, яка стала епіцентром численних великих скандалів.
"Ісус говорить, що не можна служити двом господарям: Богу і багатству. І коли нас судитимуть на Страшному суді, враховуватиметься наша близькість до бідності. Бідність віддаляє нас від ідолопоклонства і відкриває нам двері до Провидіння".
І на завершення додав: "Гроші - це завжди зрада".