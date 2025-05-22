Ватикан хранит молчание о возможных переговорах Украины и РФ, — Reuters

Папа Лев XIV, вероятнее всего, предложил провести мирные переговоры между РФ и Украиной в Ватикане - но ни он сам, ни чиновники Святого Престола публично не говорили об этом, что делает их перспективы неопределенными.

Об этом сообщает Reuters

Как отмечает агентство, Ватикан не делал никаких публичных заявлений по этому вопросу с тех пор, как президент США Дональд Трамп впервые предложил идею проведения в Ватикане переговоров о прекращении огня в рамках войны РФ против Украины - после телефонного разговора с диктатором Владимиром Путиным 19 мая.

20 мая премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что понтифик подтвердил свою готовность провести переговоры, но в пресс-службе Ватикана отказалась комментировать эту информацию.

Как пишет Reuters, официальные лица Ватикана были немногословны и не сообщают о том, как они видят возможные переговоры между Россией и Украиной.

Один из чиновников, который говорил с изданием на условиях анонимности без разрешения Святого Престола, сказал, что Ватикан в целом придерживается политики открытости к проведению переговоров о прекращении любого глобального конфликта, но при этом старается не показывать, что слишком стремится сделать шаг вперед, - "чтобы не показаться предвзятым к одной из воюющих сторон".

Как отметили в Reuters, Ватикан, который имеет посольства во многих мировых столицах, часто выступает в роли посредника в конфликтах, но обычно предпочитает избегать освещения в прессе и действует за кулисами.

