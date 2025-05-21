Ватикан зберігає мовчання про можливі переговори України та РФ, — Reuters

Папа Лев XIV, найімовірніше, запропонував провести мирні переговори між РФ і Україною у Ватикані — але ні він сам, ні чиновники Святого Престолу публічно не говорили про це, що робить їхні перспективи невизначеними.

Як зазначає агентство, Ватикан не робив жодних публічних заяв щодо цього питання відтоді, як президент США Дональд Трамп уперше запропонував ідею проведення у Ватикані перемовин щодо припинення вогню в рамках війни РФ проти України — після телефонної розмови з диктатором Володимиром Путіним 19 травня.

20 травня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила, що понтифік підтвердив свою готовність провести переговори, але у пресслужбі Ватикану відмовилася коментувати цю інформацію.

Як пише Reuters, офіційні особи Ватикану були небагатослівні та не повідомляють про те, як вони бачать можливі переговори між Росією та Україною.

Один із чиновників, який говорив із виданням на умовах анонімності без дозволу Святого Престолу, сказав, що Ватикан загалом дотримується політики відкритості до проведення перемовин щодо припинення будь-якого глобального конфлікту, але водночас намагається не показувати, що надто прагне зробити крок уперед, — "щоб не видатися упередженим до однієї зі сторін, що воюють".

Як зазначили в Reuters, Ватикан, який має посольства в багатьох світових столицях, часто виступає в ролі посередника в конфліктах, але зазвичай вважає за краще уникати висвітлення в пресі і діє за лаштунками.

