Ватикан зберігає мовчання про можливі переговори України та РФ, — Reuters
Папа Лев XIV, найімовірніше, запропонував провести мирні переговори між РФ і Україною у Ватикані — але ні він сам, ні чиновники Святого Престолу публічно не говорили про це, що робить їхні перспективи невизначеними.
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.
Як зазначає агентство, Ватикан не робив жодних публічних заяв щодо цього питання відтоді, як президент США Дональд Трамп уперше запропонував ідею проведення у Ватикані перемовин щодо припинення вогню в рамках війни РФ проти України — після телефонної розмови з диктатором Володимиром Путіним 19 травня.
20 травня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила, що понтифік підтвердив свою готовність провести переговори, але у пресслужбі Ватикану відмовилася коментувати цю інформацію.
Як пише Reuters, офіційні особи Ватикану були небагатослівні та не повідомляють про те, як вони бачать можливі переговори між Росією та Україною.
Один із чиновників, який говорив із виданням на умовах анонімності без дозволу Святого Престолу, сказав, що Ватикан загалом дотримується політики відкритості до проведення перемовин щодо припинення будь-якого глобального конфлікту, але водночас намагається не показувати, що надто прагне зробити крок уперед, — "щоб не видатися упередженим до однієї зі сторін, що воюють".
Як зазначили в Reuters, Ватикан, який має посольства в багатьох світових столицях, часто виступає в ролі посередника в конфліктах, але зазвичай вважає за краще уникати висвітлення в пресі і діє за лаштунками.
Існує приказка, що розмір майна Католицької Церкви - це одна з таємниць віри, секрет, що століттями охороняється від сторонніх.
Насправді ж, з початку свого понтифікату Папа Франциск, який помер 21 квітня, докладав зусиль, щоб зробити рахунки Ватикану більш прозорими. Він змінив та впорядкував апарат Ватикану і ці зміни вплинули на Церкву в цілому.
Так, у 2021-му році вперше публічно з'явився фінансовий звіт адміністрації майна Апостольської Столиці (APSA). Ця практика триває й донині.
Згідно з останнім звітом за 2023 рік, опублікованим минулого року, загальний прибуток Церкви склав понад 52 млн доларів.
Чиста вартість активів не розголошується, але, за останніми відомими даними, це майже 1 мільярд доларів. У цю суму входять усі активи, що перебувають під управлінням Банку Ватикану, за винятком нерухомості, земельних ділянок та інших активів.
Річ у тім, що фінанси Церкви децентралізовані, і кожна єпархія у світі розпоряджається своїм бюджетом самостійно. На практиці це означає, що загальна сума ще більша і, можливо, взагалі не піддається підрахунку.
"Оцінити статки всієї Католицької Церкви практично неможливо", - стверджує Фернандо Альтмеєр-молодший, професор факультету соціальних наук Папського католицького університету Сан-Паулу (PUC-SP).
У будь-якому випадку, експерти оцінюють її багатство в мільярди доларів. Церква, наприклад, вважається одним із найбільших землевласників у світі.
За оцінками паризького Інституту вивчення релігій та секуляризму (IREL), їй належить від 71 до 81 мільйона гектарів. Це включає такі об'єкти, як церкви, школи, лікарні, монастирі, а також сільську та міську нерухомість.
До цього, як зазначають історики, християни жили скромно та проводили богослужіння у своїх домівках, здебільшого досить скромних, або в катакомбах.
Тоді встановився механізм пожертв в обмін на щось, зокрема за утвердження Церкви на певній території.
Це тривало доти, доки у XVIII столітті не виникла Папська держава - територія на Апеннінському півострові, що функціонувала як політико-релігійне утворення під владою Папи Римського. Тоді ж католицька ієрархія перетворилася на цивільну владу, ставши загальновизнаним союзником найбагатших родин Європи.
Хоча Церква процвітала не завжди, можна з упевненістю сказати, що своїм статкам вона завдячує пожертвам вірян та людей, зацікавлених у її політичному та соціальному впливі.
Сьогодні, у XXI столітті, до цього додається її культурна спадщина, що включає неоціненні витвори мистецтва, музеї, які за гроші щорічно відвідують мільйони людей, та інвестиції на фінансовому ринку - сфері, яка стала епіцентром численних великих скандалів.
"Ісус говорить, що не можна служити двом господарям: Богу і багатству. І коли нас судитимуть на Страшному суді, враховуватиметься наша близькість до бідності. Бідність віддаляє нас від ідолопоклонства і відкриває нам двері до Провидіння".
І на завершення додав: "Гроші - це завжди зрада".