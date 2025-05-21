УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4174 відвідувача онлайн
Новини Переговори України та РФ у Ватикані
1 098 9

Ватикан зберігає мовчання про можливі переговори України та РФ, — Reuters

ватикан

Папа Лев XIV, найімовірніше, запропонував провести мирні переговори між РФ і Україною у Ватикані — але ні він сам, ні чиновники Святого Престолу публічно не говорили про це, що робить їхні перспективи невизначеними.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

Як зазначає агентство, Ватикан не робив жодних публічних заяв щодо цього питання відтоді, як президент США Дональд Трамп уперше запропонував ідею проведення у Ватикані перемовин щодо припинення вогню в рамках війни РФ проти України — після телефонної розмови з диктатором Володимиром Путіним 19 травня.

20 травня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила, що понтифік підтвердив свою готовність провести переговори, але у пресслужбі Ватикану відмовилася коментувати цю інформацію.

Як пише Reuters, офіційні особи Ватикану були небагатослівні та не повідомляють про те, як вони бачать можливі переговори між Росією та Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський після зустрічі з Папою Левом XІV: Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для переговорів між Україною та РФ. ФОТОрепортаж

Один із чиновників, який говорив із виданням на умовах анонімності без дозволу Святого Престолу, сказав, що Ватикан загалом дотримується політики відкритості до проведення перемовин щодо припинення будь-якого глобального конфлікту, але водночас намагається не показувати, що надто прагне зробити крок уперед, — "щоб не видатися упередженим до однієї зі сторін, що воюють".

Як зазначили в Reuters, Ватикан, який має посольства в багатьох світових столицях, часто виступає в ролі посередника в конфліктах, але зазвичай вважає за краще уникати висвітлення в пресі і діє за лаштунками.

Також читайте: Не отримували від Ватикану конкретних пропозицій щодо переговорів з Україною. Рішення ще не ухвалювалося, - Пєсков

Автор: 

Ватикан (170) переговори з Росією (1421) Папа Римський Лев 14 (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ТА позортесь уже всі. Кого ще Москва не обісцяла?
показати весь коментар
22.05.2025 00:26 Відповісти
Тому що - Silentium est aurum !
показати весь коментар
22.05.2025 00:32 Відповісти
BBC
Існує приказка, що розмір майна Католицької Церкви - це одна з таємниць віри, секрет, що століттями охороняється від сторонніх.

Насправді ж, з початку свого понтифікату Папа Франциск, який помер 21 квітня, докладав зусиль, щоб зробити рахунки Ватикану більш прозорими. Він змінив та впорядкував апарат Ватикану і ці зміни вплинули на Церкву в цілому.

Так, у 2021-му році вперше публічно з'явився фінансовий звіт адміністрації майна Апостольської Столиці (APSA). Ця практика триває й донині.
Згідно з останнім звітом за 2023 рік, опублікованим минулого року, загальний прибуток Церкви склав понад 52 млн доларів.
Чиста вартість активів не розголошується, але, за останніми відомими даними, це майже 1 мільярд доларів. У цю суму входять усі активи, що перебувають під управлінням Банку Ватикану, за винятком нерухомості, земельних ділянок та інших активів.
показати весь коментар
22.05.2025 00:38 Відповісти
Важливо зазначити, що всі ці цифри стосуються лише економіки Ватикану.

Річ у тім, що фінанси Церкви децентралізовані, і кожна єпархія у світі розпоряджається своїм бюджетом самостійно. На практиці це означає, що загальна сума ще більша і, можливо, взагалі не піддається підрахунку.

"Оцінити статки всієї Католицької Церкви практично неможливо", - стверджує Фернандо Альтмеєр-молодший, професор факультету соціальних наук Папського католицького університету Сан-Паулу (PUC-SP).

У будь-якому випадку, експерти оцінюють її багатство в мільярди доларів. Церква, наприклад, вважається одним із найбільших землевласників у світі.

За оцінками паризького Інституту вивчення релігій та секуляризму (IREL), їй належить від 71 до 81 мільйона гектарів. Це включає такі об'єкти, як церкви, школи, лікарні, монастирі, а також сільську та міську нерухомість.
показати весь коментар
22.05.2025 00:39 Відповісти
Церква почала накопичувати майно та багатство з IV століття, коли імператор Костянтин (272-337 рр. н. е.) зробив християнство офіційною релігією Римської імперії.

До цього, як зазначають історики, християни жили скромно та проводили богослужіння у своїх домівках, здебільшого досить скромних, або в катакомбах.
показати весь коментар
22.05.2025 00:40 Відповісти
Костянтин та багато інших правителів Римської імперії жертвували Церкві палаци, величезні маєтки і навіть термальні купальні, а також неймовірну кількість золота та срібла.

Тоді встановився механізм пожертв в обмін на щось, зокрема за утвердження Церкви на певній території.

Це тривало доти, доки у XVIII столітті не виникла Папська держава - територія на Апеннінському півострові, що функціонувала як політико-релігійне утворення під владою Папи Римського. Тоді ж католицька ієрархія перетворилася на цивільну владу, ставши загальновизнаним союзником найбагатших родин Європи.

Хоча Церква процвітала не завжди, можна з упевненістю сказати, що своїм статкам вона завдячує пожертвам вірян та людей, зацікавлених у її політичному та соціальному впливі.

Сьогодні, у XXI столітті, до цього додається її культурна спадщина, що включає неоціненні витвори мистецтва, музеї, які за гроші щорічно відвідують мільйони людей, та інвестиції на фінансовому ринку - сфері, яка стала епіцентром численних великих скандалів.
показати весь коментар
22.05.2025 00:41 Відповісти
Відповідаючи на питання про багатство та надмірності Церкви, Франциск сказав:

"Ісус говорить, що не можна служити двом господарям: Богу і багатству. І коли нас судитимуть на Страшному суді, враховуватиметься наша близькість до бідності. Бідність віддаляє нас від ідолопоклонства і відкриває нам двері до Провидіння".

І на завершення додав: "Гроші - це завжди зрада".
показати весь коментар
22.05.2025 00:43 Відповісти
Достатньо, у Банку Ватікана, заморозити оті гроші, московитів та ******!
показати весь коментар
22.05.2025 07:18 Відповісти
Папа- розумна людина і бачить, що ***** не є договороспроможним. То навіщо робити публічні заяви!?
показати весь коментар
22.05.2025 08:05 Відповісти
 
 