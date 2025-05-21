Не отримували від Ватикану конкретних пропозицій щодо переговорів з Україною. Рішення ще не ухвалювалося, - Пєсков

Росія не отримувала конкретних пропозицій від Ватикану щодо співробітництва в питанні врегулюванні війни в Україні.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення щодо місця подальших переговорів поки що не ухвалювалося.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Папа Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти переговори України та РФ. Нагадаємо, президент Зеленський говорив, що для наступного етапу переговорів з Росією розглядаються: Туреччина, Швейцарія та Ватикан.