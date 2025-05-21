УКР
Не отримували від Ватикану конкретних пропозицій щодо переговорів з Україною. Рішення ще не ухвалювалося, - Пєсков

пєсков

Росія не отримувала конкретних пропозицій від Ватикану щодо співробітництва в питанні врегулюванні війни в Україні.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення щодо місця подальших переговорів поки що не ухвалювалося.

Читайте також: Партнери України домовились підтримувати тісну координацію перед новим раундом переговорів, - уряд Італії

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Папа Лев XIV підтвердив готовність Ватикану прийняти переговори України та РФ. Нагадаємо, президент Зеленський говорив, що для наступного етапу переговорів з Росією розглядаються: Туреччина, Швейцарія та Ватикан.

Ватикан (170) перемовини (3069) Пєсков Дмитро (1738)
21.05.2025 13:00 Відповісти
БЛА БЛА БЛА....ні про що. ЛИше знищення РФ дасть мир НАЖАЛЬ ...все інше тактичні ходи РФ щоб побільше нас вбити
21.05.2025 13:00 Відповісти
Які переговори? - одні ультиматуми
21.05.2025 13:04 Відповісти
А які у вас козирі?
21.05.2025 13:07 Відповісти
Наші козирі в ауті - у путлєра краплені карти
21.05.2025 13:10 Відповісти
 
 