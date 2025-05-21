685 5
Папа Лев XIV підтвердив, що Ватикан готовий прийняти переговори України та РФ
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила, що Папа Римський Лев XIV готовий прийняти у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами, щоб спробувати покласти край війні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Італії.
"Знайшовши у Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем'єр-міністр Мелоні висловила глибоку вдячність за його незмінну відданість миру", - йдеться в повідомленні.
Раніше президент Зеленський говорив, що для наступного етапу переговорів з Росією розглядаються: Туреччина, Швейцарія та Ватикан.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Умови РФ всі ті ж - знищення українців як нації етносу і держави і перетворення їх на "рускаязічніх хахлов". От і все. Інших умов в них і нема і не буде