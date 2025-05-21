УКР
Папа Лев XIV підтвердив, що Ватикан готовий прийняти переговори України та РФ

Лев XIV

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила, що Папа Римський Лев XIV готовий прийняти у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами, щоб спробувати покласти край війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Італії.

"Знайшовши у Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем'єр-міністр Мелоні висловила глибоку вдячність за його незмінну відданість миру", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент Зеленський говорив, що для наступного етапу переговорів з Росією розглядаються: Туреччина, Швейцарія та Ватикан.

Читайте: Партнерам відомі "червоні лінії" України в перемовинах, - Сибіга

А Сенс?

Умови РФ всі ті ж - знищення українців як нації етносу і держави і перетворення їх на "рускаязічніх хахлов". От і все. Інших умов в них і нема і не буде
21.05.2025 01:30 Відповісти
Плешивый так близко к международному суду хер прилетит!
21.05.2025 01:31 Відповісти
За кого я радію , так це за Мелоні - їй добра підтримка саме в Італії в шпагаті між другом Трампом та його маганарцистськими витівками щодо Ху та його війни.
21.05.2025 01:39 Відповісти
21.05.2025 05:53 Відповісти
Трижди в р от тебе йо бан ий па па.
21.05.2025 07:34 Відповісти
 
 