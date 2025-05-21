Папа Лев XIV підтвердив, що Ватикан готовий прийняти переговори України та РФ

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила, що Папа Римський Лев XIV готовий прийняти у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами, щоб спробувати покласти край війні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Італії.

"Знайшовши у Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем'єр-міністр Мелоні висловила глибоку вдячність за його незмінну відданість миру", - йдеться в повідомленні.

Раніше президент Зеленський говорив, що для наступного етапу переговорів з Росією розглядаються: Туреччина, Швейцарія та Ватикан.

Читайте: Партнерам відомі "червоні лінії" України в перемовинах, - Сибіга