Папа Лев XIV подтвердил, что Ватикан готов принять переговоры Украины и РФ
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что Папа Римский Лев XIV готов принять в Ватикане следующий раунд переговоров между украинской и российской сторонами, чтобы попытаться положить конец войне.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Италии.
"Найдя у Святейшего Отца подтверждение готовности принять следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр Мелони выразила глубокую благодарность за его неизменную преданность миру", - говорится в сообщении.
Ранее президент Зеленский говорил, что для следующего этапа переговоров с Россией рассматриваются: Турция, Швейцария и Ватикан.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Умови РФ всі ті ж - знищення українців як нації етносу і держави і перетворення їх на "рускаязічніх хахлов". От і все. Інших умов в них і нема і не буде