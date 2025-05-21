РУС
Папа Лев XIV подтвердил, что Ватикан готов принять переговоры Украины и РФ

Лев XIV

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что Папа Римский Лев XIV готов принять в Ватикане следующий раунд переговоров между украинской и российской сторонами, чтобы попытаться положить конец войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Италии.

"Найдя у Святейшего Отца подтверждение готовности принять следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр Мелони выразила глубокую благодарность за его неизменную преданность миру", - говорится в сообщении.

Ранее президент Зеленский говорил, что для следующего этапа переговоров с Россией рассматриваются: Турция, Швейцария и Ватикан.

Читайте: Партнерам известны "красные линии" Украины в переговорах, - Сибига

Ватикан (217) переговоры с Россией (1301) Лев 14 (31)
А Сенс?

Умови РФ всі ті ж - знищення українців як нації етносу і держави і перетворення їх на "рускаязічніх хахлов". От і все. Інших умов в них і нема і не буде
показать весь комментарий
21.05.2025 01:30 Ответить
Плешивый так близко к международному суду хер прилетит!
показать весь комментарий
21.05.2025 01:31 Ответить
За кого я радію , так це за Мелоні - їй добра підтримка саме в Італії в шпагаті між другом Трампом та його маганарцистськими витівками щодо Ху та його війни.
показать весь комментарий
21.05.2025 01:39 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2025 05:53 Ответить
Трижди в р от тебе йо бан ий па па.
показать весь комментарий
21.05.2025 07:34 Ответить
 
 