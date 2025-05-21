УКР
Партнери України домовились підтримувати тісну координацію перед новим раундом переговорів, - уряд Італії

Партнери України домовились про координацію перед продовженням перговорів

Лідери європейських держав домовились підтримувати тісну координацію перед початком нового раунду переговорів щодо припинення російської війни в Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Італії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прем’єр-міністерка цієї країни Джорджа Мелоні провела у вівторок телефонні розмови з Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, лідером Фінляндії Александером Стуббом, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Було домовлено підтримувати тісну координацію між партнерами напередодні нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та укладення мирної угоди в Україні", - розповідає італійський уряд.

Читайте: Партнерам відомі "червоні лінії" України в перемовинах, - Сибіга

переговори з Росією (1417) Мелоні Джорджа (174)
ПАПА ЛЕВ ВАМ У ПОМІЧ!!! А християни магАмерики нехай малюють собі на лобі попелом відданість Хресту - лицеміри справжніми віруючими будуть поставлені в куток на покаяння
21.05.2025 01:47
Партнери України домовились підтримувати тісну координацію перед новим раундом переговорів

Теперка ***** точно піззєц!
Вра!
Вра!
21.05.2025 05:49
Це і є виконання ультіматума путлеру від європейців? Ще теснійше прижмуться друг до друга, як налякані вівці у отарі.
21.05.2025 06:15
"Заграніца нам паможет!"
21.05.2025 07:28
Які раунди, які перемовини, з ким , хто, коли ?
Їм всім, що ****-ло ?
Їм всім, що ****-ло ?
21.05.2025 07:50
Любителі поболтать єрундой ще не втомились? Ця їхня імітація бурхливої діяльності реально вже бісить. Лицемірні потвори.
21.05.2025 08:48
 
 