Партнери України домовились підтримувати тісну координацію перед новим раундом переговорів, - уряд Італії

Лідери європейських держав домовились підтримувати тісну координацію перед початком нового раунду переговорів щодо припинення російської війни в Україні.

Про це йдеться на сайті уряду Італії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прем’єр-міністерка цієї країни Джорджа Мелоні провела у вівторок телефонні розмови з Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, лідером Фінляндії Александером Стуббом, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Було домовлено підтримувати тісну координацію між партнерами напередодні нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та укладення мирної угоди в Україні", - розповідає італійський уряд.

