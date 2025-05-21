Партнеры Украины договорились поддерживать тесную координацию перед новым раундом переговоров, - правительство Италии

Лидеры европейских государств договорились поддерживать тесную координацию перед началом нового раунда переговоров о прекращении российской войны в Украине.

Об этом говорится на сайте правительства Италии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что премьер-министр этой страны Джорджа Мелони провела во вторник телефонные разговоры с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидером Финляндии Александером Стуббом, премьером Великобритании Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Было договорено поддерживать тесную координацию между партнерами накануне нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и заключение мирного соглашения в Украине", - рассказывает итальянское правительство.

