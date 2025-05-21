РУС
Партнеры Украины договорились поддерживать тесную координацию перед новым раундом переговоров, - правительство Италии

Партнеры Украины договорились о координации перед продолжением переговоров

Лидеры европейских государств договорились поддерживать тесную координацию перед началом нового раунда переговоров о прекращении российской войны в Украине.

Об этом говорится на сайте правительства Италии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что премьер-министр этой страны Джорджа Мелони провела во вторник телефонные разговоры с Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном, лидером Финляндии Александером Стуббом, премьером Великобритании Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Было договорено поддерживать тесную координацию между партнерами накануне нового раунда переговоров, направленных на прекращение огня и заключение мирного соглашения в Украине", - рассказывает итальянское правительство.

Читайте: Партнерам известны "красные линии" Украины в переговорах, - Сибига

переговоры с Россией (1301) Джорджа Мелони (146)
ПАПА ЛЕВ ВАМ У ПОМІЧ!!! А християни магАмерики нехай малюють собі на лобі попелом відданість Хресту - лицеміри справжніми віруючими будуть поставлені в куток на покаяння
21.05.2025 01:47 Ответить
Партнери України домовились підтримувати тісну координацію перед новим раундом переговорів

Теперка ***** точно піззєц!
Вра!
21.05.2025 05:49 Ответить
Це і є виконання ультіматума путлеру від європейців? Ще теснійше прижмуться друг до друга, як налякані вівці у отарі.
21.05.2025 06:15 Ответить
"Заграніца нам паможет!"
21.05.2025 07:28 Ответить
Які раунди, які перемовини, з ким , хто, коли ?
Їм всім, що ****-ло ?
21.05.2025 07:50 Ответить
Любителі поболтать єрундой ще не втомились? Ця їхня імітація бурхливої діяльності реально вже бісить. Лицемірні потвори.
21.05.2025 08:48 Ответить
 
 