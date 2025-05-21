Не получали от Ватикана конкретных предложений по переговорам с Украиной. Решение еще не принималось, - Песков
Россия не получала конкретных предложений от Ватикана о сотрудничестве в вопросе урегулирования войны в Украине.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, решение о месте дальнейших переговоров пока не принималось.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Папа Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Украины и РФ. Напомним, президент Зеленский говорил, что для следующего этапа переговоров с Россией рассматриваются: Турция, Швейцария и Ватикан.
