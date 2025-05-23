Кремль проти участі Папи Римського в мирних переговорах, - Bloomberg
Лідери США та Європи сподіваються, що Ватикан зможе залучити Росію та Україну до мирних переговорів, але Кремль не зацікавлений у поїздці президента Володимира Путіна до Ватикану для переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
За даними джерел видання, російські чиновники не планують поїздку Путіна до Ватикану або куди-небудь ще для переговорів, і натомість вони зосереджені на переговорах технічного рівня, які розпочалися в Стамбулі минулого тижня. При цьому Кремль очікує, що ці переговори відновляться також у Стамбулі.
Проте європейські чиновники стверджують, що наразі обговорюється роль Ватикану як потенційного господаря або посередника на переговорах. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії взяти в них участь.
За даними співрозмовників видання, представники США перебувають у контакті з українцями, щоб переконатися, що переговори відбудуться:
"Вони також сигналізують російським колегам, що вважали за краще б уникнути участі у зустрічі прихильників жорсткої лінії, таких як помічник Путіна Володимир Мединський, який очолював делегацію Москви в Стамбулі".
Російські політики заявляють, що Путін не поїде в Італію, країну-члена НАТО, з міркувань безпеки, а Росія не вважає Ватикан нейтральним у конфлікті.
Питання ускладнюється ще й відносинами між Римо-католицькою церквою і Російською православною церквою, очолюваною патріархом Кирилом, затятим прихильником Путіна і війни в Україні:
"За даними джерел, російська церква виступає проти участі Ватикану в мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником в Україні, який також не критикував закриття владою церков, лояльних Москві".
Крім того, Італія є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року за ймовірні військові злочини в Україні. І вона була б зобов'язана заарештувати його, якби він приїхав до Риму.
"Навіть якщо всі ці перешкоди буде подолано, переговори ще далекі від досягнення угоди, яка потребуватиме зустрічі на найвищому рівні за участю Трампа, Путіна і президента України Володимира Зеленського для підписання угоди про припинення війни. Путін і Трамп не згадували про зустріч на вищому рівні під час телефонної розмови", - додає Bloomberg.
Водночас за словами трьох осіб, близьких до Кремля, Росія вважає Туреччину найкращим місцем для продовження переговорів щодо меморандуму, який визначає умови мирної угоди, який Путін обговорював із Трампом під час їхньої зустрічі.
Вибір Туреччини і представників із перерваних переговорів 2022 року розглядається як сигнал Росії про те, що вона "повернулася до початку" переговорів, сказав високопоставлений європейський чиновник.
Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що переговори технічного рівня щодо припинення вогню в Україні можуть пройти у Ватикані наступного тижня.
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так як цей щур боіться того , щоб його не затягнули
до Гааги ,
бо саме там місце для жорстокого вбивці
украінського народу 😠
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…
Помер Путін. Взяв валізу з доларами, приходить у рай. Святий Петро питає:
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принести від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
Будуть морочити голову поки є сили наступати. Або навіть поки вони думають, що є сили наступати.
- Не хвилюйтеся Ви так, я зараз шостого @уйла приведу, він до туалету попросився попісяти…
В.С.Высоцкий.