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Новини Мирні перемовини
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Кремль проти участі Папи Римського в мирних переговорах, - Bloomberg

Росія проти участі Ватикану у мирних переговорах

Лідери США та Європи сподіваються, що Ватикан зможе залучити Росію та Україну до мирних переговорів, але Кремль не зацікавлений у поїздці президента Володимира Путіна до Ватикану для переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bloomberg.

За даними джерел видання, російські чиновники не планують поїздку Путіна до Ватикану або куди-небудь ще для переговорів, і натомість вони зосереджені на переговорах технічного рівня, які розпочалися в Стамбулі минулого тижня. При цьому Кремль очікує, що ці переговори відновляться також у Стамбулі.

Проте європейські чиновники стверджують, що наразі обговорюється роль Ватикану як потенційного господаря або посередника на переговорах. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії взяти в них участь.

За даними співрозмовників видання, представники США перебувають у контакті з українцями, щоб переконатися, що переговори відбудуться:

"Вони також сигналізують російським колегам, що вважали за краще б уникнути участі у зустрічі прихильників жорсткої лінії, таких як помічник Путіна Володимир Мединський, який очолював делегацію Москви в Стамбулі".

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Російські політики заявляють, що Путін не поїде в Італію, країну-члена НАТО, з міркувань безпеки, а Росія не вважає Ватикан нейтральним у конфлікті.

Питання ускладнюється ще й відносинами між Римо-католицькою церквою і Російською православною церквою, очолюваною патріархом Кирилом, затятим прихильником Путіна і війни в Україні:

"За даними джерел, російська церква виступає проти участі Ватикану в мирних переговорах, вважаючи його історичним суперником в Україні, який також не критикував закриття владою церков, лояльних Москві".

Крім того, Італія є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року за ймовірні військові злочини в Україні. І вона була б зобов'язана заарештувати його, якби він приїхав до Риму.

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"Навіть якщо всі ці перешкоди буде подолано, переговори ще далекі від досягнення угоди, яка потребуватиме зустрічі на найвищому рівні за участю Трампа, Путіна і президента України Володимира Зеленського для підписання угоди про припинення війни. Путін і Трамп не згадували про зустріч на вищому рівні під час телефонної розмови", - додає Bloomberg.

Водночас за словами трьох осіб, близьких до Кремля, Росія вважає Туреччину найкращим місцем для продовження переговорів щодо меморандуму, який визначає умови мирної угоди, який Путін обговорював із Трампом під час їхньої зустрічі.

Вибір Туреччини і представників із перерваних переговорів 2022 року розглядається як сигнал Росії про те, що вона "повернулася до початку" переговорів, сказав високопоставлений європейський чиновник.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що переговори технічного рівня щодо припинення вогню в Україні можуть пройти у Ватикані наступного тижня.

Автор: 

Ватикан (166) перемовини (2991) росія (65829)


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Топ коментарі
+11
Виловити військового злочинця кремля не так просто ,
так як цей щур боіться того , щоб його не затягнули
до Гааги ,
бо саме там місце для жорстокого вбивці
украінського народу 😠
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23.05.2025 08:13
+10
От безбожники латпеноги балалаєчні.
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23.05.2025 08:08
+7
Свій папа вже у кобзона
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23.05.2025 08:09
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От безбожники латпеноги балалаєчні.
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23.05.2025 08:08 Відповісти
пуйло проти?. Просто йому потрібно ще 20-30 років війни, щоб здохнути, або виснажити Україну.
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23.05.2025 08:11 Відповісти
Не забувайте, шо окрім ***** і ЗЕ зі слугами та 5 - 6 його менеджерами виснажують Україну.
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23.05.2025 08:28 Відповісти
Який Андрій?
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23.05.2025 08:44 Відповісти
То у вас на мокшанських болотах отой андруша первозДаний, мабуть зДаний у сексуальне рабство, як і всі хто з тавром "росіянин", а у хрисиіан є Андрій Первозванний.
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23.05.2025 08:56 Відповісти
Маю думку, що ху...ло банально сцить кудись летіти в цивілізовані країни! 😁
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23.05.2025 09:07 Відповісти
Баба Яга буде завжди проти всього.
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23.05.2025 09:29 Відповісти
Свій папа вже у кобзона
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23.05.2025 08:09 Відповісти
ну як шо кремль , яки наплював на 🤡 зелеленського ,і на трампа 🤠 ,головуючих своїх агентів ,це норм. а от шо хоче плюнути на цього ПАПУ , то тут воно отримає не тільки по губах ,а і по голові ...бо цей ПАПА трошкі інший
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23.05.2025 08:13 Відповісти
Виловити військового злочинця кремля не так просто ,
так як цей щур боіться того , щоб його не затягнули
до Гааги ,
бо саме там місце для жорстокого вбивці
украінського народу 😠
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23.05.2025 08:13 Відповісти
- Вы знаете, экстрасенсы установили что черти в аду для Путина персональный казан приготовили!
- А как же его двойники, говорят у Путина их целых шесть.
- Спецслужбы убирают всех двойников после смерти оригинала. Так что все они туда же попадут. Черти даже надпись на казане сделали: "Суп из семи ..." Последнее слово экстрасенсы сообщать отказались, но заметно смутились, покраснели а позже сильно смеялись…

Помер Путін. Взяв валізу з доларами, приходить у рай. Святий Петро питає:
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принести від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
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23.05.2025 08:58 Відповісти
Його двійниками топить під тказаном будуть.
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23.05.2025 09:05 Відповісти
ну хто буде в холодильнику тягнути пуйла туди
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23.05.2025 08:13 Відповісти
Цей чумаданний херой нікуди не полетить вже, бо знає, що не долетить. Його максимум це мавзолей
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23.05.2025 08:28 Відповісти
Над Москвою глупа ніч Лежить Ленін у Мавзолеї ПРислухається - а в темноті якийсь скрип і кректіння Він кричить:
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!

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23.05.2025 08:59 Відповісти
ну звісно ж, от би Ватріарх ******* брав участь...
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23.05.2025 08:30 Відповісти
Якого біса КДБшники раптом стали намоленими чи святими?
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23.05.2025 08:32 Відповісти
Вже дитина з дитсадка зрозуміє що таке кацапня. Але не трампон.
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23.05.2025 08:33 Відповісти
Блін. Да не буде нічого.
Будуть морочити голову поки є сили наступати. Або навіть поки вони думають, що є сили наступати.
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23.05.2025 08:34 Відповісти
Зустріч треба провести в італійській Вероні на фоні фрески «Похорони Сатани»
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23.05.2025 08:42 Відповісти
Ну коли вже до них дійде, що ***** вилізе із свого бункера тільки тоді коли треба буде підписати капітуляцію України. А цього ніколи не буде. Тому нікуди ***** ніколи не приїде бо сере в свій чумадан.
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23.05.2025 08:50 Відповісти
Суддя у Гаазі дивіться на п»ятьох @уйлів, які сидять перед ним та просто ахренєває. Охоронник бачить це та намагається заспокоїти суддю:
- Не хвилюйтеся Ви так, я зараз шостого @уйла приведу, він до туалету попросився попісяти…
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23.05.2025 09:01 Відповісти
"Но как мы место папы проворонили, вот это нам потомки не простят!!"
В.С.Высоцкий.
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23.05.2025 09:13 Відповісти
Москаля цитувати - себе не поважати
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23.05.2025 10:13 Відповісти
Цей москаль був загрозою СРСР, не читав **********, популярність більша ніж у Навального не бутерброд, подивіться на черги на похованні та послухайте пісні і вірші!!! Нодовбойобам це не зрозуміти. Мені цікаво, хто більший ворог Україна, україномовні бондаренко, портнов, янукович, табачник, Герман, які так чудово розмовляли на українській мові і продали свою державу, ніж Висоцький!!!
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23.05.2025 14:15 Відповісти
Фюрер зробив ставку на Тромпа.Це його козирна карта.
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23.05.2025 09:31 Відповісти
немає сенсу кудись кликати того задрипанця. куди б його не кликали - нікуди не поїде. вони вже це сказали - поки вашого клоуна не зміните, нічого підписувати з вами не буду...
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23.05.2025 09:36 Відповісти
Москалів переможе лише удар в пику. Нам потрібна зброя, а не розмови
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23.05.2025 10:12 Відповісти
Пуйло не полетить в Ватикан, бо у Ватикану немає свого аеропорту. Туди тільки через Рим. А в Римі "римський статут"... )
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23.05.2025 11:19 Відповісти
 
 